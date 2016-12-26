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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 декабря 2016г 
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Материалы по теме:

В понедельник квартиры почти 4000 жителей Самары остались без отопления

В понедельник квартиры почти 4000 жителей Самары остались без отопления

В понедельник квартиры почти 4000 жителей столицы губернии остались без отопления. В Куйбышевском районе произошел порыв на обратном трубопроводе теплоснабжения диаметром 279 миллиметров. Находится он в зоне ответственности компании СУТЭК. Сообщение о коммунальной аварии по адресу улица Стадионная, 4 поступило 

26 декабря 2016, 03:53
В Самаре из-за аварии затопило улицу Киевскую

В Самаре из-за аварии затопило улицу Киевскую

В понедельник, 26 декабря, улицу Киевскую затопило холодной водой. В интернете появились фотографии потопа. Утечка из земли произошла в 5:55 по адресу: Киевская, 12. Причина – износ водопровода. Без воды остались семь жилых домов, сообщили в диспетчерской компании «Самарские 
26 декабря 2016, 10:29
Многотонная фура протаранила пост ДПС в Зеленовке под Тольятти

Многотонная фура протаранила пост ДПС в Зеленовке под Тольятти

Сегодня ранним утром водитель большегрузного автомобиля из Белгородской области не справился с управлением и врезался в здание на разделительной полосе трассы М5.
По предварительным данным, пострадал только дальнобойщик - полицейские несли службу на улице. Водитель госпитализирован с черепно-мозговой травмой и 
23 декабря 2016, 10:34
В Самаре грузовая «ГАЗель» завалилась на иномарку

В Самаре грузовая «ГАЗель» завалилась на иномарку

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 22 декабря, примерно в десять часов утра. Авария произошла на пересечении проспекта Юных Пионеров и улицы Каховской. Столкнулись грузовая «Газель» и иномарка Ford Mondeo. Снимки с места происшествия вскоре появились в социальных сетях.
По словам свидетелей 

22 декабря 2016, 03:09
В Куйбышевском районе Самары без ведения собственников снесли 56 кирпичных гаражей

В Куйбышевском районе Самары без ведения собственников снесли 56 кирпичных гаражей

Объекты располагались на улице Тракторной. Их общая рыночная стоимость оценивалась примерно в 14 миллионов рублей.
О скандальном инциденте "ТЕРРЕ" рассказал владелец одного из гаражей, который обнаружил на месте построек руины. Никаких уведомлений о сносе недвижимости, по его словам, собственникам не 

7 ноября 2016, 03:47
В Куйбышевском районе Самары иномарки сбили двух детей

В Куйбышевском районе Самары иномарки сбили двух детей

За минувшие сутки в Куйбышевском районе Самары произошло два ДТП, в котором пострадали дети-пешеходы.

Информация о первом ДТП поступила в полицию 15 августа в 13 часов 30 минут. На улице Восстания 40-летняя автоледи на автомобиле «Ниссан Примера» сбила 11-летнего мальчика, ехавшего 

16 августа 2016, 02:55
В Самаре из магазина украли шашлык, водку и одежду

В Самаре из магазина украли шашлык, водку и одежду

На днях в Самаре была раскрыта необычная кража.

Как передает ГУ МВД по Самарской области, на улице Уральской Куйбышевского района города сотрудниками полиции по горячим следам был задержан местный 25-летний житель. Молодого человека подозревают в краже маринованного шашлыка, алкоголя и одежды. 

7 августа 2016, 07:28
В Куйбышевском районе Самары в камышах мужчина обнаружил ребенка

В Куйбышевском районе Самары в камышах мужчина обнаружил ребенка

Мальчик плакал, на вопрос взрослых не смог представиться и рассказать, где живет. На вид ему 2-3 года. На место прибыл наряд полиции. Беседы с сотрудниками магазинов, которые находятся около места обнаружения ребенка, а также подомовый обход поселка Водников найти родителей ребёнка 

5 июля 2016, 07:21
В Самарской области за 5 лет оптимизируют работу теплового узла

В Самарской области за 5 лет оптимизируют работу теплового узла

Соответствующую инвестиционную программу на суд общественности в сентябре вынесет компания "Т Плюс".
На балансе её самарского филиала сегодня 7 ТЭЦ и ГРЭС. Основная задача инвестпроекта - повышение качества снабжения жителей Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани теплом и горячей водой.
Специалисты 

14 июня 2016, 01:57
Тарифы на тепло и горячую воду в Самарской области не будут повышать 5 лет

Тарифы на тепло и горячую воду в Самарской области не будут повышать 5 лет

Сейчас платежи индексируют ежегодно. Новый размер долгосрочных тарифов для населения в настоящий момент рассчитывается. Об этом рассказал директор самарского филиала теплоснабжающей компании "T Плюс" Дмитрий Трушков.
Топ-менеджер перешёл на работу в 63 регион в марте из Кировской области, где занимал 

8 июня 2016, 05:53
В Самаре пятые сутки без электричества остаются жители дома по улице Физкультурной

В Самаре пятые сутки без электричества остаются жители дома по улице Физкультурной

Пятые сутки без электричества остаются жители дома №15 по Физкультурной. В здании 150 квартир, в которых проживают около 400 человек. Все они остались без электричества в результате замыкания в распределительном щитке и последующего возгорания проводки. Жители жалуются на выход из 
15 октября 2015, 05:40
В блогах: температурные испытания теплосетей в Самаре

В блогах: температурные испытания теплосетей в Самаре

Блог teplosamara предупреждает, что в ближайшие дни тем самарцам, которые живут или работают в условном треугольнике "река Волга - река Самарка - улица Авроры", нужно быть вдвойне осторожными вблизи теплотрасс наружной прокладки или тепловых камер. Теплоэнергетики приступили к температурным испытаниям 
14 апреля 2015, 05:05
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