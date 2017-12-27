В Самаре частично перекрыли движение транспорта по улице Демократической. Это связано с работами по монтажу балок пролетного строения нового путепровода, который возводят на пересечении с улицей Ташкентской. Перекрыт участок дороги на выезд из города. Работы начались во вторник, 26 декабря, и продолжатся в среду, проинформировали в министерстве транспорта Самарской области. В ведомстве предоставили фото со стройплощадки.
«Внимание. Ограничено движение по улице Демократической на выезд «из города». Ведется монтаж балок пролетного строения путепровода через данную дорогу. Предусмотрен объезд, установлены соответствующие знаки. Работы будут вестись 26, 27 декабря», - сообщил представитель регионального минтранса в соцсети Twitter.
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