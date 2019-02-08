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В Самаре пристав за взятку обещала «простить» 45 млн рублей долгов за коммуналку
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8 февраля 2019, 05:55
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В Самаре пустят автобус № 50у из-за «Лыжни России»
Уже завтра, 9 февраля, в Самаре пройдет Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Для удобства участников в городе пустят дополнительный автобусный маршрут. Четыре автобуса № 50у будут перевозить людей между Барбошиной поляной и Красной Глинкой (улица Батайская), заезжая в учебно-спортивный …
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8 февраля 2019, 05:08
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Полицейские рассказали, кто виновен в ДТП с Porsche в Самаре
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8 февраля 2019, 04:37
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В Самарской области «Ларгус» протаранил стоящий грузовик
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8 февраля 2019, 02:52
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В Самаре остановки в транспорте будут объявлять на двух языках
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8 февраля 2019, 12:02
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«Заднюю часть салона размазало»: в Самаре столкнулись троллейбус и фура
В пятницу, 8 февраля, произошла крупная авария с участием общественного транспорта в Самаре. По словам очевидцев, на проспекте Кирова по направлению «из города» столкнулись троллейбус №12, следовавший от остановки «Завод «Экран» до железнодорожного вокзала. По словам очевидца, троллейбус «занесло» на …
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8 февраля 2019, 10:00
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В Самаре убрали кондукторов в троллейбусах № 16
Самарцев предупредили о нововведении в общественном транспорте. В троллейбусах № 16, следующих от 6-го причала до Губернского рынка, исчезли кондукторы, оплачивать проезд нужно непосредственно водителю транспортного средства.
- Водитель обилечивает пассажиров при выходе из салона, - рассказали представители Трамвайно-троллейбусного …
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7 февраля 2019, 11:06
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В Самаре трамвай сошел с рельсов на Чернореченской
В среду днем, 6 февраля, напротив дома № 69 по улице Чернореченской сошел с рельсов трамвай. Он следовал по маршруту № 3 «Хлебная площадь - Юнгородок». Как рассказали в соцсетях очевидцы, с путей сошли задние колеса вагона и его …
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6 февраля 2019, 03:02
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В Самаре Гелендваген застрял на трамвайных путях на Ново-Садовой
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5 февраля 2019, 04:57
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В блогах: самарцы пригласили руководство ТТУ в комфортную поездку на 7-м трамвае
Жители Самары пожаловались в "Твиттере" на переполненные вагоны городских трамваев и длительные промежутки между рейсами. "Приглашаем ТТУ в комфортную и безопасную поездку на 7-м трамвае. Господа, когда уже решите проблему с графиком и количеством составов? Когда людям не нужно …
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4 февраля 2019, 05:37
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В Самаре пустили новый автобус до Управленческого
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1 февраля 2019, 01:20
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В будни до «Самара Арены» пустили трамвай № 7
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1 февраля 2019, 09:45
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Кипяток из лопнувшей теплотрассы затопил трамвайный вагон в Самаре
Во вторник, 22 января коммунальная авария стала причиной ЧП на транспорте. Потоки горячей воды, которые хлынули из лопнувшей теплотрассы на пересечении улиц Стара-Загора и Ташкентской, затопили салон трамвайного вагона. Для того, чтобы вызволить из беды пассажиров, пришлось привлекать сотрудников МЧС. …
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22 января 2019, 06:00
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В Самаре вечером на мороз выгнали ребенка из автобуса из-за несработавшего проездного
Жители Самары пожаловались в твиттер гордепартамента транспорта на кондуктора, высадившего школьника вечером на мороз. Неприятная ситуации произошла вчера 2 января в 20:40.
«Ребёнка высадила кондуктор 66 автобуса на остановке Молодёжный переулок, мотивируя это тем, что безлимитный проездной билет …
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3 января 2019, 04:03
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В следующем году ученые проведут эксперимент по искусственному охлаждению Земли
В следующем году ученые из Гарварда намерены запустить климатический эксперимент. Они намерены проверить возможность искусственного охлаждения Земли. Для этого в стратосферу будет отправлен баллон с карбонатом кальция. Целью исследования является возможность увидеть частицы, отражающие солнечные лучи, и получение ответа на …
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5 декабря 2018, 01:49
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В Самаре появится новая троллейбусная сеть около Хлебной площади
В центре областной столицы может появиться новая троллейбусная сеть. Сейчас Трамвайно-троллейбусное управление ищет подрядчика, который сможет разработать проект. Ему планируют заплатить 3,2 млн рублей. Победитель аукциона определится 10 декабря, а выполнить работы ему нужно до августа 2019 года. Как сообщается …
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16 ноября 2018, 03:00
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В Самаре встали троллейбусы на Стара-Загоре
В пятницу, 21 сентября, в областной столице остановилось движение троллейбусов на отрезке улицы Стара-Загора от Воронежской до проспекта Кирова. Оказалось, что грузовик оборвал электрический провод на этом участке и произошло короткое замыкание. Троллейбусы перестали перевозить пассажиров, движение остановилось. По информации …
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21 сентября 2018, 02:43
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В России стартовал эксперимент по маркировке сигарет
В России с 15 января стартовал эксперимент по маркировке табачной продукции. Производители и импортеры сигарет, участвующие в нем, будут проставлять на упаковке специальный двухмерный код в формате Data Matrix. Он содержит информацию, подтверждающую подлинность продукции: наименование марки сигарет, дату, место и время …
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15 января 2018, 10:39
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Правительство РФ утвердило эксперимент по маркировке сигарет
Кабмин одобрил инициативу осуществления эксперимента по маркировке табачной продукции. Как гласит соответствующий документ, проект стартует 15 января и будет продолжаться до конца 2018-го. Оператором станет ООО «Оператор ЦРПТ».
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5 декабря 2017, 04:15
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Замороженные человеческие тела отправят в космос российские ученые
Российские специалисты отправят на земную орбиту замороженные человеческие тела и образцы ДНК. За техническую часть необычных исследований отвечает компания "Космические технологии" и криокомпания "Криорус".
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22 августа 2017, 10:04
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В самарском трамвае №25 скончался кондуктор, есть фото
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5 ноября 2016, 10:13
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Из общественного транспорта Самары хотят убрать кондукторов
Вопрос введения в общественном транспорте Самары «безкондукторного проезда» обсудили в городской администрации на заседании комиссии по противодействию коррупции. Это связано с тем, что выявлены случаи взимания денег кондуктором без обилечивания пассажиров. Нарушители установлены и привлечены к административной ответственности.
Новую систему …
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4 апреля 2016, 10:06
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Самого доброго кондуктора Санкт-Петербурга не уволят с работы
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25 августа 2015, 05:47
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