673 жилых дома в поселке Мехзавод и микрорайоне Крутые ключи уже сутки лишены холодного водоснабжения Не работают детские сады и школы. Крупная авария произошла на водоводе в районе 19 километра Московского шоссе накануне около часа дня. Добраться до места порыва коммунальщики не смогли и сегодня утром. Работы осложняются тем, что в охранной зоне водовода складировано …