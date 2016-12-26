В понедельник, 26 декабря, произошел порыв на обратном трубопроводе теплоснабжения диаметром 279 миллиметров. Авария произошла по адресу: улица Стадионная, 4. Сообщение о коммунальном происшествии поступило в 11:41.
По данным МЧС, под отключение отопления попадают 15 домов, всего в них проживает 4047 человек (516 – дети). На месте происшествия работает аварийная бригада, привлечено 11 человек и шесть единиц техники.
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В понедельник квартиры почти 4000 жителей Самары остались без отопления
В понедельник квартиры почти 4000 жителей столицы губернии остались без отопления. В Куйбышевском районе произошел порыв на обратном трубопроводе теплоснабжения диаметром 279 миллиметров. Находится он в зоне ответственности компании СУТЭК. Сообщение о коммунальной аварии по адресу улица Стадионная, 4 поступило …
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26 декабря 2016, 03:53
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В Самаре из-за аварии затопило улицу Киевскую
В понедельник, 26 декабря, улицу Киевскую затопило холодной водой. В интернете появились фотографии потопа. Утечка из земли произошла в 5:55 по адресу: Киевская, 12. Причина – износ водопровода. Без воды остались семь жилых домов, сообщили в диспетчерской компании «Самарские …
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26 декабря 2016, 10:29
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Многотонная фура протаранила пост ДПС в Зеленовке под Тольятти
Сегодня ранним утром водитель большегрузного автомобиля из Белгородской области не справился с управлением и врезался в здание на разделительной полосе трассы М5.
По предварительным данным, пострадал только дальнобойщик - полицейские несли службу на улице. Водитель госпитализирован с черепно-мозговой травмой и …
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23 декабря 2016, 10:34
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В Самаре грузовая «ГАЗель» завалилась на иномарку
Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 22 декабря, примерно в десять часов утра. Авария произошла на пересечении проспекта Юных Пионеров и улицы Каховской. Столкнулись грузовая «Газель» и иномарка Ford Mondeo. Снимки с места происшествия вскоре появились в социальных сетях.
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22 декабря 2016, 03:09
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В Куйбышевском районе Самары без ведения собственников снесли 56 кирпичных гаражей
Объекты располагались на улице Тракторной. Их общая рыночная стоимость оценивалась примерно в 14 миллионов рублей.
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7 ноября 2016, 03:47
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В Куйбышевском районе Самары иномарки сбили двух детей
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16 августа 2016, 02:55
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В Самаре из магазина украли шашлык, водку и одежду
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7 августа 2016, 07:28
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В Куйбышевском районе Самары в камышах мужчина обнаружил ребенка
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5 июля 2016, 07:21
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В Самарской области за 5 лет оптимизируют работу теплового узла
Соответствующую инвестиционную программу на суд общественности в сентябре вынесет компания "Т Плюс".
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14 июня 2016, 01:57
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Тарифы на тепло и горячую воду в Самарской области не будут повышать 5 лет
Сейчас платежи индексируют ежегодно. Новый размер долгосрочных тарифов для населения в настоящий момент рассчитывается. Об этом рассказал директор самарского филиала теплоснабжающей компании "T Плюс" Дмитрий Трушков.
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8 июня 2016, 05:53
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В Самаре пятые сутки без электричества остаются жители дома по улице Физкультурной
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15 октября 2015, 05:40
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В блогах: температурные испытания теплосетей в Самаре
Блог teplosamara предупреждает, что в ближайшие дни тем самарцам, которые живут или работают в условном треугольнике "река Волга - река Самарка - улица Авроры", нужно быть вдвойне осторожными вблизи теплотрасс наружной прокладки или тепловых камер. Теплоэнергетики приступили к температурным испытаниям …
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14 апреля 2015, 05:05