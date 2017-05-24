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"Самараэнерго" взыщет с СКС 56 млн рублей
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16 мая 2017, 02:48
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Закрыть и опечатать: СКС предложила опломбировать трубы, чтобы не платить за воду
Компания "Самарские коммунальные системы" предложила собственникам пустующих квартир отключить и опломбировать в них систему водоснабжения. Чтобы не платить за подачу ресурса. В связи с изменениями федерального законодательства, если жилплощадь не оборудована прибором учёта и в ней никто не прописан, объём …
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16 мая 2017, 11:36
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В Самаре дадут подарки тем, кто внесет 6-месячный аванс за воду
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11 мая 2017, 05:15
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В Самаре Сбербанк начал выращивать очереди
Блогер missis_ykcyc обратилась к Сбербанку с претензией, чтобы он начал уважать держателей своих карт!
"С 29 апреля по 6 мая у этого кредитного учреждения остался на весь Мехзавод всего ОДИН банкомат по выдаче наличных. Операционный офис в поселке …
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4 мая 2017, 05:13
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Во дворе на Ново-Вокзальной забил 20-метровый гейзер
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28 апреля 2017, 02:20
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Кого оставят без холодной воды?
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25 апреля 2017, 09:28
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Самарцев незаконно лишили холодной воды
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19 апреля 2017, 01:05
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В Октябрьске пенсионеры, чей дом затопила городская труба, 3 недели добиваются помощи от властей
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9 апреля 2017, 03:46
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Схема движения по Московскому шоссе на время ремонта
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5 апреля 2017, 10:18
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В Самаре ограничат движение по Московскому шоссе
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4 апреля 2017, 10:47
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Красноглинский район Самары остался без холодной воды
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20 марта 2017, 01:52
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Видео в соцсетях: «В Самаре столбом бьет вода в проезжающие автомобили»
В самарском паблике появилось видео коммунальной аварии. По словам очевидца, инцидент произошел в Ленинском районе Самары, по адресу улица Владимирская, 46а.
«Столбом бьет вода в припаркованные и проезжающие автомобили», - сообщил пользователь, опубликовавший видео.
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17 марта 2017, 02:48