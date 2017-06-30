Жительница Самары стала жертвой похищения. Инцидент произошел 14 июня. Прямо на улице на нее напали двое неизвестных, затолкали в машину и вывезли в лес. Там у нее отняли 20 000 рублей и банковскую карту, с которой преступники потом сняли 210 000 рублей. Также похитители потребовали от жертвы 1,5 миллиона рублей. Женщина пообещала, что выполнит это условие и ее отпустили. Но дама сразу же отправилась в полицию. Злоумышленников задержали. Оба подозреваемых в прошлом были судимы за похожие преступления. На них завели уголовные дела. В полиции предоставили видео с места преступления, снятое уличной камерой наблюдения.
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Новый начальник регионального главка полиции генерал-майор Александр Винников сегодня был официально представлен подчиненным и главе регионе. Напомним, ранее он занимал аналогичную должность в Магаданской области. Но приказом президента был переведен в Самару на место генерал-лейтенанта Сергея Солодовникова, который ушел в …
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28 июня 2017, 01:11
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18 мая 2017, 09:03
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15 мая 2017, 09:34
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10 мая 2017, 08:35
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Полицейские опубликовали видео задержания мужчин, подозреваемых в похищении самарского бизнесмена. Преступление было совершено в Самаре 10 марта.
Как уже сообщала «ТЕРРА», бандиты похитили 51-летнего директора самарской фирмы прямо из кафе на улице Партизанской. В полицию обратился старший брат …
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Московский адвокат и общественник вымогали взятку для судьи Верховного суда РФ
Следственный комитет 63-го региона направил в суд дело в отношении адвоката Алексея Ярзуткина и заместителя председателя совета "Российской организации содействия спецслужбам и правоохранительным органам" Александра Ильина. Они обвиняются в предложении посредничества во взяточничестве.
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В Самаре огласили приговор по делу о вымогательстве 19 миллионов рублей
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27 февраля 2017, 05:09