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В Самаре неизвестный «заминировал» Церковь Евангельских Христиан-баптистов
В областной столице завели уголовное дело из-за очередного ложного сообщения о минировании здания. Неизвестный позвонил и рассказал, что в Церкви Евангельских Христиан-баптистов «Преображение» в Советском районе Самары установлено взрывное устройство. Представители спецслужб обследовали здание и не нашли ничего подозрительного. По …
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2 октября 2018, 12:21
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В Зубчаниновке серый Opel Corsa врезался в пост ДПС
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2 октября 2018, 11:53
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В Самаре подведут итоги мониторинга реализации программы «Комфортная городская среда»
В эти минуты в Самаре проходит региональная конференция ОНФ. В ней принимают участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, депутат Госдумы, Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, первый вице-президент «СоюзМаш России» Владимир Гутенев. Мероприятие посвящено подведению …
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2 октября 2018, 11:35
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В Самаре отметили День пожилого человека
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2 октября 2018, 10:32
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В Тольятти «Нива» врезалась в бетонный столб: пострадал пассажир
В ночь на вторник, 2 октября, произошла дорожная авария в Тольятти. В районе дома № 2 по улице Автостроителей «Нива» влетела в опору освещения. По словам очевидцев в группе «Происшествия Тольятти», водитель автомобиля был пьян, не справился с управлением …
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2 октября 2018, 10:12
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Зарплату за ноябрь и декабрь дали хоккеистам ЦСК ВВС в Самаре
В Самаре продолжается выплата долгов по зарплате хоккеистам ЦСК ВВС, информирует областное министерство спорта. Спортсменам полностью выдали деньги за ноябрь и декабрь прошлого года. Вопрос с выплатой оставшейся суммы в настоящее время прорабатывается.
Как уже рассказывала «ТЕРРА», долги по зарплате стали …
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28 февраля 2018, 05:47
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Хоккеисты самарского ЦСК ВВС вышли в полуфинал РХЛ
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13 марта 2014, 09:34
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Трое болельщиков самарского ХК ЦСК ВВС погибли в ДТП по дороге в Саранск
В Ульяновской области в субботу, 1 февраля, погибли трое болельщиков самарского хоккейного клуба ЦСК ВВС. Они направлялись в Саранск, чтобы поддержать команду в матчах против Мордовии, которые, к слову, "летчики" проиграли. Трагедия произошла на 50-м километре автодороги "Ульяновск - Димитровград" …
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3 февраля 2014, 09:42
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Состав самарского ЦСК ВВС покинули двое хоккеистов
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29 января 2014, 01:05