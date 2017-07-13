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Бункер S

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Материалы по теме:

Наживались на глухонемых: самарцы организовали финансовую пирамиду и обманули более 500 человек

Наживались на глухонемых: самарцы организовали финансовую пирамиду и обманули более 500 человек

Самарские полицейские завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении троих жителей Самары: двоих мужчин 38 и 52 лет, а также 40-летней женщины. По версии Главного следственного управления ГУ МВД России по Самарской области, они мошенническим путем получили от доверчивых жителей 

4 июля 2017, 03:35
В Самаре инспектор ГИБДД попросил пробурить ему скважину в качестве взятки

В Самаре инспектор ГИБДД попросил пробурить ему скважину в качестве взятки

В Самаре инспектора дорожного надзора ГИБДД Самары подозревают в получении взятки, передает следственный комитет по Самарской области. По версии следователей, в апреле этого года сотрудник полиции получил взятку 30 тысяч рублей за непривлечение нарушителя по статье административного кодекса "Повреждение 
1 июля 2017, 03:43
За жестокое убийство самарской семьи никого не накажут

За жестокое убийство самарской семьи никого не накажут

Уголовное дело о жестоком убийстве самарской семьи решили закрыть, в связи со смертью обвиняемого. Как уже сообщала «ТЕРРА», трагедия случилась год назад, в Кировском районе. В дома на улице Советской нашли четыре трупа. Как установили следователи, погибшие 34-летний мужчина и 

30 июня 2017, 05:48
Проблемы из-за денег: дело экс-депутата Сюсина хотят отправить на новое рассмотрение

Проблемы из-за денег: дело экс-депутата Сюсина хотят отправить на новое рассмотрение

В Самаре прокуратура добивается отмены приговора для бывшего депутата гордумы Владимира Сюсина.  Как уже сообщала «ТЕРРА», его признали виновным в покушении на мошенничество и приговорили к 5 годам в колонии общего режима.

Фигурантом уголовного дела Сюсин стал после 
30 июня 2017, 07:00
Самарские чиновники обложили данью детский сад

Самарские чиновники обложили данью детский сад

В Самаре из городского департамента образования уволили двоих сотрудников, ставших фигурантами уголовного дела. Оба работали консультантами в отделе дошкольного образования. Их подозревают в получении взятки группой лиц по предварительному сговору. По версии следствия, прошлой осенью чиновники потребовали от заведующей одного 

30 июня 2017, 11:58
Дадут по рукам: В Госдуме предложили ужесточить наказание за коррупцию

Дадут по рукам: В Госдуме предложили ужесточить наказание за коррупцию

В Комитете по безопасности и противодействию коррупции намерены ужесточить санкции за взятки. Народные избранники разработали соответствующие поправки в Уголовный кодекс.
В частности, за дачу и получение взяток собираются давать до четырех лет лишения свободы (сейчас 2 и 3 года соответственно). 

26 июня 2017, 10:08
Самарского чиновника взяли за взятку

Самарского чиновника взяли за взятку

Сегодня днем Самарский районный суд рассмотрит ходатайство следственного комитета о домашнем аресте главы городского департамента строительства Сергея Рубакова. Как уже сообщала ТЕРРА, в пятницу в одном из ресторанов чиновника задержали сотрудники ФСБ при получении 2,5 миллионов рублей. Это был «оперативный 

5 июня 2017, 12:41
Госуслуги и ЖКХ: Названы самые коррумпированные сферы региона

Госуслуги и ЖКХ: Названы самые коррумпированные сферы региона

В Самарской области за 2016-й и в начале этого года выявлено 14700 фактов коррупции. Больше всего этому подвержены сферы государственных и муниципальных услуг, ЖКХ и «оборонка».
Это объясняют большим числом точек соприкосновения бизнеса и власти и большими потоками бюджетных средств. 

19 мая 2017, 11:50
Чиновник из Ставропольского района

Чиновник из Ставропольского района "погорел" на взятке за мусор

Следственный отдел по Автозаводскому району города Тольятти возбудил уголовное дело в отношении заместителя главы поселения Ягодное Ставропольского района Самарской области, подозреваемого в получении взятки.
По версии следствия, 22 апреля 2017 года подозреваемый Алексей Старцев получил предоплату - 30 тысяч рублей 

15 мая 2017, 06:31
Будущие самарские медики получали зачеты за деньги

Будущие самарские медики получали зачеты за деньги

В суд Ленинского района Самары передали дело Людмилы Уксусовой - доцента кафедры общей и клинической патологии Самарского государственного медицинского университета. Согласно материалам дела, в январе этого года студент дал ей 15 тысяч рублей. Взамен учительница допустила его к экзамену, несмотря 

10 мая 2017, 08:42
«Ъ»: В России средняя взятка выросла на 75% в 2016 году

«Ъ»: В России средняя взятка выросла на 75% в 2016 году

Средний размер взятки в РФ в 2016 году составил порядка 330 тысяч рублей, что на 75% больше, чем в 2015-м. Так заявил газете «Коммерсантъ» начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Андрей Курносенко.
Как утверждается, в течение 

16 марта 2017, 07:47
Средний размер взяток в Самаре возрос до 80-ти тысяч рублей

Средний размер взяток в Самаре возрос до 80-ти тысяч рублей

Такие данные сегодня озвучили на коллегии городского отдела полиции по итогам работы в 2016-ом году. За прошлый год в Самаре зарегистрировано немногим более 18 тысяч правонарушений. Это почти на 10% меньше, чем в предыдущем. Уменьшилось число убийств, мошенничеств, разбоев, угонов 

12 января 2017, 10:55
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