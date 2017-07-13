В Самаре инспектор ГИБДД попросил пробурить ему скважину в качестве взятки передает следственный комитет по Самарской области. По версии следователей, в апреле этого года сотрудник полиции получил взятку 30 тысяч рублей за непривлечение нарушителя по статье административного кодекса "Повреждение … В Самаре инспектора дорожного надзора ГИБДД Самары подозревают в получении взятки,. По версии следователей, в апреле этого года сотрудник полиции получил взятку 30 тысяч рублей за непривлечение нарушителя по статье административного кодекса "Повреждение