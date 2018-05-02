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Материалы по теме:

Музей Госавтоинспекции откроют в заброшенном здании парка Гагарина

Музей Госавтоинспекции откроют в заброшенном здании парка Гагарина

В Самаре планируют открыть музей Госавтоинспекции. Его предполагают разместить в заброшенном одноэтажном здании в парке Гагарина. Экспозицию предлагают разделить на четыре тематических блока: постовые и патрульные дежурства, оформление профессиональной документации, сопровождение организованных колонн и мониторинг аварийности дорог. Всего предложено семь 

20 апреля 2018, 11:49
ГИБДД назвала районы проведения «Контроля трезвости» в Самаре

ГИБДД назвала районы проведения «Контроля трезвости» в Самаре

В Самаре в пятницу, 23 марта, с 22 часов ГИБДД запустит «Контроль трезвости». Полицейские будут выявлять пьяных водителей. Для этого привлекут максимальное число полицейских. Они будут работать на территории Железнодорожного и Октябрьского районов. Останавливать обещают всех. С одними проведут профилактическую 

23 марта 2018, 07:00
Массовая проверка водителей на трезвость стартует в Самаре

Массовая проверка водителей на трезвость стартует в Самаре

В Самаре сотрудники ГИБДД проведут операцию «Контроль трезвости». Полицейские будут выявлять пьяных водителей.

«Управление транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения, является одним из видов правонарушений, представляющих наиболее серьезную угрозу для безопасности всех участников дорожного движения», - сообщили в отделении пропаганды 

22 марта 2018, 07:00
Водителей без спецжилетов будут ловить по ночам на дорогах под Самарой

Водителей без спецжилетов будут ловить по ночам на дорогах под Самарой

В ближайшие 10 дней все автовладельцы и пешеходы должны будут приобрести одежду со светоотражающими элементами. Это может быть: куртка, жилет или накидка - на выбор. Новые правила дорожного движения вступают в силу 18 марта. С этого дня, находиться на проезжей 
8 марта 2018, 10:25
В Самаре пьяная женщина избила полицейского во время эвакуации машины

В Самаре пьяная женщина избила полицейского во время эвакуации машины

Жительница Самары предстанет перед судом за применение насилия в отношении представителя власти. Пьяная женщина избила полицейского на безымянской парковке во время эвакуации машины. Прокуратура Промышленного района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летней женщины, сообщила пресс-служба надзорного ведомства 

1 декабря 2017, 01:51
Самарец в состоянии стресса стрелял в полицейского

Самарец в состоянии стресса стрелял в полицейского

На 32-летнего самарца заведено уголовное дело по статье «применение насилия в отношении представителя власти». По данным силовиков, подозреваемый с балкона многоэтажки стрелял в сотрудника полиции, старшего сержанта 1975 года рождения. Инцидент произошел в Промышленном районе Самары в прошлую пятницу, 22 

27 сентября 2017, 11:14
Беглецу, ранившему полицейских, пришла весть от родителей

Беглецу, ранившему полицейских, пришла весть от родителей

История о нападении на двух самарских полицейских получила продолжение. Как уже сообщала «ТЕРРА», 2 августа оперативники задерживали 24-летнего мужчину. Тот оказал сопротивление и ранил силовиков ножом. Злоумышленник сбежал. Полицейские попали в больницу с ранениями грудной клетки. Уголовное дело заведено по 
3 августа 2017, 06:02
Где прячется «мясник», пытавшийся зарезать самарских полицейских?

Где прячется «мясник», пытавшийся зарезать самарских полицейских?

В Самаре в отношении мужчины, ранившего двоих полицейских, возбуждено уголовное дело - за посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов. По информации следователей, подозреваемому 24 года.

Инцидент произошел 2 августа примерно в 14 часов, сообщили в СУ СК России по 
3 августа 2017, 02:30
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