В микрорайоне «Волгарь», расположенном в Самаре в Куйбышевском районе, будут строить новые дороги. Автомобильную трассу по улице Казачьей планируют обустроить на участке от улицы Осетинской до Шоссейной.
Кроме того, запланировано строительство дороги по улице Солженицына в «Парк Дружбы народов».
Подрядчика для выполнения работы ищет Департамент градостроительства Самары. Информация об электронном аукционе опубликована на сайте госзакупок. Победителя определят 4 ноября, заплатят более 175,5 миллиона рублей, следует из документации.
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