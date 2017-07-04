В паблике «ЧП Самара/Тольятти» поведали печальную историю про дедушку, который уже больше 10 лет проживает в гараже в Кировском районе Самары. Ему 87 лет, пенсию не получает, так как документов никаких нет. Пытался много лет восстановить, но все безуспешно. Из дома выгнали, родственникам он не нужен. Когда началась война, он был 11-летним мальчишкой. Был свидетелем тех жестоких времен, своими глазами видел, как фашисты убивали и сжигали заживо людей. Сердце разрывается от его рассказов. Его жилье обустроено, в нем очень уютно и чисто. Дедушка все делает своими руками, но, к сожалению, силы уже не те, возраст дает о себе знать. Ему нужна помощь. Просим всех не равнодушных, по возможности, помочь старику достроить пристрой, пишет автор сообщения.
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Бакалавров политеха попросили помочь университету Королева
Блогер Игорь Кондратьев сообщил о маленькой сенсации, которая прозвучала на торжественном вручении дипломов выпускникам бакалавриата химико-технологического факультета Самарского технического университета. Ребят из политеха попросили помочь Национальному исследовательскому университету имени Королева. Оказывается, в объединенном вузе есть 4 бюджетных места в …
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4 июля 2017, 09:00
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В блогах: темная история с платежами в Фонд капремонта
Блогер Андрей Ишмуратов обратился через "ЖЖ" к руководству самарского областного фонда капитального ремонта. "Я - добросовестный плательщик взносов на капремонт. Но фонду эти деньги, видимо, не нужны. Дело в том, что на сайте ФКР уже больше месяца не работает …
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4 июля 2017, 09:20
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Как в Самаре невесты одного жениха ловили
Блогер s7007 рассказал, что 2 июля в 7 местах Самары прошел традиционный марафон "Я - невеста". "В этом году проект был реализован усилиями энтузиастов. Раньше его проводил один из глянцевых журналов во всех крупных городах России, но потом издание …
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4 июля 2017, 09:09
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Осторожно, шифер!
Блогер Евгений Курдов в ЖЖ-сообществе samara_ru поделился видео, которое ему прислала знакомая. "Она услышала грохот за окном, выглянула и сильно удивилась. Судя по всему, идет замена кровли и рабочие сбрасывают с крыши шифер. Говорит, осколки долетали аж до ее …
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1 июля 2017, 07:14
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В Сызрани подростки вынесли с дороги мужчину, мимо которого прошли десятки прохожих
Пример неравнодушного отношения к «неприятному человеку» показали сегодня двое подростков. На перекрёстке улиц Победы и Ульяновской упал мужчина в возрасте около 50 лет, пишет портал КТВ-ЛУЧ.
По словам очевидцев, «неприятным» мужчину посчитали многие, кто прошёл мимо. За несколько …
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10 июня 2017, 02:59
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В блогах: помощь для самарских бабушек и дедушек
Блогер dolceitali обращается ко всем неравнодушным самарцам, которые помогают бабушкам и дедушкам. "Нужно помочь с подпиской газет для 6 пансионатов области из Дубового Умета, Максимовки, Борского, Отрадного, Жигулевска и Кабановки. Учреждения не могут себе этого позволить в связи тяжелой …
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27 января 2017, 10:30
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Самарская область получит 587 млн рублей для многодетных семей
Самарская область получит 587 млн рублей на поддержку многодетных семей. Об этом говорится в соответствующем постановлении кабинета министров. Документ за подписью премьера Дмитрия Медведева опубликован на официальном портале правительства.
Помощь будет предоставляться в связи с рождением третьего ребенка и последующих детей. …
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14 декабря 2016, 12:21
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Семья молодой женщины из Сызрани просит помочь собрать деньги не её лечение
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21 октября 2016, 12:18