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В Самаре задержали руководителя областного бюро медико-социальной экспертизы
В Самаре задержан руководитель областного бюро медико-социальной экспертизы Дмитрий Драч. Его подозревают в хищении 238 млн рублей при завышении цены госконтракта, пишет «Самарское обозрение». Проверку деятельности «Главного бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области» инициировала прокуратура Самары. Во время нее …
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21 марта 2019, 08:11
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Дворец спорта на Молодогвардейской в Самаре достроят в 2021 году
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21 марта 2019, 07:21
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Самарчанка, которая выкинула ребенка с балкона, отправится в колонию на 9 лет
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21 марта 2019, 05:43
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В блогах: дождутся ли самарские дороги весов?
Блогер Наталья Ширяева рассуждает на тему, "дождутся ли самарские дороги весов"?
"Только вчера вышел пост-возмущение о том, что в Самаре грузовики долбят, фактически добивают дороги, - пишет автор. - А сегодня минтранс вышел с новостью, что стационарный пункт …
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21 марта 2019, 03:53
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Из больницы Середавина в Самаре выписалась третья тройня
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21 марта 2019, 10:43
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В Тольятти подростки катаются по реке на льдинах
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20 марта 2019, 01:41
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На пожаре в Нефтегорске погиб мужчина, спасены женщина и ребенок
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20 марта 2019, 12:51
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Прокуратура не одобрила законопроект о зачислении братьев и сестер в одну школу
Прокуратура Самарской области и Министерство образования России не поддержали законопроект о льготах при зачислении в школы для братьев и сестер.
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20 марта 2019, 08:40
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Более 4,5 тысяч мест в яслях хотят создать в Самарской области
В России началась реализация национальных проектов по социально-экономическому развитию страны, которые в мае прошлого года утвердил президент Владимир Путин. Всего 12 направлений, среди которых и демография. Её региональную составляющую обсудили на заседании коллегии Министерства социально-демографической и семейной политики.
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16 марта 2019, 08:50
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Любовь Картамышева устроилась в самарский детский сад
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14 марта 2019, 04:44
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Стало известно, когда будет решена проблема нехватки мест в яслях в Самарской области
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27 февраля 2019, 09:21
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На конференции самарского ОНФ заявлено открытие в регионе 28 новых детских садов
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6 февраля 2019, 12:47
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