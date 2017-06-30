Самарец в отместку за свое увольнение угнал с работы погрузчик В Самаре раскрыта кража погрузчика, который пропал в одной из организаций в Красноглинском районе города. Инцидент произошел в ночь на 19 июня. В ходе расследования полицейские решили проверить бывшего работника фирмы, уволенного незадолго до инцидента. По данным полицейских, во время …