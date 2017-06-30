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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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Новый киберудар: сколько денег компании потеряли из-за хакеров?

Новый киберудар: сколько денег компании потеряли из-за хакеров?

11 миллионов рублей - такова средняя цена ликвидации последствий одной успешной атаки на систему информационной безопасности крупной российской компании. 
28 июня 2017, 01:52
В Самаре представили нового начальника полицейского главка

В Самаре представили нового начальника полицейского главка

В областном управлении внутренних дел новый начальник генерал Александр Винников поставил первые задачи. К исполнению обязанностей в Самарской области он приступил 17 июня. В среду, 28 июня, на встречу с главой полиции 63-го региона в здание на Соколова, 34, приехал 

28 июня 2017, 01:11
В Самаре на улице Мяги исчез подросток

В Самаре на улице Мяги исчез подросток

Самарским полицейским поступило сообщение об исчезновении подростка. 17-летний парень ушел из дома на улице Мяги в понедельник, 26 июня. С тех пор близкие его не видели. Сейчас несовершеннолетнего ищут. Полицейские опрашивают знакомых пропавшего.

«Есть основания полагать, что несовершеннолетний намерен 
27 июня 2017, 11:36
В Самаре врач украл более 1 млн рублей пожертвований на лечение тяжелобольных детей

В Самаре врач украл более 1 млн рублей пожертвований на лечение тяжелобольных детей

Сегодня об этом сообщает пресс-служба МВД России. По версии следствия, заведующий детским травматолого-ортопедическим отделением областной клинической больницы сообщал благотворительной организации ложные данные о потребности юных пациентов в дорогостоящем медоборудовании. На основании предоставленных документов, фонд оплатил проведение операций по коррекции сколиотической 

18 мая 2017, 09:03
Хакеры похитили фильм у компании Walt Disney и требуют за него выкуп

Хакеры похитили фильм у компании Walt Disney и требуют за него выкуп

Неизвестные хакеры похитили у Walt Disney Company еще не появившееся на экранах продолжение «Пиратов Карибского моря» и требуют за него большой выкуп. В противном случае злоумышленники намерены размещать в Интернете части новой картины про похождения Джека Воробья.
По информации зарубежных 

16 мая 2017, 11:10
В Китае расхитителя гробниц задержали через 23 года после преступления

В Китае расхитителя гробниц задержали через 23 года после преступления

Правоохранители КНР задержали мужчину по подозрению в расхищении гробницы, которое было совершено 23 года назад. Об этом информирует издание Синьхуа.
Задержание китайские стражи порядка провели в провинции Хайнань. По словам силовиков, весной 1994 года гражданин входил в число лиц, участвовавших 

15 мая 2017, 09:34
В Самаре начался суд над адвокатом и экс-полицейским, требовавшим 3 млн рублей с многодетной матери

В Самаре начался суд над адвокатом и экс-полицейским, требовавшим 3 млн рублей с многодетной матери

Бывший полицейский Андрей Попов и адвокат Александр Силуянов требовали с многодетной матери деньги за прекращение уголовного преследования родственницы. Взамен обещали "не вешать" чужое уголовное дело на ее сестру, отбывающую наказание в колонии №15. Цена вопроса - 3 миллиона рублей. Сегодня 

10 мая 2017, 08:35
Задержание похитивших самарского бизнесмена бандитов сняли на видео

Задержание похитивших самарского бизнесмена бандитов сняли на видео

Полицейские опубликовали видео задержания мужчин, подозреваемых в похищении самарского бизнесмена. Преступление было совершено в Самаре 10 марта.

Как уже сообщала «ТЕРРА», бандиты похитили 51-летнего директора самарской фирмы прямо из кафе на улице Партизанской. В полицию обратился старший брат 
24 марта 2017, 11:56
Московский адвокат и общественник вымогали взятку для судьи Верховного суда РФ

Московский адвокат и общественник вымогали взятку для судьи Верховного суда РФ

Следственный комитет 63-го региона направил в суд дело в отношении адвоката Алексея Ярзуткина и заместителя председателя совета "Российской организации содействия спецслужбам и правоохранительным органам" Александра Ильина. Они обвиняются в предложении посредничества во взяточничестве.
Согласно материалам дела, в мае прошлого года 

13 марта 2017, 05:57
В Самаре огласили приговор по делу о вымогательстве 19 миллионов рублей

В Самаре огласили приговор по делу о вымогательстве 19 миллионов рублей

В понедельник, 27 февраля, в суде Самарского района областной столицы огласили приговор по делу о вымогательстве 19 миллионов рублей за оплату работ по обслуживанию нефтепроводов. На скамье подсудимых - бывший управляющий дочерней компании «Роснефти», «Самарского инженерно-технического центра» Александр Нильский и 

27 февраля 2017, 05:09
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