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В Тольятти 18-летний лихач без прав устроил гонки с полицейскими
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11 декабря 2018, 03:17
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Жители 60 домов в Куйбышевском районе остались без холодной воды
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11 декабря 2018, 02:44
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Рухнул с третьего этажа: во время ссоры самарец выкинул гостя из окна
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11 декабря 2018, 02:29
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Не хватило броска: баскетбольная «Самара» потерпела первое поражение за месяц
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11 декабря 2018, 01:11
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Облава в бане: в Самаре задержали жриц любви
Сотрудники уголовного розыска из Самары нагрянули с проверкой в один из банно-гостиничных комплексов Кировского района, где посетителям оказывались интим-услуги. Полицейские задержали трех девушек, подозреваемых в занятии проституцией, и мужчину, который привез их в заведение. Одна из них уроженка соседней области, …
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11 декабря 2018, 12:45
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Самарский суд оставил депутата Халиуллова в СИЗО до 20 января
Самарский областной суд рассмотрел жалобу депутата Промышленного района Минахмета Халиуллова. Он пытался обжаловать арест, но служители Фемиды оставили решение без изменений. Он пробудет в СИЗО до 20 января. Напомним, мужчину подозревают в коммерческом подкупе. Его задержали 20 ноября. Дело Минахмета …
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11 декабря 2018, 10:05
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«Авиакор» смог частично обжаловать решение суда
Самарскому заводу «Авиакор» удалось частично обжаловать решение суда, обязывающее завод выплатить Минобороны 2 млрд 200 млн рублей. Апелляционная инстанция арбитражного суда Москвы снизила сумму иска до 1 миллиарда 300 миллионов. Дело касается поставки 99-ти самолетов, из которых военное ведомство получило …
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7 декабря 2018, 11:06
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В Самаре пройдет автограф-сессия лидера Rammstein
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29 ноября 2018, 04:56
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В Самарской области эвакуировали людей из Отрадненского суда
В среду, 28 ноября, эвакуировали сотрудников и посетителей Отрадненского городского суда. Здание на улице Советской оцепили полицейские. По предварительным данным, в одном из залов суда обнаружили подозрительную коробку. Когда саперы приехали на место событий и обследовали злополучную коробку, то ничего …
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28 ноября 2018, 05:15
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С автором нового самарского арт-объекта договариваются о компенсации
Установка фигуры "красного человека" возле офиса Самарских коммунальных систем завершилась скандалом. Как оказалось, необычную скульптуру поставили без согласования с автором проекта - художником Андреем Люблинским. Кроме того, подобный арт-объект ранее был установлен в Перми. Люблинский узнал о происходящем в Самаре …
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26 ноября 2018, 09:03
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В Самаре коммунальщики установили «красного человека» без разрешения автора
Коммунальщики прокомментировали скандал, который разгорелся после установки в Самаре нового арт-объекта. Напомним, что большой красный человек был установлен в пятницу, 23 ноября, перед зданием по Луначарского, 56 - офисом ресурсоснабжающей организации. Сотрудники компании изготовили фигуру и преподнесли ее в качестве …
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26 ноября 2018, 01:45
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В Самаре открылась юбилейная фотовыставка «Новый поворот»
Телерадиокомпания «Терра» получила благодарность за многолетнюю поддержку творческих проектов фотообъединения областного Союза журналистов. Накануне в Самарском областном художественном музее торжественно открыли юбилейную фотовыставку «Новый поворот», приуроченную к его 10-летию и 100-летию Самарской областной организации Союза журналистов России. В экспозиции представлены …
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24 ноября 2018, 07:15
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В Самаре пытаются обанкротить "Современные медицинские технологии"
В Самаре попытаются обанкротить скандально-известную фирму "Современные медицинские технологии". Соответствующий иск в областной арбитражный суд поступил от Самарской клинической горбольницы №1 имени Пирогова. Сумма требований в материалах дела не уточняется. Однако, как уже сообщала ТЕРРА, в августе областное минэкономразвития …
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13 ноября 2018, 09:47