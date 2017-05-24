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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 23 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 23 мая 2017г 
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Материалы по теме:

"Самараэнерго" взыщет с СКС 56 млн рублей

ООО "Самарские коммунальные системы" не удалось оспорить решение о выплате долга ПАО "Самараэнерго". 11-й апелляционный арбитражный суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции. Речь идет о сумме более чем в 56 миллионов рублей.
Как следует из материалов дела, в августе 

16 мая 2017, 02:48
Закрыть и опечатать: СКС предложила опломбировать трубы, чтобы не платить за воду

Закрыть и опечатать: СКС предложила опломбировать трубы, чтобы не платить за воду

Компания "Самарские коммунальные системы" предложила собственникам пустующих квартир отключить и опломбировать в них систему водоснабжения. Чтобы не платить за подачу ресурса. В связи с изменениями федерального законодательства, если жилплощадь не оборудована прибором учёта и в ней никто не прописан, объём 

16 мая 2017, 11:36
В Самаре дадут подарки тем, кто внесет 6-месячный аванс за воду

В Самаре дадут подарки тем, кто внесет 6-месячный аванс за воду

«Самарские коммунальные системы» предлагают горожанам оплатить услуги водоснабжения и водоотведения заранее и получить за это подарок.
 
Сделав авансовый платеж за 6 месяцев до 31 мая, любой добросовестный потребитель услуг СКС сможет принять участие в розыгрыше призов. Главный из них 

11 мая 2017, 05:15
В Самаре Сбербанк начал выращивать очереди

В Самаре Сбербанк начал выращивать очереди

Блогер missis_ykcyc обратилась к Сбербанку с претензией, чтобы он начал уважать держателей своих карт!

"С 29 апреля по 6 мая у этого кредитного учреждения остался на весь Мехзавод всего ОДИН банкомат по выдаче наличных. Операционный офис в поселке 
4 мая 2017, 05:13
Во дворе на Ново-Вокзальной забил 20-метровый гейзер

Во дворе на Ново-Вокзальной забил 20-метровый гейзер

Утром, 28 апреля, в Самаре во дворе на Ново-Вокзальной произошла коммунальная авария. Из-под земли забил гейзер высотой примерно с жилой дом – метров в двадцать, сообщили очевидцы. В интернете появилось фото и видео с места происшествия. На место аварии направили 
28 апреля 2017, 02:20
Кого оставят без холодной воды?

Кого оставят без холодной воды?

Опубликована предварительная информация об адресах, где на текущей неделе возможно отключение холодной воды, в связи с проведением плановых работ на сетях водоснабжения. С 25 по 28 апреля без холодной воды могут остаться несколько десятков объектов в разных районах города, следует 
25 апреля 2017, 09:28
Самарцев незаконно лишили холодной воды

Самарцев незаконно лишили холодной воды

673 жилых здания, четыре детских сада и семь школ остались без воды.
19 апреля 2017, 01:05
В Октябрьске пенсионеры, чей дом затопила городская труба, 3 недели добиваются помощи от властей

В Октябрьске пенсионеры, чей дом затопила городская труба, 3 недели добиваются помощи от властей

Чрезвычайное происшествие в частном доме семьи Солодухиных случилось 17 марта. В тот день в Октябрьске прорвало центральную трубу городского водоснабжения на улице Максима Горького. После прорыва вода хлынула в дом пенсионеров, расположенный ниже уровня дороги, и затопила буквально «по колено» 
9 апреля 2017, 03:46
Схема движения по Московскому шоссе на время ремонта

Схема движения по Московскому шоссе на время ремонта

Уважаемые автомобилисты и жители города Самара!
 
В связи проведением работ по реконструкции Московского шоссе от проспекта Кирова до АЗС «Роснефть» (разборка существующей и устройство новой дорожной одежды) с 6 апреля до 1 июня 2017 года будет ограничено движение автомобильного 
5 апреля 2017, 10:18
В Самаре ограничат движение по Московскому шоссе

В Самаре ограничат движение по Московскому шоссе

В Самаре компания «Самаратрансстрой» готовится к началу работ по обустройству новой проезжей части на Московском шоссе. В связи с этим будет частично перекрыта дорога в районе поселка Мехзавод.
 
Как передает 63.ru, движение автотранспорта ограничат на участке от Анжерской до 

4 апреля 2017, 10:47
Красноглинский район Самары остался без холодной воды

Красноглинский район Самары остался без холодной воды

Причина - авария на водопроводе диаметром 700 мм в районе 19 км Московского шоссе. На месте работают бригады "СКС". Без воды осталось около 70 тысяч человек. Вероятное объяснение аварии - работы по реконструкции Московского шоссе.
20 марта 2017, 01:52
Видео в соцсетях: «В Самаре столбом бьет вода в проезжающие автомобили»

Видео в соцсетях: «В Самаре столбом бьет вода в проезжающие автомобили»

В самарском паблике появилось видео коммунальной аварии. По словам очевидца, инцидент произошел в Ленинском районе Самары, по адресу улица Владимирская, 46а.

«Столбом бьет вода в припаркованные и проезжающие автомобили», - сообщил пользователь, опубликовавший видео.

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17 марта 2017, 02:48
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