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Материалы по теме:

В Тольятти 18-летний лихач без прав устроил гонки с полицейскими

В Тольятти 18-летний лихач без прав устроил гонки с полицейскими

В полицию обратился житель Тольятти, который рассказал, что в районе дома № 34 на площади Свободы едет автомобиль ВАЗ 2115, водитель которого, предположительно, может быть пьян. Экипаж ДПС попытался остановить легковушку, но не тут-то было: шофер попробовал скрыться, инспектора ГИБДД 
11 декабря 2018, 03:17
Жители 60 домов в Куйбышевском районе остались без холодной воды

Жители 60 домов в Куйбышевском районе остались без холодной воды

Во вторник, 11 декабря, из-за порыва на водоводе диаметром 300 миллиметров и 700 миллиметров в поселке Озерный и Кирзавод № 6 была отключена подача холодной воды в 60 многоквартирных домов. 
 
- Ремонтные работы ведёт Автодорстрой, планируемое время завершения - 12:00 
11 декабря 2018, 02:44
Рухнул с третьего этажа: во время ссоры самарец выкинул гостя из окна

Рухнул с третьего этажа: во время ссоры самарец выкинул гостя из окна

Прохожие нашли под окнами одного из домов по улице Победы мужчину с многочисленными травмами и ссадинами. Пострадавший лежал в снегу. Очевидцы тут же позвонили в полицию и «скорую помощь».

Оперативно-следственная группа опросила жителей дома, и выяснилось, что 34-летний потерпевший 
11 декабря 2018, 02:29
Не хватило броска: баскетбольная «Самара» потерпела первое поражение за месяц

Не хватило броска: баскетбольная «Самара» потерпела первое поражение за месяц

В понедельник, 10 декабря, в очередном матче Суперлиги баскетбольная «Самара» уступила «Востоку-65» из Южно-Сахалинска со счетом 72:73. Для победы самарцам не хватило всего одного броска. Наиболее активными и результативными во время игры были Антон Глазунов и Игорь Смыгин, набравшие по 
11 декабря 2018, 01:11
Облава в бане: в Самаре задержали жриц любви

Облава в бане: в Самаре задержали жриц любви

Сотрудники уголовного розыска из Самары нагрянули с проверкой в один из банно-гостиничных комплексов Кировского района, где посетителям оказывались интим-услуги. Полицейские задержали трех девушек, подозреваемых в занятии проституцией, и мужчину, который привез их в заведение. Одна из них уроженка соседней области, 
11 декабря 2018, 12:45
Самарский суд оставил депутата Халиуллова в СИЗО до 20 января

Самарский суд оставил депутата Халиуллова в СИЗО до 20 января

Самарский областной суд рассмотрел жалобу депутата Промышленного района Минахмета Халиуллова. Он пытался обжаловать арест, но служители Фемиды оставили решение без изменений. Он пробудет в СИЗО до 20 января. Напомним, мужчину подозревают в коммерческом подкупе. Его задержали 20 ноября. Дело Минахмета 
11 декабря 2018, 10:05
«Авиакор» смог частично обжаловать решение суда

«Авиакор» смог частично обжаловать решение суда

Самарскому заводу «Авиакор» удалось частично обжаловать решение суда, обязывающее завод выплатить Минобороны 2 млрд 200 млн рублей. Апелляционная инстанция арбитражного суда Москвы снизила сумму иска до 1 миллиарда 300 миллионов. Дело касается поставки 99-ти самолетов, из которых военное ведомство получило 
7 декабря 2018, 11:06
В Самаре пройдет автограф-сессия лидера Rammstein

В Самаре пройдет автограф-сессия лидера Rammstein

12 декабря в Самаре состоится автограф-сессия лидера культовой немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна. Интересно, что в рамках своего тура по России он презентует не только музыкальные произведения, но и книгу своих ранних стихов о смерти, безумии и отцовстве Messer. Как 
29 ноября 2018, 04:56
В Самарской области эвакуировали людей из Отрадненского суда

В Самарской области эвакуировали людей из Отрадненского суда

В среду, 28 ноября, эвакуировали сотрудников и посетителей Отрадненского городского суда. Здание на улице Советской оцепили полицейские. По предварительным данным, в одном из залов суда обнаружили подозрительную коробку. Когда саперы приехали на место событий и обследовали злополучную коробку, то ничего 
28 ноября 2018, 05:15
С автором нового самарского арт-объекта договариваются о компенсации

С автором нового самарского арт-объекта договариваются о компенсации

Установка фигуры "красного человека" возле офиса Самарских коммунальных систем завершилась скандалом. Как оказалось, необычную скульптуру поставили без согласования с автором проекта - художником Андреем Люблинским. Кроме того, подобный арт-объект ранее был установлен в Перми. Люблинский узнал о происходящем в Самаре 
26 ноября 2018, 09:03
В Самаре коммунальщики установили «красного человека» без разрешения автора

В Самаре коммунальщики установили «красного человека» без разрешения автора

Коммунальщики прокомментировали скандал, который разгорелся после установки в Самаре нового арт-объекта. Напомним, что большой красный человек был установлен в пятницу, 23 ноября, перед зданием по Луначарского, 56 - офисом ресурсоснабжающей организации. Сотрудники компании изготовили фигуру и преподнесли ее в качестве 
26 ноября 2018, 01:45
В Самаре открылась юбилейная фотовыставка «Новый поворот»

В Самаре открылась юбилейная фотовыставка «Новый поворот»

Телерадиокомпания «Терра» получила благодарность за многолетнюю поддержку творческих проектов фотообъединения областного Союза журналистов. Накануне в Самарском областном художественном музее торжественно открыли юбилейную фотовыставку «Новый поворот», приуроченную к его 10-летию и 100-летию Самарской областной организации Союза журналистов России. В экспозиции представлены 
24 ноября 2018, 07:15
В Самаре пытаются обанкротить

В Самаре пытаются обанкротить "Современные медицинские технологии"

В Самаре попытаются обанкротить скандально-известную фирму "Современные медицинские технологии". Соответствующий иск в областной арбитражный суд поступил от Самарской клинической горбольницы №1 имени Пирогова. Сумма требований в материалах дела не уточняется. Однако, как уже сообщала ТЕРРА, в августе областное минэкономразвития 
13 ноября 2018, 09:47
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