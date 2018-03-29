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«Бункер S» Эфир передачи от 20 марта 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 марта 2018г  
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Названы сроки сдачи нового скейт-парка в Струковском саду Самары

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«Скейт-парк в Струковском саду будет. Его оборудует специализированная организация из Санкт-Петербурга», - сообщили представители думы в «Твиттере».

Напомним, в прошлом году Струковский 
29 марта 2018, 03:13
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Ломавших почтовые ящики хулиганов помогла поймать жительница Тольятти

Жительница Тольятти помогла полицейским задержать хулиганов. Мария Руднева возвращалась домой вместе с маленькой дочкой. Зайдя в подъезд, она обратила внимание на двух молодых людей, которые ломали почтовые ящики и сильно шумели. После того как женщина сделала им замечание, нарушители порядка 

29 марта 2018, 01:29
МЧС проверяет торговые центры «Амбар» и «Мегасити» в Самаре

МЧС проверяет торговые центры «Амбар» и «Мегасити» в Самаре

Сотрудники прокуратуры и МЧС приступили к массовым проверкам самарских торговых центров. Сегодня рейды проходят в «Мегасити» и «Амбаре».
 
Напомним, мероприятия проходят в связи с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Трагедия унесла жизни 64 человек, большинство из них 
29 марта 2018, 01:14
Видео в блогах: «Халатность при строительстве дорог в Самаре»

Видео в блогах: «Халатность при строительстве дорог в Самаре»

Блогер mihail_ivanovic пишет про халатность при строительстве дорог в Самаре. Он опубликовал видео. 
29 марта 2018, 11:54
В блогах: в Самаре демонтировали памятник Масленникову

В блогах: в Самаре демонтировали памятник Масленникову

Блогер psergeev77 рассказал, что накануне утром в Самаре на площадке ЗиМа демонтировали известный памятник русскому революционеру Александру Масленникову для последующей реставрации и переноса на новое место.

Монумент при демонтаже не пострадал. В ближайшее время он будет осмотрен специалистами 
29 марта 2018, 11:27
Овчарка по кличке Шакира помогла полицейским найти украденный шкаф в Жигулевске

Овчарка по кличке Шакира помогла полицейским найти украденный шкаф в Жигулевске

В полицию города Жигулевска поступило сообщение о краже. 69-летний мужчина рассказал, что у него похитили шкаф. Он занимался переездом в новую квартиру. Предмет мебели новосел оставил на площадке, а, когда вернулся, на месте его уже не обнаружил. Ущерб пострадавший оценил 

28 марта 2018, 01:21
Сельчанин чуть не убил собутыльника в Самарской области

Сельчанин чуть не убил собутыльника в Самарской области

Посиделка на троих в Безенчукском районе едва не закончилась убийством. Поначалу все шло нормально. Но через некоторое время двое мужчин поссорились. Во время перепалки один из них схватил нож, и замахнулся им на оппонента.

Потерпевший рассказал обо всем полицейским. Правоохранители изъяли 

27 марта 2018, 04:29
Перекресток в Самаре оцепили из-за муляжа взрывного устройства

Перекресток в Самаре оцепили из-за муляжа взрывного устройства

В Самаре начальник ГУ МВД России по Самарской области Александр Винников сообщил об обнаружении муляжа взрывного устройства. Из-за этого в понедельник, 26 марта, полицейские выставили оцепление у перекрестка улиц Минской и Черемшанской. Сообщение о подозрительном предмете поступило в правоохранительные органы 

27 марта 2018, 02:49
Теперь не скроешься: Информация о владельцах сим-карт станет доступна банкам

Теперь не скроешься: Информация о владельцах сим-карт станет доступна банкам

Сотовые операторы в ближайшее время станут обмениваться сведениями о владельцах сим-карт с кредитно-финансовыми учреждениями. Это будет осуществляться через единый сервер, обслуживаемый Центральным НИИ связи при Минкомсвязи.
Новшество вводится с той целью, чтобы минимизировать риски мошенничества для клиентов. По запросу банков 

6 июля 2017, 12:17
Абонентов с «левыми» сим-картами будут лишать связи

Абонентов с «левыми» сим-картами будут лишать связи

В Госдуме во втором чтении рассмотрят законопроект об ужесточении порядка продажи сотовыми операторами сим-карт. Поправки подразумевают, что операторы будут приостанавливать услуги для абонента, предоставившего неверные сведения при покупке сим-карты.
Сейчас в законе «О связи» остановка предоставления услуг может произойти лишь 

29 июня 2017, 02:09
Компания Apple оснастила новые iPad универсальными сим-картами

Компания Apple оснастила новые iPad универсальными сим-картами

Выбирать сотового оператора и тариф в настройках планшета теперь смогут пользователи «яблочной» техники в США и Великобритании. Все это благодаря уникальной Apple SIM, которую невозможно будет приобрести отдельно от гаджета Apple iPad Air 2.
На сегодняшний день подключить уникальную сим-карту 

17 октября 2014, 05:05
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