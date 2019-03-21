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Бункер S

Неожиданный смысл, сдобренный изрядной порцией юмора, нашли в очередных горячих новостях ведущие программы «Бункер S» Илья Табуев, Денис Коршиков и Мария Малахова. Детей без постоянной регистрации предложили принимать в школу во вторую очередь в то время, как исторический центр Самары 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 19.03.2019  
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Материалы по теме:

В Самаре задержали руководителя областного бюро медико-социальной экспертизы

В Самаре задержали руководителя областного бюро медико-социальной экспертизы

В Самаре задержан руководитель областного бюро медико-социальной экспертизы Дмитрий Драч. Его подозревают в хищении 238 млн рублей при завышении цены госконтракта, пишет «Самарское обозрение». Проверку деятельности «Главного бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области» инициировала прокуратура Самары. Во время нее 
21 марта 2019, 08:11
Дворец спорта на Молодогвардейской в Самаре достроят в 2021 году

Дворец спорта на Молодогвардейской в Самаре достроят в 2021 году

На месте строительства Дворца спорта на улице Молодогвардейской в Самаре стартовал один из важнейших этапов - устройство монолитных конструкций. Напомним, новый спортивный объект возводится на месте устаревшего и снесённого в 2018 году. Общий объем финансирования составит 2,7 млрд рублей. По 
21 марта 2019, 07:21
Самарчанка, которая выкинула ребенка с балкона, отправится в колонию на 9 лет

Самарчанка, которая выкинула ребенка с балкона, отправится в колонию на 9 лет

В четверг, 21 марта, в областной столице вынесли приговор 69-летней женщине, которавя выкинула с балкона четырехлетнюю девочку. Служители Фемиды признали ее виновной и назначили наказание - девять лет лишения свободы и один год ограничения свободы. Также суд частично частично удовлетворил 
21 марта 2019, 05:43
В блогах: дождутся ли самарские дороги весов?

В блогах: дождутся ли самарские дороги весов?

Блогер Наталья Ширяева рассуждает на тему, "дождутся ли самарские дороги весов"?

"Только вчера вышел пост-возмущение о том, что в Самаре грузовики долбят, фактически добивают дороги, - пишет автор. - А сегодня минтранс вышел с новостью, что стационарный пункт 
21 марта 2019, 03:53
Из больницы Середавина в Самаре выписалась третья тройня

Из больницы Середавина в Самаре выписалась третья тройня

В среду, 20 марта, из областной больницы имени Середавина выписалась третья тройня с начала этого года. 

- И снова - два мальчика и девочка. Желаем тройняшкам и всей семье Денисовых здоровья!, - сообщили представители медицинского учреждения.

Напомним, что с начала 
21 марта 2019, 10:43
В Тольятти подростки катаются по реке на льдинах

В Тольятти подростки катаются по реке на льдинах

С наступлением весны лед на реках в Самарской области начал таять. В Тольятти подростки нашли экстремальное развлечение и катаются на льдах в Федоровке. Очевидец опубликовал фотоснимок в соцсетях - на нем видно, как человек стоит на льдине и отталкивается от 
20 марта 2019, 01:41
На пожаре в Нефтегорске погиб мужчина, спасены женщина и ребенок

На пожаре в Нефтегорске погиб мужчина, спасены женщина и ребенок

В ночь на среду, 20 марта, в Нефтегорске произошел страшный пожар. Сигнал о возгорании на улице Восточной поступил дежурным в 01:37. На площади 150 квадратных метров горел жилой дом. На месте событий работали семь человек, которые использовали три единицы техники.
20 марта 2019, 12:51
Прокуратура не одобрила законопроект о зачислении братьев и сестер в одну школу

Прокуратура не одобрила законопроект о зачислении братьев и сестер в одну школу

Прокуратура Самарской области и Министерство образования России не поддержали законопроект о льготах при зачислении в школы для братьев и сестер.

«Прокуратура Самарской области дала отрицательное заключение на законопроект, который был представлен региональным Минобром, а затем Самарской губдумой. Инициативу передали федеральному 
20 марта 2019, 08:40
Более 4,5 тысяч мест в яслях хотят создать в Самарской области

Более 4,5 тысяч мест в яслях хотят создать в Самарской области

В России началась реализация национальных проектов по социально-экономическому развитию страны, которые в мае прошлого года утвердил президент Владимир Путин. Всего 12 направлений, среди которых и демография. Её региональную составляющую обсудили на заседании коллегии Министерства социально-демографической и семейной политики. 

За последние 
16 марта 2019, 08:50
Любовь Картамышева устроилась в самарский детский сад

Любовь Картамышева устроилась в самарский детский сад

Бывший директор гимназии №1 Любовь Картамышева, которую в августе 2017 года задержали при получении нескольких сотен тысяч рублей за перевод в подведомственное ей учреждение двоих детей, а спустя год освободили прямо из зала суда, теперь работает заведующей самарским детским садом 

14 марта 2019, 04:44
Стало известно, когда будет решена проблема нехватки мест в яслях в Самарской области

Стало известно, когда будет решена проблема нехватки мест в яслях в Самарской области

Региональные СМИ цитируют слова нового регионального министра образования и науки Виктора Акопьяна. Он пообещал, что проблема с катастрофической нехваткой мест в яслях будет решена к началу 2022 года. В Самарской области до этого времени планируют открыть более 30 детских садов. 
27 февраля 2019, 09:21
На конференции самарского ОНФ заявлено открытие в регионе 28 новых детских садов

На конференции самарского ОНФ заявлено открытие в регионе 28 новых детских садов

В Самаре в эти минуты проходит конференция реготделения Общероссийского народного фронта. Представили ОНФ подведут итоги работы за год, а также наметят планы на будущее. Уже известно, что главный акцент в работе общественной организации будет сделан на контроль за реализацией нацпроектов 
6 февраля 2019, 12:47
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