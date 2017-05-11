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Материалы по теме:

Кого оставят без холодной воды?

Кого оставят без холодной воды?

Опубликована предварительная информация об адресах, где на текущей неделе возможно отключение холодной воды, в связи с проведением плановых работ на сетях водоснабжения. С 25 по 28 апреля без холодной воды могут остаться несколько десятков объектов в разных районах города, следует 
25 апреля 2017, 09:28
Составлен топ-10 управляющих компаний с самыми большими долгами за воду

Составлен топ-10 управляющих компаний с самыми большими долгами за воду

Список опубликован компанией «Самарские коммунальные системы». По данным ресурсоснабжающей организации, всего управляющие компании задолжали за воду и канализацию почти полмиллиарда рублей.

Данные по долгам УК на 1 февраля 2017 года:  
7 марта 2017, 03:36

"СКС" позвали в суд "Самаратрансстрой"

Деятельность одного из крупнейших подрядчиков областного правительства - компании «СамараТрансСтрой», которую связывают с именем депутата губдумы Андрея Мурзова, стала предметом судебных разбирательств. В областном арбитражном суде рассматривается иск «Самарских коммунальных систем», аффилированных известному российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу, с требованием взыскать 

6 марта 2017, 04:15
673 жилых дома в поселке Мехзавод и микрорайоне Крутые ключи уже сутки лишены холодного водоснабжения

673 жилых дома в поселке Мехзавод и микрорайоне Крутые ключи уже сутки лишены холодного водоснабжения

Не работают детские сады и школы. Крупная авария произошла на водоводе в районе 19 километра Московского шоссе накануне около часа дня. Добраться до места порыва коммунальщики не смогли и сегодня утром. Работы осложняются тем, что в охранной зоне водовода складировано 

17 февраля 2017, 12:09
В Самаре почти 7 тысяч человек остались без воды из-за аварии

В Самаре почти 7 тысяч человек остались без воды из-за аварии

Почти 7 тысяч жителей Железнодорожного района Самары остались сегодня, 11 февраля, без воды из-за порыва водопровода. Как передает ГУ МЧС по Самарской области, авария произошла 300-миллиметровом трубопроводе на проспекте Карла Маркса.

На время проведения ремонтных работ приостановлено холодное водоснабжение 
11 февраля 2017, 04:15
В Самарской области долги за воду и канализацию превышают 1 млрд рублей

В Самарской области долги за воду и канализацию превышают 1 млрд рублей

Население и предприятия Самары только за услуги водоснабжения и водоотведения должны поставщикам коммунальных ресурсов на конец января 1 миллиард 111 миллионов рублей. В Куйбышевском районе столицы губернии есть граждане, личный долг которых сопоставим с  задолженностями целых ТСЖ. Ресурсоснабжающие организации вынуждены 

9 февраля 2017, 02:53
81 млн рублей потратят

81 млн рублей потратят "Самарские коммунальные системы" на водоснабжение жителей поселков Управленческий и Красная Глинка

Итоги соответствующего аукциона подведены на портале госзакупок.
Победителем объявлено ООО "Евроботен" - это единственная компания, которая подала заявку на конкурс. Теперь ей в 2017 году предстоит провести капитальный ремонт водопроводных и канализационных сетей, сооружений, устройств и электроустановок, а также выполнить 

23 декабря 2016, 04:46
Жители Самары начали получать квитанции нового формата на воду и канализацию

Жители Самары начали получать квитанции нового формата на воду и канализацию

Платежки были утверждены приказом федерального министерства строительства и ЖКХ, вскоре они станут обязательными для всех типов ресурсоснабжающих организаций. В документе указано множество данных, касающихся потребителя, например заводской номер приборов учета, количество проживающих, дата последней поступившей оплаты. Все пункты обязательны и 

9 декабря 2016, 04:18
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