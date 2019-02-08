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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 05.02.2019  
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Цифры. Эфир передачи от 05.02.2019 
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Материалы по теме:

В Самаре пристав за взятку обещала «простить» 45 млн рублей долгов за коммуналку

В Самаре пристав за взятку обещала «простить» 45 млн рублей долгов за коммуналку

Советский следственный отдел Самары завел уголовное дело в отношении судебного пристава–исполнителя ОСП Кировского района УФССП России по Самарской области. Эту женщину обвиняют в получении взятки. По версии следствия, в прошлом году подозреваемая получила от некоего человека 80 тысяч рублей - 
8 февраля 2019, 05:55
В Самаре пустят автобус № 50у из-за «Лыжни России»

В Самаре пустят автобус № 50у из-за «Лыжни России»

Уже завтра, 9 февраля, в Самаре пройдет Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Для удобства участников в городе пустят дополнительный автобусный маршрут. Четыре автобуса № 50у будут перевозить людей между Барбошиной поляной и Красной Глинкой (улица Батайская), заезжая в учебно-спортивный 
8 февраля 2019, 05:08
Полицейские рассказали, кто виновен в ДТП с Porsche в Самаре

Полицейские рассказали, кто виновен в ДТП с Porsche в Самаре

Стали известны подробности аварии, которая произошла накануне, 7 февраля, в районе Постникова оврага в Самаре. В 14:10 28-летний водитель иномарки Chevrolet ехал по Ново-Садовой в сторону улицы Новомайской. По информации полицейских, в какой-то момент автомобилист не смог обеспечить контроль за 
8 февраля 2019, 04:37
В Самарской области «Ларгус» протаранил стоящий грузовик

В Самарской области «Ларгус» протаранил стоящий грузовик

В четверг, 7 февраля, в Самарской области произошло столкновение легковушки и грузовика. В 19:20 в условиях снегопада 44-летний водитель «Лада Ларгус» ехал со стороны областной столицы в направлении Москвы. Он не сумел справиться с управлением, и его машина врезалась в 
8 февраля 2019, 02:52
В Самаре остановки в транспорте будут объявлять на двух языках

В Самаре остановки в транспорте будут объявлять на двух языках

Один из жителей Самары обратился к министру транспорта и автомобильных дорог в Самарской области Ивану Пивкину с предложением объявлять остановки в общественном транспорте Самары на двух языках - русском и английском. 
 
«Есть предложение по внедрению объявлений остановок в транспорте на английском 
8 февраля 2019, 12:02
«Заднюю часть салона размазало»: в Самаре столкнулись троллейбус и фура

«Заднюю часть салона размазало»: в Самаре столкнулись троллейбус и фура

В пятницу, 8 февраля, произошла крупная авария с участием общественного транспорта в Самаре. По словам очевидцев, на проспекте Кирова по направлению «из города» столкнулись троллейбус №12, следовавший от остановки «Завод «Экран» до железнодорожного вокзала. По словам очевидца, троллейбус «занесло» на 
8 февраля 2019, 10:00
В Самаре убрали кондукторов в троллейбусах № 16

В Самаре убрали кондукторов в троллейбусах № 16

Самарцев предупредили о нововведении в общественном транспорте. В троллейбусах № 16, следующих от 6-го причала до Губернского рынка, исчезли кондукторы, оплачивать проезд нужно непосредственно водителю транспортного средства. 
 
- Водитель обилечивает пассажиров при выходе из салона, - рассказали представители Трамвайно-троллейбусного 
7 февраля 2019, 11:06
В Самаре трамвай сошел с рельсов на Чернореченской

В Самаре трамвай сошел с рельсов на Чернореченской

В среду днем, 6 февраля, напротив дома № 69 по улице Чернореченской сошел с рельсов трамвай. Он следовал по маршруту № 3 «Хлебная площадь - Юнгородок». Как рассказали в соцсетях очевидцы, с путей сошли задние колеса вагона и его 
6 февраля 2019, 03:02
В Самаре Гелендваген застрял на трамвайных путях на Ново-Садовой

В Самаре Гелендваген застрял на трамвайных путях на Ново-Садовой

Вот вторник днем, 5 февраля, в Самаре неожиданно встало движение трамваев по направлению к Постникову оврагу. На трамвайных путях в районе пересечения Ново-Садовой и проспекта Ленина застрял Mercedes-Benz G-Сlass. Интересно, что рельсы, на которых завяз в снегу Гелендваген, обособлены, заезд 
5 февраля 2019, 04:57
В блогах: самарцы пригласили руководство ТТУ в комфортную поездку на 7-м трамвае

В блогах: самарцы пригласили руководство ТТУ в комфортную поездку на 7-м трамвае

Жители Самары пожаловались в "Твиттере" на переполненные вагоны городских трамваев и длительные промежутки между рейсами. "Приглашаем ТТУ в комфортную и безопасную поездку на 7-м трамвае. Господа, когда уже решите проблему с графиком и количеством составов? Когда людям не нужно 
4 февраля 2019, 05:37
В Самаре пустили новый автобус до Управленческого

В Самаре пустили новый автобус до Управленческого

С пятницы, 1 февраля, в областной столице увеличили число маршрутов, следующих в Красноглинский район. Теперь до поселка Управленческий курсирует автобус № 51к, который начинает движение от станции метро «Кировская». Он начинает свою работу в 06:10. Последний рейс будет прибывать на 
1 февраля 2019, 01:20
В будни до «Самара Арены» пустили трамвай № 7

В будни до «Самара Арены» пустили трамвай № 7

С пятницы, 1 февраля, в будние дни вместо трамвайного маршрута № 14 «Проспект Кирова - стадион «Самара Арена» перевозить пассажиров до спортивного объекта будет трамвай № 7. Ранее он курсировал от станции метро «Победа» до Барбошиной поляны, а теперь продляется 
1 февраля 2019, 09:45
Кипяток из лопнувшей теплотрассы затопил трамвайный вагон в Самаре

Кипяток из лопнувшей теплотрассы затопил трамвайный вагон в Самаре

Во вторник, 22 января коммунальная авария стала причиной ЧП на транспорте. Потоки горячей воды, которые хлынули из лопнувшей теплотрассы на пересечении улиц Стара-Загора и Ташкентской, затопили салон трамвайного вагона. Для того, чтобы вызволить из беды пассажиров, пришлось привлекать сотрудников МЧС. 
22 января 2019, 06:00
В Самаре вечером на мороз выгнали ребенка из автобуса из-за несработавшего проездного

В Самаре вечером на мороз выгнали ребенка из автобуса из-за несработавшего проездного

Жители Самары пожаловались в твиттер гордепартамента транспорта на кондуктора, высадившего школьника вечером на мороз. Неприятная ситуации произошла вчера 2 января в 20:40.
 
«Ребёнка высадила кондуктор 66 автобуса на остановке Молодёжный переулок, мотивируя это тем, что безлимитный проездной билет 
3 января 2019, 04:03
В следующем году ученые проведут эксперимент по искусственному охлаждению Земли

В следующем году ученые проведут эксперимент по искусственному охлаждению Земли

В следующем году ученые из Гарварда намерены запустить климатический эксперимент. Они намерены проверить возможность искусственного охлаждения Земли. Для этого в стратосферу будет отправлен баллон с карбонатом кальция.  Целью исследования является возможность увидеть частицы, отражающие солнечные лучи, и получение ответа на 
5 декабря 2018, 01:49
В Самаре появится новая троллейбусная сеть около Хлебной площади

В Самаре появится новая троллейбусная сеть около Хлебной площади

В центре областной столицы может появиться новая троллейбусная сеть. Сейчас Трамвайно-троллейбусное управление ищет подрядчика, который сможет разработать проект. Ему планируют заплатить 3,2 млн рублей. Победитель аукциона определится 10 декабря, а выполнить работы ему нужно до августа 2019 года. Как сообщается 
16 ноября 2018, 03:00
В Самаре встали троллейбусы на Стара-Загоре

В Самаре встали троллейбусы на Стара-Загоре

В пятницу, 21 сентября, в областной столице остановилось движение троллейбусов на отрезке улицы Стара-Загора от Воронежской до проспекта Кирова. Оказалось, что грузовик оборвал электрический провод на этом участке и произошло короткое замыкание. Троллейбусы перестали перевозить пассажиров, движение остановилось. По информации 
21 сентября 2018, 02:43
В России стартовал эксперимент по маркировке сигарет

В России стартовал эксперимент по маркировке сигарет

В России  с 15 января стартовал эксперимент по маркировке табачной продукции. Производители и импортеры сигарет, участвующие в нем, будут проставлять на упаковке специальный двухмерный код в формате Data Matrix. Он содержит информацию, подтверждающую подлинность продукции: наименование марки сигарет, дату, место и время 
15 января 2018, 10:39
Правительство РФ утвердило эксперимент по маркировке сигарет

Правительство РФ утвердило эксперимент по маркировке сигарет

Кабмин одобрил инициативу осуществления эксперимента по маркировке табачной продукции. Как гласит соответствующий документ, проект стартует 15 января и будет продолжаться до конца 2018-го. Оператором станет ООО «Оператор ЦРПТ».
Одной из основных задач акции является подтверждение подлинности продукции и противодействие несанкционированному 

5 декабря 2017, 04:15
Замороженные человеческие тела отправят в космос российские ученые

Замороженные человеческие тела отправят в космос российские ученые

Российские специалисты отправят на земную орбиту замороженные человеческие тела и образцы ДНК. За техническую часть необычных исследований отвечает компания "Космические технологии" и криокомпания "Криорус".
Отечественные ученые задумали довольно спорный и неоднозначный эксперимент. Речь идет об отправке в космос тел пациентов, 

22 августа 2017, 10:04
В самарском трамвае №25 скончался кондуктор, есть фото

В самарском трамвае №25 скончался кондуктор, есть фото

Вчера, 4 ноября, примерно в 20:15 в Самаре произошло ЧП. В трамвае, который следовал по маршруту №25, умер кондуктор. Об этом пишут в группе «Новости Самары - Самара life» соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, инцидент случился в районе остановки 
5 ноября 2016, 10:13
Из общественного транспорта Самары хотят убрать кондукторов

Из общественного транспорта Самары хотят убрать кондукторов

Вопрос введения в общественном транспорте Самары «безкондукторного проезда» обсудили в городской администрации на заседании комиссии по противодействию коррупции. Это связано с тем, что выявлены случаи взимания денег кондуктором без обилечивания пассажиров. Нарушители установлены и привлечены к административной ответственности.
Новую систему 
4 апреля 2016, 10:06
Самого доброго кондуктора Санкт-Петербурга не уволят с работы

Самого доброго кондуктора Санкт-Петербурга не уволят с работы

Виктор Лукьянов, работающий на 8-м маршруте троллейбуса в Северной столице, передумал увольняться. У мужчины были сложные отношения с женщинами-вахтершами парка, которые издевались над ним. В итоге их перевели в другой трампарк. Таким образом, конфликт был исчерпан и Лукьянов забрал свое 
25 августа 2015, 05:47
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