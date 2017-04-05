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На благоустройство трех крупных районов Самары потратят 79 млн рублей
Администрации трех районов Самары - Куйбышевского, Октябрьского и Промышленного - проводят совместный аукцион на право благоустройства территорий. Победителю конкурса необходимо будет провести работы по валке сухостоя, завозу земли на газоны, уборке и вывозу мусора. За это обещают заплатить 79 млн …
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4 апреля 2017, 10:11
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В блогах: «Бомж Вася наведет порядок в городе»
Блогер Анна Носова заявляет, что порядок в Самаре может навести только бомж Вася. "Если у властей нет времени и средств заниматься благоустройством города, за них это сделает человек без определенного места жительства. На днях я очень долго наблюдала за …
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30 марта 2017, 06:45
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В Самаре будут работать 355 общественных советов территорий и 135 советов микрорайонов
Они будут заниматься проверкой технического состояния жилых домов для подготовки предложений о проведении ремонта, а также участвовать в организации публичных слушаний по проекту планировки территорий и приемке работ по благоустройству. Об этом стало известно в ходе совещания, которое провел губернатор …
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16 марта 2017, 04:00
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Прокуратура Самары: затраты на благоустройство районов города не учтены в бюджете
Департамент управления имуществом не провел инвентаризацию внутриквартальных проездов для их учета в реестре муниципальной собственности и последующей передачи в собственность внутригородских районов. Таковы результаты проверки надзорного ведомства. У администраций районов нет данных о размере и границах внутриквартальных проездов. Это мешает …
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3 марта 2017, 07:44
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Самарским дворникам поднимают зарплату в 1,5-2 раза
В областной столице катастрофически не хватает дворников. В надежде, что хоть как-то получится укомплектовать штат жилищные организации города начали повышать оплату труда работникам, которые занимаются уборкой придомовых территорий, сообщает мэрия Самары.
Если раньше они получали от силы 10 тысяч …
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6 февраля 2016, 11:29
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Общественники займутся благоустройством территории у Дома печати
Общественники микрорайона "Парковый" обратили внимание на заброшенный Дом печати. После того как объект прекратил свою работу, территория возле него пришла в упадок. И это - несмотря на регулярные субботники и постоянную плановую работу коммунальных служб. Жители микрорайона обратились в общественный …
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16 июля 2015, 02:32
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В Чапаевске директор автотранспортного предприятия обвиняется в коммерческом подкупе
Завершено расследование уголовного дела против 56-летнего директора муниципального унитарного предприятия «Чапаевсктранссервис», сообщает региональная прокуратура. Он обвиняется в коммерческом подкупе.
С мая 2010 года по март 2011-го обвиняемый занимал две должности: директора муниципального унитарного предприятия «Чапаевсктранссервис» и директора ООО «Чапаевская автотранспортная компания». …
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24 июня 2014, 04:54
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В Самаре станет жестче контроль за уборкой территорий
В Самаре пересмотрят длительность муниципальных контрактов на уборку территорий. Если раньше договоры с подрядчиками заключали максимум на год, то теперь срок увеличится. При этом контроль за качеством выполнения работ станет жестче. В этот вторник глава Самары Дмитрий Азаров проинспектировал благоустройство 4 …
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17 июня 2014, 06:47