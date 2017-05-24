Накануне в районе дома № 84 на улице Фрунзе прорвало теплотрассу диаметром 100 мм. Коммунальная авария стала причиной провала на проезжей части. В него передним правым колесом угодил автомобиль «Шевроле».
Как поясняют в пресс-службе ПТС, этот участок теплосети не имеет конкретного хозяина, он не эксплуатируется никакой организацией. Тем не менее, сотрудники Единой теплоснабжающей организации быстро оградили место проведения ремонтных работ и начали устранять повреждение.
|
В Самаре будут судить виновных в коммунальной аварии в поселке Мехзавод
В Самаре направили в суд уголовное дело в отношении начальника участка компании «Самаратрансстрой». Его обвиняют в самоуправстве, в результате которого причинен ущерб от коммунальной аварии в поселке Мехзавод.
Прокурорская проверка выяснила, что инженерные коммуникации были повреждены ковшом экскаватора при …
|
24 мая 2017, 07:16
|
В Тольятти 15-летняя девочка попала под колеса Renault Logan
Полиция Автограда устанавливает детали дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал подросток.
|
23 мая 2017, 02:30
|
ДТП на Московском шоссе парализовало половину города
Сегодня утром на Московском шоссе возле СНИУ им. Королева случилось дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись трамвай и легковушка.
|
23 мая 2017, 11:01
|
В Самаре Lada XRay провалилась под асфальт
Это дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня утром. На Зубчаниновском шоссе машина провалилась под асфальт.
|
22 мая 2017, 03:31
|
Во Владивостоке грузовик протаранил 19 машин
Полиция Владивостока начала проверку обстоятельств массового дорожно-транспортного происшествия на улице Алеутской. У большегруза отказали тормоза, и он смял 19 машин.
|
22 мая 2017, 02:25
|
В Москве нашли деревянную мостовую XVII-XVIII веков
В российской столице специалисты обнаружили деревянную мостовую XVII-XVII веков. Это произошло в процессе ремонтных работ на старом водопроводе на Большой Лубянке.
|
19 мая 2017, 12:34
|
Госуслуги и ЖКХ: Названы самые коррумпированные сферы региона
|
19 мая 2017, 11:50
|
Взносы за капремонт в Самарской области вырастут с 1 июля 2018 года
|
18 мая 2017, 10:16
|
Образцовые ЖЭКи могут избавить от проверок
Минстрой предложил ввести риск-ориентированный подход в работу жилинспекции. Соответствующий проект постановления направлен в правительство страны. Согласно документу, для управляющих компаний, допускающих нарушения, количество проверок, напротив, может вырасти - с одного раза в 3 года до ежегодных. Уровень риска для каждой …
|
11 мая 2017, 12:06
|
Во дворе на Ново-Вокзальной забил 20-метровый гейзер
|
28 апреля 2017, 02:20
|
В Октябрьске пенсионеры, чей дом затопила городская труба, 3 недели добиваются помощи от властей
|
9 апреля 2017, 03:46
|
Красноглинский район Самары остался без холодной воды
|
20 марта 2017, 01:52