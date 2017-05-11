«Самарские коммунальные системы» предлагают горожанам оплатить услуги водоснабжения и водоотведения заранее и получить за это подарок.
Сделав авансовый платеж за 6 месяцев до 31 мая, любой добросовестный потребитель услуг СКС сможет принять участие в розыгрыше призов. Главный из них – тур выходного дня на двоих в местном санатории на живописном берегу Волги с бассейнами, питанием, тренажерами и другими развлечениями. Кроме того, гарантированные, приятные и полезные подарки получат все, кто сделал авансовый платеж, уверяют коммунальщики.
В розыгрыше главного приза смогут принять участие и те, кто имеет огромные долги. Главное - успеть погасить их до 31 мая и, как все остальные, внести аванс за полгода. Если нет возможности внести аванс, но все долги будут погашены, то и в этом случае абонент также будет гарантированно поощрен.
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