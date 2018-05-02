Вчера, 1 мая, в Самаре было совершено нападение на сотрудников полиции. Инспекторы ГИБДД пытались остановить вазовскую легковушку, которой управлял пьяный водитель.
Нарушителя все же остановили на пересечении улиц Куйбышева и Ленинградской. Пока оформляли протокол, пассажиры автомобиля, по версии полицейских, вызвали знакомых мужчины. Они напали на стражей порядка. Четверо инспекторов с травмами головы было доставлены в больницу.
Ведется проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Двое налетчиков уже задержаны.
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