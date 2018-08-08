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В хлам: самарец завалил квартиру мусором, чтобы ее не забрали преступники
Много проблем доставил житель Самары судебным приставам. Служители Фемиды постановили, что мужчина должен впустить в свою квартиру специалистов для осмотра общедомового имущества, но делать это он категорически отказывался. На прием к приставам житель города тоже не являлся.
Когда специалисты службы пришли …
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8 августа 2018, 11:25
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В региональном Минпроме стало на общественного советника больше
В среду, 8 августа, врио министра промышленности и технологий Самарской области Николай Брусникин наделил полномочиями своего советника на общественных началах Александра Тарабрикова. Теперь он будет отвечать за программы поддержки предприятий, проектную работу и связи с деловыми объединениями.
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8 августа 2018, 11:24
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Строительство станции метро «Алабинская» могут завершить к 2019 году
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8 августа 2018, 10:45
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В Чапаевске уничтожили поле конопли площадью 750 кв. метров
В Чапаевске уничтожили целое поле дикорастущей конопли. Городская прокуратура и антинаркотическая комиссия администрации Чапаевска во время проверки нашли очаг произрастания дикорастущей конопли площадью 750 кв. м. По расчетным данным, на этом отрезке земли находилось 12 тысяч растений массой 486 кг.
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8 августа 2018, 10:22
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Под пирамидой в священном городе майя Чичен-Ице нашли озеро
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14 августа 2015, 01:25
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Самарские полицейские ищут пострадавших от новых финансовых пирамид
Сегодня, 2 марта, пресс-служба областного главка полиции сообщила о возбуждении уголовных дел по факту мошенничества в особо крупных размерах. По версии следствия, компании ООО «Стройинвестфинанс» и кредитный потребительский кооператив «Сберфинанс» предлагали клиентам вложить деньги под 120% годовых, но обещанного люди …
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2 марта 2015, 05:18
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В Самаре на улице Ново-Садовой перевернулся автомобиль
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12 февраля 2014, 08:49