Пятые сутки без электричества остаются жители дома №15 по Физкультурной. В здании 150 квартир, в которых проживают около 400 человек. Все они остались без электричества в результате замыкания в распределительном щитке и последующего возгорания проводки. Жители жалуются на выход из …