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Материалы по теме:

В Самаре неизвестный «заминировал» Церковь Евангельских Христиан-баптистов

В Самаре неизвестный «заминировал» Церковь Евангельских Христиан-баптистов

В областной столице завели уголовное дело из-за очередного ложного сообщения о минировании здания. Неизвестный позвонил и рассказал, что в Церкви Евангельских Христиан-баптистов «Преображение» в Советском районе Самары установлено взрывное устройство. Представители спецслужб обследовали здание и не нашли ничего подозрительного. По 
2 октября 2018, 12:21
В Зубчаниновке серый Opel Corsa врезался в пост ДПС

В Зубчаниновке серый Opel Corsa врезался в пост ДПС

Во вторник, 2 октября, в поселке Зубчаниновка в Кировском районе Самары произошла необычная авария. По неизвестной причине водитель иномарки Opel Corsa врезался в пост ДПС, расположенный на выделенном кольце. По словам очевидцев, обошлось без пострадавших - машина протаранила только забор 
2 октября 2018, 11:53
В Самаре подведут итоги мониторинга реализации программы «Комфортная городская среда»

В Самаре подведут итоги мониторинга реализации программы «Комфортная городская среда»

В эти минуты в Самаре проходит региональная конференция ОНФ. В ней принимают участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, депутат Госдумы, Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, первый вице-президент «СоюзМаш России» Владимир Гутенев. Мероприятие посвящено подведению 
2 октября 2018, 11:35
В Самаре отметили День пожилого человека

В Самаре отметили День пожилого человека

В Международный день пожилого человека центром празднования в 63-м регионе стал Самарский областной театр оперы и балета. Там собрались свыше 500 деятелей науки и культуры, здравоохранения и других важнейших сфер. Благодаря заложенным ими традициям губерния и сейчас остается в числе 
2 октября 2018, 10:32
В Тольятти «Нива» врезалась в бетонный столб: пострадал пассажир

В Тольятти «Нива» врезалась в бетонный столб: пострадал пассажир

В ночь на вторник, 2 октября, произошла дорожная авария в Тольятти. В районе дома № 2 по улице Автостроителей «Нива» влетела в опору освещения. По словам очевидцев в группе «Происшествия Тольятти», водитель автомобиля был пьян, не справился с управлением 
2 октября 2018, 10:12
Зарплату за ноябрь и декабрь дали хоккеистам ЦСК ВВС в Самаре

Зарплату за ноябрь и декабрь дали хоккеистам ЦСК ВВС в Самаре

В Самаре продолжается выплата долгов по зарплате хоккеистам ЦСК ВВС, информирует областное министерство спорта. Спортсменам полностью выдали деньги за ноябрь и декабрь прошлого года. Вопрос с выплатой оставшейся суммы в настоящее время прорабатывается.

Как уже рассказывала «ТЕРРА», долги по зарплате стали 

28 февраля 2018, 05:47
Хоккеисты самарского ЦСК ВВС вышли в полуфинал РХЛ

Хоккеисты самарского ЦСК ВВС вышли в полуфинал РХЛ

ХК ЦСК ВВС одержал победу в заключительном, третьем матче 1/4 финала серии плей-офф чемпионата Российской хоккейной лиги. 12 марта 2014 года самарцы обыграли на выезде хоккейный клуб «Брянск» со счетом 3:2. Шайбы в ворота хозяев забросили «летчики» Айваз Халиков, Сергей 

13 марта 2014, 09:34
Трое болельщиков самарского ХК ЦСК ВВС погибли в ДТП по дороге в Саранск

Трое болельщиков самарского ХК ЦСК ВВС погибли в ДТП по дороге в Саранск

В Ульяновской области в субботу, 1 февраля, погибли трое болельщиков самарского хоккейного клуба ЦСК ВВС. Они направлялись в Саранск, чтобы поддержать команду в матчах против Мордовии, которые, к слову, "летчики" проиграли. Трагедия произошла на 50-м километре автодороги "Ульяновск - Димитровград" 

3 февраля 2014, 09:42
Состав самарского ЦСК ВВС покинули двое хоккеистов

Состав самарского ЦСК ВВС покинули двое хоккеистов

По обоюдному согласию сторон расторгнуты контракты самарского хоккейного клуба ЦСК ВВС с нападающими Денисом Афанасьевым (на фото) и Александром Исмайловым.

Денису Афанасьеву 34 года. Он выступал в ЦСК ВВС под номером «26» и являлся капитаном команды. Хоккеист решил завершить свою спортивную 

29 января 2014, 01:05
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