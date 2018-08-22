В Сызрани полиция задержала банду, которая переправляла героин на пароме



Во время проверки … В Сызрани предъявлено обвинение этнической группе, участников которой подозревают в сбыте героина. Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков узнали, что некие злоумышленники поставляли героин в Сызрань через паромную переправу и затем торговали им через тайники-закладки.Во время проверки