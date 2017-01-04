Ночью 3 января в полицию Самары позвонили медики одной из городских больниц и сообщили, что к ним с ножевым ранением поступила 39-летняя женщина.
По предварительным данным сотрудников полиции, происшествие произошло в квартире дома на Мориса Тореза. Выяснилось, что супруги повздорили. В пылу конфликта мужчина схватил кухонный нож и ударил жену.
Как установили полицейские, что подозреваемый, который нигде не работает, уже привлекался за подобное преступление - нанесение тяжких телесных повреждений. На него снова возбудили уголовное дело, мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Предполагаемое орудие преступления изъято.
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