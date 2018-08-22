В Самаре заведено уголовное дело на бывшего сотрудника СИЗО. Он подозревается в покушении на сбыт наркотиков. По версии следствия, 14 августа мужчина приобрел для дальнейшей перепродажи 2,71 грамма героина. Однако довести до конца задуманное злоумышленник не смог, так как его задержали правоохранители.
Уголовное дело находится в производстве Советского МСО СУ СК России по Самарской области. Ход расследования указанного дела взят прокуратурой района на контроль, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
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