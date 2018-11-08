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В Самаре пакет акций сельхозфирмы «Агро Сервис» продают за 276 млн рублей
Минимущество Самарской области выставило на продажу за 276 млн рублей 100%-ый пакет акций сельхозфирмы "Агро Сервис", находящейся на балансе ведомства. Информация об этом появилась на официальном портале Главного управления организации торгов области. Ранее ГУП было включено в прогнозный план …
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8 ноября 2018, 09:41
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В очередях десятки людей: в Кировском районе отключили холодную воду
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8 ноября 2018, 06:59
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Труп тольяттинки в жилом доме нашли по запаху
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8 ноября 2018, 04:45
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В Самаре на отлов бродячих собак и кошек потратят 8 млн рублей
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8 ноября 2018, 04:17
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В Самаре задержали 22-летнего драгдилера с 1 кг N-метилэфедрона
В областной столице полицейские предотвратили продажу наркотиков в особо крупном размере. В преступлении подозревается ранее судимый 22-летний парень из Самары. Во вторник, 6 ноября, его задержали за административное правонарушение сотрудники ДПС во дворе дома на улице Победы. Правоохранители заметили, что …
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8 ноября 2018, 10:55
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Житель Чапаевска забил приятеля насмерть из-за бутылки водки
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8 ноября 2018, 10:34
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В Самаре банда драгдилеров «заработала» 285 млн рублей
В областной столице завершилось расследование уголовного дела в отношении 16 жителей региона. Их подозревают в участии в преступном сообществе, легализации доходов от наркоторговли. По версии следствия, с 2013 по 2016 год эти люди входили в преступное сообщество, которое распространяло синтетические …
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7 ноября 2018, 03:25
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В Самаре бизнесмен пытался подкупить полицейского 30 тысячами рублей
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22 октября 2018, 05:35
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Гаишник получил 36 тонн щебенки в виде взятки в Самаре
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10 октября 2018, 06:49
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Двух тольяттинок будут судить за попытку передать взятку приставам
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17 сентября 2018, 01:42
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Житель Новокуйбышевска попался на попытке подкупа следователя
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27 августа 2018, 05:27