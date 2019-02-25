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В Самарской области изъяли кастет, бездымный порох и пистолеты
В Самарской области завели 46 уголовных дел из-за незаконного хранения и изготовления оружия. Таковы итоги оперативно-профилактической операции «Арсенал», которая длилась пять дней. Силовики проверяли владельцев гражданского и охотничьего оружия. Например, в Самаре задержали местного жителя. Сейчас этого 41-летнего мужчину подозревают …
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25 февраля 2019, 04:55
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В Самаре вырубили около 50 тополей на Ставропольской
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25 февраля 2019, 04:24
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«Прибывалка-63» теперь «видит» поезда самарского метро
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25 февраля 2019, 03:48
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Самарец заплатит 100 тысяч рублей за экстремистские посты в соцсети
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25 февраля 2019, 03:06
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Стало известно, кто будет восстанавливать обвалившуюся кровлю в доме Челышева
Стало известно, какая организация должна отвечать за ремонт крыши доходного дома Челышева в областной столице. Напомним, что на прошлой неделе произошло частичное обрушение кровли старинного здания. Сегодня специалисты должны осмотреть дом на улице Красноармейской и составить акт по итогам …
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25 февраля 2019, 01:47
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В Тольятти ищут автомобилиста, который сбил школьника на «зебре» и уехал
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25 февраля 2019, 11:08
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В Самаре ищут водителя, который сбил пешеходов и скрылся
В ночь с субботы на воскресенье, с 23 на 24 февраля, неизвестный водитель сбил группу пешеходов в Самаре. Как сообщают в паблике «Ночной Патруль Самара» соцсети ВК, ДТП произошло примерно в 23 часа. По словам очевидцев, водитель на белом …
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24 февраля 2019, 03:19
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Ночной пожар в Сызрани: 13 человек спасли
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24 февраля 2019, 11:26
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ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой
Неделя, что венчается праздником защитников Отечества, была наполнена действительно важными событиями, в числе которых, например, Послание Президента России. За минувшие семь дней сайт ТРК Терра вышел на близкие к пиковым показатели прошлого лета, когда в Самаре проходили матчи чемпионата …
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23 февраля 2019, 09:58
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В Самаре мусоровоз насмерть задавил бабушку, которая выкидывала отходы
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22 февраля 2019, 11:35
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В Самаре трамвай наехал на пешехода на проспекте Ленина
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21 февраля 2019, 04:22
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В Самаре трамвай №20 наехал на 16-летнего подростка
Вчера, 16 февраля, примерно в 13:00 водитель трамвая №20 допустила наезд на 16-летнего пешехода ДТП произошло напротив дома №139 по улице Ново-Садовой. Трамвай двигался со стороны проспекта Масленникова в направлении проспекта Ленина. Юноша переходил трамвайные пути вне пешеходного перехода. Парень …
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17 февраля 2019, 02:29
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Попали в десятку! Самые горячие новости Самары – от кипятка до мороза
Минувшая неделя оказалась богатой на яркие события, получившие широкий общественный резонанс. Тут и масштабные аварии, и громкие задержания, и нестандартные происшествия, и спорные суды. Мы сформировали недельную ленту новостей по принципу увеличения интереса аудитории медиапортала ТРК Терра к пунктам информационной …
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16 февраля 2019, 09:28
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В Хрящевке иномарка сбила 68-летнего пешехода
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13 февраля 2019, 11:48
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В Тольятти «ГАЗель» сбила 8-летнюю девочку на «зебре»
Тольяттинские полицейские выясняют детали аварии, в которой пострадала девочка-школьница. В понедельник, 11 февраля, 41-летний водитель грузовой «ГАЗели» сбил в Автограде восьмилетнюю девочку, которая пересекала проезжую часть вместе со своей мамой по регулируемому пешеходному переходу на «зеленый» сигнал светофора. Девочка получила …
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12 февраля 2019, 04:35
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«Новый челендж, что ли?» Самарец с разбега врезался в автобус и упал
Вчера, 8 февраля, поздно вечером самарец с разбега ударился о лобовую часть автобуса, когда тот ехал по проезжей части. Видео странного происшествия выложили в паблике «ДТП-163 Самара» под названием «Новый челлендж в Самаре?»
На записи видно, как мужчина …
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9 февраля 2019, 03:06
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В Самаре судят автомобилиста, который сбил пешехода на Красноармейской
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7 февраля 2019, 08:26
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В Самаре Lada Priora сбила девушку на «зебре»
В среду, 6 февраля, под колесами автомобиля оказалась жительница областной столицы. Рано утром, в 09:15 21-летний водитель ехал на своей легковушке Lada Priora по улице Ново-Вокзальной в направлении Фадеева. Автомобилист сбил 26-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть Ново-Вокзальной по нерегулируемому …
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7 февраля 2019, 02:56
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