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Материалы по теме:

В Тольятти концентрация вредных веществ в воздухе побила 60-летний рекорд

В Тольятти концентрация вредных веществ в воздухе побила 60-летний рекорд

Региональные власти прокоментировали появление неприятных запахов в Тольятти. Как заявили в  пресс-службе облправительства, качество атмосферного  воздуха в Автограде находится на особом контроле.

Напомним, что с августа местные жители жалуются на неприятный запах. Наблюдения за  составом и качеством воздуха в 
18 сентября 2018, 02:45
Под Сызранью подросток чуть не сгорел заживо, перекапывая огород

Под Сызранью подросток чуть не сгорел заживо, перекапывая огород

Недавно едва не произошла трагедия под Сызранью. В пятницу, 14 сентября, 15-летний подросток копал землю на огороде соседей в поселке Ерик. Внезапно он задел лопатой электрический провод, ведущий к бане. Он получил травмы от  поражения электрическим током, у него обгорели 
18 сентября 2018, 01:33
В Тольятти с жильцов новостройки деньги за капремонт брали зря

В Тольятти с жильцов новостройки деньги за капремонт брали зря

Прокуратура Автозаводского района Тольятти проверила, законно ли начисляется плата за капремонт со стороны ТСН «Западная Пальмира». Выяснилось, что собственникам многоквартирного жилого дома № 17А по улице Спортивной, который ввели в эскплуатацию только 26  сентября 2014 года, с октября прошлого года 
18 сентября 2018, 01:09
Самарская полиция возьмет в аренду лошадей

Самарская полиция возьмет в аренду лошадей

Управление МВД России по Самарской области решило взять в аренду нескольких лошадей. Об этом сообщается на сайте госзакупок. Речь идет о племенных животных.

Лошади понадобятся правоохранителям в 2019 году. Подрядчик, который их предоставит, будет определен 4 октября. Победитель аукциона получит до 

18 сентября 2018, 12:17
В блогах. О человеческой жадности и глупости: Цистерна с мазутом

В блогах. О человеческой жадности и глупости: Цистерна с мазутом

Блогер ogneborets ((огнеборец)) поведал о человеческой жадности и глупости. Недавно в Самаре цистерну ёмкостью в сорок тонн резали газосваркой. На лом. Но не слили остатки мазута. Закипело так, что дым было видно с очень большого расстояния. Тушили пеной около 
17 сентября 2018, 08:47
Видео: в Самаре пламя уничтожило двухэтажный дом на Нагорной

Видео: в Самаре пламя уничтожило двухэтажный дом на Нагорной

Около часа ночи в пятницу, 14 сентября, в Самаре загорелся двухэтажный дом на пересечении улиц Советской и Нагорной, в районе трамвайной линии. На месте событий работали 55 пожарных, которые использовали 12 единиц техники. Пламя распространилось на площадь в 300 квадратных 
14 сентября 2018, 10:22
33 пожарных тушили крышу в Куйбышевском районе

33 пожарных тушили крышу в Куйбышевском районе

В среду вечером, 12 сентября, на тушение возгорания в частном доме в Куйбышевском районе Самары выезжали 33 пожарных. Сигнал о ЧП поступил на пульт дежурного в 18:20. Оказалось, что  в переулке Заливном загорелись крыша и второй этаж здания. Площадь возгорания 
13 сентября 2018, 03:25
Видео: в Самаре ночью сгорел пентхаус на 5 Просеке

Видео: в Самаре ночью сгорел пентхаус на 5 Просеке

Во вторник поздно вечером, в 22:29, произошел крупный пожар в жилом доме № 113 на 5 Просеке в Самаре. Вспыхнул пентхаус на последнем, 19-м этаже высотки.
 
- Страшное зрелище... вышла закрыть окно на балконе и опешила от увиденного, - написала 
12 сентября 2018, 09:52
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