Самарские школьники поспорили, нужно ли вводить налог для владельцев собак Сегодня, 27 ноября, днем в гимназии №3 прошли дебаты, организованные областным управлением Федеральной налоговой службы. Шестиклассников разделили на две команды – "за" и "против" введения налогов для владельцев собак. Кроме того, детям рассказали, как и почему появились налоги и для …