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«Бункер S» Эфир передачи от 12 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 14 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре при получении взятки задержан прокурор Безенчукского района

В Самаре при получении взятки задержан прокурор Безенчукского района

В Самаре при получении 750 тысяч рублей задержан прокурор Безенчукского района

«Прокурор Безенчукского района Самарской области Андрей Павлов задержан сотрудниками правоохранительных органов при получении денежных средств. Факты коррупции и злоупотребления должностным положением бескомпромиссно преследуются в органах прокуратуры», - сообщает 
8 декабря 2017, 03:39
В Самаре экс-полицейский предстанет перед судом по делу о взятке

В Самаре экс-полицейский предстанет перед судом по делу о взятке

В Самаре следователи направили в федеральный суд Самарского района уголовное дело бывшего полицейского, обвиняемого в получении взятки – «в значительном размере и сопряженном с вымогательством». В полиции он занимал должность старшего инспектора отделения в управлении по вопросам миграции. Преступление было 

7 декабря 2017, 01:34
В Самаре директор фирмы пытался подкупить полицейского-начальника

В Самаре директор фирмы пытался подкупить полицейского-начальника

В Самаре задержан подозреваемый в покушении на дачу взятки сотруднику полиции. Это 67-летний мужчина, директор фирмы. По данным МВД, он пытался подкупить начальника подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции. Сумма взятки составляла 200 рублей.

Деньги предназначались «за не проведение проверочных мероприятий 

30 ноября 2017, 05:05
Любовь Картамышева останется под домашним арестом как минимум до 4 января

Любовь Картамышева останется под домашним арестом как минимум до 4 января

Бывшего директора гимназии № 1 Любовь Картамышеву, которую обвиняют в получении взятки в 800 тысяч рублей за перевод в подведомственное ей учреждение двоих детей, перевели из СИЗО под домашний арест. Такое решение накануне принял самарский районный суд.

4 ноября 
2 ноября 2017, 12:45
Любовь Картамышеву отпустили домой

Любовь Картамышеву отпустили домой

Бывшего директора гимназии № 1 Любовь Картамышеву, которую обвиняют в получении взятки в 800 тысяч рублей за перевод в подведомственное ей учреждение двоих детей, перевели из СИЗО под домашний арест. Такое решение сегодня принял Самарский районный суд. 
1 ноября 2017, 05:22
Подходит к концу расследование уголовного дела в отношении экс-директора гимназии №1

Подходит к концу расследование уголовного дела в отношении экс-директора гимназии №1

На финальной стадии находится расследование другого уголовного дела - в отношении бывшего директора гимназии №1 Любови Картамышевой. Напомним, ее обвиняют в получении взятки в 800 тысяч рублей за перевод в подведомственное ей учреждение двоих детей.
Картамышева своей вины не признает, 

25 октября 2017, 06:07
В Тольятти двух чиновников поймали на взятке

В Тольятти двух чиновников поймали на взятке

В Тольятти сотрудники администрации стали подозреваемыми в коррупционных преступлениях, сообщили в СУ СК России по Самарской области. Фигурантами уголовного дела, возбужденного по материалам регионального управления ФСБ, стали начальник отдела службы заказчика департамента градостроительной деятельности и главный специалист этого отдела. На 

24 октября 2017, 03:27
Дело Любови Картамышевой могут передать в суд уже в октябре

Дело Любови Картамышевой могут передать в суд уже в октябре

Близится к завершению расследование уголовного дела, заведенного на бывшего директора гимназии №1 Любовь Картамышеву, которую обвиняют в получении взятки в 800 тысяч рублей за перевод в руководимое ею учреждение двоих детей. Сегодня Самарский районный суд продлил ей срок нахождения в 

27 сентября 2017, 04:52
Места в первых классах гимназий и самых престижных школах Самары и Тольятти разберут за 4 минуты

Места в первых классах гимназий и самых престижных школах Самары и Тольятти разберут за 4 минуты

Такова предварительная оценка регионального департамента информационных технологий и связи. Уже 16 декабря в 9:00 в столице губернии и автограде начнется прием заявлений в наиболее статусные общеобразовательные учреждения.
Электронная запись в первые классы школ, или "клавиатурные гонки", как называют процесс сами 

23 ноября 2016, 04:37
Учителем года стал преподаватель истории из Самары Сергей Кочережко

Учителем года стал преподаватель истории из Самары Сергей Кочережко

Имя лучшего педагога было объявлено сегодня, 5 октября, на праздничном концерте в Государственном Кремлевском дворце, посвященном Дню учителя. Абсолютным победителем всероссийского конкурса стал учитель истории и естествознания из самарской гимназии №1 Сергей Кочережко.
 
Напомним, в апреле этого года Кочережко 
5 октября 2015, 11:14
В Самаре директора автозаправки оштрафовали за продажу плохого топлива

В Самаре директора автозаправки оштрафовали за продажу плохого топлива

Сегодня, 12 августа, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона. По данным надзорного ведомства, ООО «Витязи» реализовывало некачественное дизельное топливо на АЗС, расположенной на улице Соколова, 61. В частности, эксперты пришли к выводу: содержание серы выше положенного по нормативам почти в 
12 августа 2015, 07:18
Директора кронштадтского магазина «Магнит» будут судить за смерть блокадницы

Директора кронштадтского магазина «Магнит» будут судить за смерть блокадницы

Прокуратура передала в суд дело о смерти 81-летней пенсионерки после конфликта в продуктовом магазине известной сети. Перед судом ответит директор магазина «Магнит» Ольга Конюхова. Она обвиняется в причинении смерти по неосторожности и самоуправстве, сообщает агентство «Интерфакс».
Напомним, в феврале текущего 
20 апреля 2015, 05:40
Следком предъявил обвинение по факту смерти блокадницы директору «Магнита»

Следком предъявил обвинение по факту смерти блокадницы директору «Магнита»

В Северной столице директору магазина крупной продуктовой сети «Магнит» предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве.
Также Ольге Конюховой вменяется статья о самоуправстве.
Напомним, днем 3 февраля 81-летняя женщина не оплатила в магазине, расположенном на улице Широкой, 3 пачки масла. После чего 
13 февраля 2015, 05:18
В Томске экс-ученик гимназии расстрелял завуча и школьника

В Томске экс-ученик гимназии расстрелял завуча и школьника

В Томске в здании местной гимназии прозвучали выстрелы. Бывший выпускник учебного заведения расстрелял из пневматики завуча и ученика гимназии.
Пострадавшие госпитализированы. Молодой человек задержан, с ним работают оперативники. Им предстоит определить мотивы преступления.
На данный момент решается вопрос о возбуждении 

4 декабря 2014, 04:26
Самарские школьники поспорили, нужно ли вводить налог для владельцев собак

Самарские школьники поспорили, нужно ли вводить налог для владельцев собак

Сегодня, 27 ноября, днем в гимназии №3 прошли дебаты, организованные областным управлением Федеральной налоговой службы. Шестиклассников разделили на две команды – "за" и "против" введения налогов для владельцев собак. Кроме того, детям рассказали, как и почему появились налоги и для 

27 ноября 2014, 05:46
В Чапаевске директор автотранспортного предприятия обвиняется в коммерческом подкупе

В Чапаевске директор автотранспортного предприятия обвиняется в коммерческом подкупе

Завершено расследование уголовного дела против 56-летнего директора муниципального унитарного предприятия «Чапаевсктранссервис», сообщает региональная прокуратура. Он обвиняется в коммерческом подкупе.

С мая 2010 года по март 2011-го обвиняемый занимал две должности: директора муниципального унитарного предприятия «Чапаевсктранссервис» и директора ООО «Чапаевская автотранспортная компания». 

24 июня 2014, 04:54
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