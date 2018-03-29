В Самарской области полиция провела рейд с целью выявления правонарушений, касающихся запрета продажи сим-карт в нестационарных торговых объектах, а также заключения от имени операторов договоров об оказании услуг сотовой связи без внесения в них сведений об абоненте. Именно мошенники используют при совершении преступлений сим-карты, оформленные на третьих лиц. В ходе мероприятия было проверено почти 350 объектов оптово-розничной торговли и 175 лиц, распространяющих симки, изъято более 200 карт на общую сумму 12 тысяч рублей. Составлено 8 административных протоколов.
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6 июля 2017, 12:17
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Компания Apple оснастила новые iPad универсальными сим-картами
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17 октября 2014, 05:05