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Стало известно, какие дороги в Самаре перекроют в День России
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11 июня 2019, 10:26
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На Красной Глинке в Самаре утонул подросток
В понедельник, 10 июня, произошла трагедия на Волге в районе Красной Глинки в Самаре. Сотрудники оперативных служб во второй половине дня вытащили из реки тело 16-летнего парня и передали полицейским, пишет «Волга Ньюс». Очевидцы рассказали в соцсетях, что молодой …
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11 июня 2019, 09:24
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В День России для самарцев приготовили грандиозный квест
В среду, 12 июня, в День России самарцев приглашают поучаствовать в масштабном квесте. По задумке организаторов, игра позволит горожанам узнать много интересных исторических фактов, познакомиться с историей, культурой и особенностями быта всех 85 субъектов России. Присоединиться к команде, проходящей квест, …
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11 июня 2019, 08:54
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В Самаре тушили сараи на Печерской
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11 июня 2019, 08:24
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Подписано постановление о создании НОЦа на базе 5 самарских вузов
В Самарской области подписано постановление о создании научно-образовательного центра (НОЦ). Планируется, что новая структура появится без образования юридического лица в составе пяти вузов - Самарского университета, СамГТУ, Тольяттинского государственного университета, СамГМУ, СамГУПС и госкорпорации «Ростех». Научно-образовательный центр открыт для новых …
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5 июня 2019, 11:42
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В Самарской области откроют новый научно-образовательный центр
В Самаре откроется региональный научно-образовательный центр. Губернатор Дмитрий Азаров и генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов подписали соглашение о его создании и развитии. Подобные центры должны появиться в 15 регионах по поручению президента Владимира Путина и в соответствии с нацпроектом …
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29 мая 2019, 07:50
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В Самарском зоопарке впервые родились детеныши глазчатых скатов
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7 мая 2019, 09:10
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Рак передается по наследству. Как и где в Самаре определяют предрасположенность к этому недугу?
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25 апреля 2019, 10:17
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В Самаре потратят 40 млн рублей на раскопки в районе Фрунзенского моста
В областной столице объявлены торги по выбору подрядчика, который выполнит спасательные археологические полевые работы в историческом центре Самары. Планируется, что они будут выполнены до конца ноября этого года, исполнителю готовы заплатить не больше 40 млн рублей из регионального бюджета. …
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25 марта 2019, 12:33
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В Самаре на раскопках у Фрунзенского моста нашли старинный штык
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28 ноября 2018, 01:56
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Проект планировки исторического центра Самары изучат в суде
В Самарский области стартовал судебный процесс, который рискует превратиться в долгоиграющий сериал. Компания «Топ-Строй» обратилась в областной арбитражный суд с иском к правительству региона. Истец просит признать недействительным проект планировки территории исторического центра Самары в границах Комсомольской, Фрунзе, акватории рек …
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10 августа 2018, 04:44
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Археологи хотят провести раскопки на месте первой самарской крепости
Археологи добиваются разрешения провести раскопки на территории бывшего завода клапанов. С инициативой выступили специалисты Самарского университета. Куратором работ выступает старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории Николай Лифанов. Разрешение на раскопки должен дать федеральный Минкульт.
Стоит отметить, что на территории бывшего предприятия стояла …
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26 июля 2018, 01:48
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Археологи нашли древнюю монету вора-карманника в Москве
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12 июля 2018, 10:15
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В Шотландии нашли доску для игры в «шахматы викингов»
Интересную находку нашли археологи, работающие в Шотландии. При раскопках на территории Дирского аббатства ученые извлекли доску для древней настольной игры, которой увлекались викинги, сообщает газета The Scotsman.
Каменное приспособление служит полем для хнефатафла. Точные его правила специалистам неизвестны. Предполагается, …
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9 июля 2018, 10:58
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В Китае нашли скелет динозавра, который был похож на современную ворону
Палеонтологи открыли новый вид динозавров. Скелет ящера, жившего на Земле 160 миллионов лет назад, был обнаружен во время раскопок в северо-восточном Китае.
По словам ученых, динозавр, которого назвали Чайхуном, был размером с современную ворону. Он питался небольшими млекопитающими и пресмыкающимися.
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16 января 2018, 12:39
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