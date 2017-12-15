Заместитель прокурора Самарской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-директора гимназии, которая обвиняется в получении взятки в 800 тысяч рублей за перевод в подведомственное ей учреждение двоих детей. Педагогу грозит лишение свободы на срок до 12 лет.
На данный момент Любовь Картамышева находится под домашним арестом. Уголовное дело после вручения обвинительного заключения обвиняемой будет направлено в Кировский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.
«ТЕРРА» следит за развитием событий.
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20 апреля 2015, 05:40
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13 февраля 2015, 05:18
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27 ноября 2014, 05:46
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