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Материалы по теме:

В Самарской области КАМАЗ упал на бок, когда чистил снег на трассе

В Самарской области КАМАЗ упал на бок, когда чистил снег на трассе

Полицейские ведут проверку по факту аварии в Борском районе. В среду рано утром 42-летний водитель ехал на грузовике КАМАЗ по трассе «Подъезд к городу Оренбург от М-5» со стороны Нефтегорска. На перекрестке с круговым движением водитель большегруза убирал снег. Но 
29 ноября 2018, 01:13
В Самаре на один день запретят остановку машин на улице Советской Армии

В Самаре на один день запретят остановку машин на улице Советской Армии

В среду, 5 декабря, в областной столице введут временные ограничения для автомобилистов на улице Советской Армии. С 6:00 до 16:00 на участке этой улицы в районе школы №46 и «МТЛ-Арены» будут запрещены остановка и стоянка машин. Об этом сообщили в 
29 ноября 2018, 12:19
В Самарскую область придут морозы до -23

В Самарскую область придут морозы до -23

К середине недели циклонический вихрь с Черного моря принес в Самарскую область умеренный и сильный снег, слабую метель. По прогнозам синоптиков, на отдельных участках дорог возможны снежные заносы. В четверг на Среднюю Волгу распространится область высокого атмосферного давления с низкими 
29 ноября 2018, 11:51
В Самарской области спецслужбы изъяли у участника ОПГ 10 кг наркотиков

В Самарской области спецслужбы изъяли у участника ОПГ 10 кг наркотиков

В Самарской области сотрудники УФСБ России задержали неоднократно судимого мужчину. По оперативным данным, он является членом организованной преступной группировки. Во время обыска у него дома удалось изъять более 10 кг героина. Сейчас рассматривается версия, по которой местная ОПГ пыталась организовать 
29 ноября 2018, 11:27
19-летний тольяттинец притворился девушкой и обманом «заработал» 12 тысяч рублей

19-летний тольяттинец притворился девушкой и обманом «заработал» 12 тысяч рублей

Комсомольский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 19-летнего парня из Тольятти. По версии следствия, он создал в социальной сети профиль под женским именем «Наталья Власова» и разместил информацию о продаже косметики. На объявление обратили внимание, и некий клиент перечислил 
29 ноября 2018, 10:37
Штраф тольяттинцу, который пропустил «скорую», отменили

Штраф тольяттинцу, который пропустил «скорую», отменили

Прокуратура Самарской области заступилась за тольяттинского водителя, который получил штраф за то, что пропустил «скорую помощь». Штраф был выписан еще в августе, автомобилист пытался его обжаловать, но безуспешно. В ГИБДД объяснили, что он должен был изначально расположить свою машину на 
28 ноября 2018, 04:31
В Самаре 8 чиновников солгали о своих доходах

В Самаре 8 чиновников солгали о своих доходах

Прокуратура выяснила, что восемь сотрудников администрации Промышленного района Самары предоставили недостоверные сведения о доходах и имуществе. Точнее, чиновники передали неполные или искаженные данные о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год. 
 
- Прокуратурой района в адрес главы 
27 ноября 2018, 10:30
Прокурором Кировского района назначен Иван Макогон

Прокурором Кировского района назначен Иван Макогон

Прокурором Кировского района Самары стал Иван Макогон. Как сообщили в облпрокуратуре, он был назначен на эту должность 23 ноября приказом Генерального прокурора России. Напомним, что с июля 2010 он был прокурором Промышленного района областной столицы.

После окончания Самарского государственного 
26 ноября 2018, 04:38
В Тольятти выпекали хлеб с помощью шпателя

В Тольятти выпекали хлеб с помощью шпателя

В Тольятти сотрудники прокуратуры проверили, как соблюдаются правила и санитарные нормы на предприятиях, которые производят хлеб и торгуют бакалейными товарами. Во время проверки в одном из ООО выяснилось, что покупателям не предоставлялась полная и достоверная информация о качестве и безопасности 
22 ноября 2018, 01:49
Круглосуточные автостоянки снесут на улице Тухачевского в Самаре

Круглосуточные автостоянки снесут на улице Тухачевского в Самаре

В ближайшее время в Железнодорожном районе Самары снесут две круглосуточные автостоянки. Речь идет о парковках для машин, расположенных на улице Тухачевского под номерами 46 В и 50 Б. Автостоянки признали незаконными и собираются убрать. В течение семи дней после подписания 
18 июля 2018, 12:55
Парковочные войны: В Самаре обещают «расквасить рожу» автоледи из-за места на стоянке

Парковочные войны: В Самаре обещают «расквасить рожу» автоледи из-за места на стоянке

Разборки из-за свободного места на парковке с выпадением снега стали случаться в самарских дворах едва ли не каждый день. Очередной инцидент случился во дворе дома №13 по улице Демократической. По словам 29-летней автомобилистки Екатерины Т., уже дважды ее автомобиль становился 
14 декабря 2017, 11:34
Машины самарцев массово уничтожают: кому выгодно?

Машины самарцев массово уничтожают: кому выгодно?

Самарец Вадим Афанасьев поведал в "Фейсбуке" про "новый автотруп на улице Ерошевского". В городе продолжается жуткая серия поджогов и вандализма. С начала этого года уже около 50 случаев. Злоумышленников ничто не останавливает. Примерная структура автопреступлений: 25 машин они сожгли, 15 

27 апреля 2017, 09:25
В Самаре прокуратура назвала адреса незаконных автостоянок

В Самаре прокуратура назвала адреса незаконных автостоянок

В Кировском районе Самары возбуждено уголовное дело по факту незаконной организации автомобильных стоянок. Они работали без каких-либо правоустанавливающих документов, договора на аренду земли не заключали, и соответственно, за её использование и налоги не платили, сообщили в районной прокуратуре. Адреса указаны 

24 марта 2017, 09:35
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