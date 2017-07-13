Учредитель региональной общественной организации «Антикоррупционный комитет Самарской области» предстанет перед судом. Его обвиняют в даче взятки в крупном размере. Рассматривать уголовное дело будут служители Фемиды Кировского района.
Согласно материалам следствия, преступление было совершено 24 марта. Силовики задержали общественника с поличным на автозаправке. По версии следователей, мужчина пытался подкупить представителя регионального ГУ МВД. При передаче 100 тысяч рублей начальнику отделения по противодействию незаконной миграции 100 тысяч рублей «борца с коррупцией» задержали. Общая сумма взятки должна была составить 800 тысяч рублей. По информации СК, такое вознаграждение взяткодатель пообещал представителю власти за «общее попустительство по службе».
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