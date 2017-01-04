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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 29 декабря 2016г 
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В Тольятти три пацана напали на «скорую» и отобрали у врачей кардиограф

В Тольятти три пацана напали на «скорую» и отобрали у врачей кардиограф

31 декабря в одном из дворов по улице Туполева в Тольятти машину «скорой» остановили молоды люди и сообщили, что их другу нужна срочная помощь.

Бригада возвращалась с вызова. Когда машина остановилась, пацаны принялись хватать приборы и медикаменты, забрали даже прибор для 

4 января 2017, 03:28
В Тольятти 16-летнего подростка ранили ножом

В Тольятти 16-летнего подростка ранили ножом

Вчера, 1 января, около 11 часов утра около одного из домов по бульвару Гая Автозаводского района потребовалась медицинская помощь 16-летнему подростку, передает «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры Автограда. По предварительным данным, мальчик получил ножевое ранение.
 
При каких 

2 января 2017, 05:38
Тольяттинка из ревности ударила сожителя ножом

Тольяттинка из ревности ударила сожителя ножом

В полицию Тольятти поступило сообщение от сотрудников больницы. Медики рассказали о госпитализации в учреждение 36-летнего мужчины с ножевым ранением, передает ГУ МВД по Самарской области.
Полицейские выяснили, что преступление произошло в квартире одного из дома по улице Льва Толстого в 

29 декабря 2016, 10:23
В Самаре парень умер от ножевого ранения, а его брат выпал с 9-го этажа

В Самаре парень умер от ножевого ранения, а его брат выпал с 9-го этажа

Кровавая драма случилась в Самаре в одном из домов на проспекте Кирова. Врачам позвонил 32-летний мужчина и сообщил, что его 26-летний родственник получил ножевые ранения. Медики прибыли на место оперативно, однако им оставалось лишь констатировать смерть молодого человека.
Тем временем, 

19 декабря 2016, 04:09
В Шигонском районе зарезали мужчину и закопали в снегу возле сарая

В Шигонском районе зарезали мужчину и закопали в снегу возле сарая

Тело жертвы обнаружили сотрудники полиции Сызрани после того, как к ним обратился с заявлением о пропаже 28-летний родственник убитого.
11 декабря мужчина рассказал стражам порядка, что его родственник из деревни Березовка уже несколько дней не отвечает на звонки. Установив круг 

17 декабря 2016, 10:03
Пьяная самарчанка на свои именины воткнула шампур в сердце гостя

Пьяная самарчанка на свои именины воткнула шампур в сердце гостя

Преступление произошло летом этого года. Юная леди праздновала с друзьями свое 22-летие на набережной. Однако веселье для нее закончилось в отделении полиции, куда она попала после нападения на гостя.
 
В ходе распития алкогольных напитков у именинницы случился конфликт с 

17 декабря 2016, 09:39
В Жигулёвске пьяный мужчина избил соседа арматурой

В Жигулёвске пьяный мужчина избил соседа арматурой

На днях в дежурную часть полиции Жигулевска поступило заявление о нападении от 31-летнего местного жителя. По словам обратившегося, его избил 49-летний сосед, передает ГУ МВД по Самарской области.
 
Участковые прибыли по указанному адресу. Вскоре выяснилось, что между мужчинами случился 

10 декабря 2016, 04:09
В Кармало-Аделяково зарезали мужчину, который «по пьяни» пристал к чужой девушке

В Кармало-Аделяково зарезали мужчину, который «по пьяни» пристал к чужой девушке

Жуткая трагедия произошла в Сергиевском районе, передает ГУ МВД по Самарской области.

34-летнего молодого человека зарезали на смерть за то, что он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пристал к чужой девушке.
В сентябре в полицию района поступило сообщение 
4 декабря 2016, 04:52
В Самаре 18-летний парень изрезал ножом собутыльника в пьяной драке

В Самаре 18-летний парень изрезал ножом собутыльника в пьяной драке

В Самаре следователями Кировского района возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего местного жителя, которого подозревают в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенном с применением предметов, используемых в качестве оружия».

По версии сотрудников полиции, 15 ноября примерно в 

23 ноября 2016, 10:02
В Жигулевске ревнивец ударил любовницу ножом в живот

В Жигулевске ревнивец ударил любовницу ножом в живот

Преступление произошло в одном из дачных домиков по улице Центральной на территории садово-некоммерческого товарищества "Ремонтник". В отделение МВД поступило сообщение из больницы о госпитализации с ножевым ранением живота 53-летней местной жительницы.

Как установили сотрудники полиции, в совершении преступления подозревается ранее судимый 

3 сентября 2016, 05:59
Беременная жительница Нефтегорска воткнула нож в живот своему мужу

Беременная жительница Нефтегорска воткнула нож в живот своему мужу

В Нефтегорске расследуют уголовное дело о кровавой семейной потасовке. Беременная жена воткнула нож в живот своего мужа.

Потерпевший – 33-летний мужчина. Его госпитализировали. Инцидент произошел в доме на улице Молодежной. Полицейские нашли там пять ножей. Один из них особенно привлек внимание 

23 августа 2016, 01:43
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