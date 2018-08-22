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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21.08.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 21.08.2018 
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Почти на 11% выросла средняя зарплата в Самарской области

Почти на 11% выросла средняя зарплата в Самарской области

Специалисты зафиксировали в Самарской области рост зарплат. Об этом сообщил Самарастат в своем докладе о социально-экономическом состоянии региона.

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В 

22 августа 2018, 01:42
В Сызрани полиция задержала банду, которая переправляла героин на пароме

В Сызрани полиция задержала банду, которая переправляла героин на пароме

В Сызрани предъявлено обвинение этнической группе, участников которой подозревают в сбыте героина. Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков узнали, что некие злоумышленники поставляли героин в Сызрань через паромную переправу и затем торговали им через тайники-закладки.

Во время проверки 
14 августа 2018, 02:07
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

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В Чапаевске уничтожили целое поле дикорастущей конопли. Городская прокуратура и антинаркотическая комиссия администрации Чапаевска во время проверки нашли очаг произрастания дикорастущей конопли площадью 750 кв. м. По расчетным данным, на этом отрезке земли находилось 12 тысяч растений массой 486 кг. 
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В Сызрани поймали с героином гостя из Саратовской области

В Сызрани поймали с героином гостя из Саратовской области

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В Самарской области наркотики нашли в нижнем белье у драгдилера

В Самарской области наркотики нашли в нижнем белье у драгдилера

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27 июля 2018, 04:36
СФ одобрил резонансный закон

СФ одобрил резонансный закон

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3 июля 2018, 09:01
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Бесполетная зона: В Новосибирске над СИЗО сбили два квадрокоптера

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Оперативники получили информацию, что готовится передача на территорию учреждения запрещенных к использованию устройств. 

27 июня 2017, 11:12
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В Самаре обвиняемый в убийстве и расчленении бойфренда своей дочери умер в СИЗО

В Самаре обвиняемый в убийстве и расчленении бойфренда своей дочери умер в СИЗО

Александр Казаковцев не дожил до суда - умер в следственном изоляторе. Напомним, по версии следствия, в сентябре прошлого года он поссорился с 49-летним бойфрендом своей дочери и задушил гостя металлической проволокой. Потом в ванной разделал труп ножовкой. Расфасовал останки в 
8 февраля 2017, 02:07
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