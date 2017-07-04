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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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Бакалавров политеха попросили помочь университету Королева

Бакалавров политеха попросили помочь университету Королева

Блогер Игорь Кондратьев сообщил о маленькой сенсации, которая прозвучала на торжественном вручении дипломов выпускникам бакалавриата химико-технологического факультета Самарского технического университета. Ребят из политеха попросили помочь Национальному исследовательскому университету имени Королева. Оказывается, в объединенном вузе есть 4 бюджетных места в 
4 июля 2017, 09:00
В блогах: темная история с платежами в Фонд капремонта

В блогах: темная история с платежами в Фонд капремонта

Блогер Андрей Ишмуратов обратился через "ЖЖ" к руководству самарского областного фонда капитального ремонта. "Я - добросовестный плательщик взносов на капремонт. Но фонду эти деньги, видимо, не нужны. Дело в том, что на сайте ФКР уже больше месяца не работает 
4 июля 2017, 09:20
Как в Самаре невесты одного жениха ловили

Как в Самаре невесты одного жениха ловили

Блогер s7007 рассказал, что 2 июля в 7 местах Самары прошел традиционный марафон "Я - невеста". "В этом году проект был реализован усилиями энтузиастов. Раньше его проводил один из глянцевых журналов во всех крупных городах России, но потом издание 
4 июля 2017, 09:09
Осторожно, шифер!

Осторожно, шифер!

Блогер Евгений Курдов в ЖЖ-сообществе samara_ru поделился видео, которое ему прислала знакомая. "Она услышала грохот за окном, выглянула и сильно удивилась. Судя по всему, идет замена кровли и рабочие сбрасывают с крыши шифер. Говорит, осколки долетали аж до ее 
1 июля 2017, 07:14
В Сызрани подростки вынесли с дороги мужчину, мимо которого прошли десятки прохожих

В Сызрани подростки вынесли с дороги мужчину, мимо которого прошли десятки прохожих

Пример неравнодушного отношения к «неприятному человеку» показали сегодня двое подростков. На перекрёстке улиц Победы и Ульяновской упал мужчина в возрасте около 50 лет, пишет портал КТВ-ЛУЧ.

По словам очевидцев, «неприятным» мужчину посчитали многие, кто прошёл мимо. За несколько 
10 июня 2017, 02:59
В блогах: помощь для самарских бабушек и дедушек

В блогах: помощь для самарских бабушек и дедушек

Блогер dolceitali обращается ко всем неравнодушным самарцам, которые помогают бабушкам и дедушкам. "Нужно помочь с подпиской газет для 6 пансионатов области из Дубового Умета, Максимовки, Борского, Отрадного, Жигулевска и Кабановки. Учреждения не могут себе этого позволить в связи тяжелой 
27 января 2017, 10:30
Самарская область получит 587 млн рублей для многодетных семей

Самарская область получит 587 млн рублей для многодетных семей

Самарская область получит 587 млн рублей на поддержку многодетных семей. Об этом говорится в соответствующем постановлении кабинета министров. Документ за подписью премьера Дмитрия Медведева опубликован на официальном портале правительства.

Помощь будет предоставляться в связи с рождением третьего ребенка и последующих детей. 

14 декабря 2016, 12:21
Семья молодой женщины из Сызрани просит помочь собрать деньги не её лечение

Семья молодой женщины из Сызрани просит помочь собрать деньги не её лечение

Помощь нужна 28-летней Елене Макаровой. В мае 2015 года ей был поставлен страшный диагноз: лимфома Ходжкина, вариант - нодулярный склероз NS1 IIB стадия, в агрессивной форме. Лену готовы принять в НИИ Детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой 

21 октября 2016, 12:18
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