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В Самарской области КАМАЗ упал на бок, когда чистил снег на трассе
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29 ноября 2018, 01:13
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В Самаре на один день запретят остановку машин на улице Советской Армии
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29 ноября 2018, 12:19
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В Самарскую область придут морозы до -23
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29 ноября 2018, 11:51
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В Самарской области спецслужбы изъяли у участника ОПГ 10 кг наркотиков
В Самарской области сотрудники УФСБ России задержали неоднократно судимого мужчину. По оперативным данным, он является членом организованной преступной группировки. Во время обыска у него дома удалось изъять более 10 кг героина. Сейчас рассматривается версия, по которой местная ОПГ пыталась организовать …
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29 ноября 2018, 11:27
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19-летний тольяттинец притворился девушкой и обманом «заработал» 12 тысяч рублей
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29 ноября 2018, 10:37
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Штраф тольяттинцу, который пропустил «скорую», отменили
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28 ноября 2018, 04:31
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В Самаре 8 чиновников солгали о своих доходах
Прокуратура выяснила, что восемь сотрудников администрации Промышленного района Самары предоставили недостоверные сведения о доходах и имуществе. Точнее, чиновники передали неполные или искаженные данные о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год.
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27 ноября 2018, 10:30
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Прокурором Кировского района назначен Иван Макогон
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26 ноября 2018, 04:38
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В Тольятти выпекали хлеб с помощью шпателя
В Тольятти сотрудники прокуратуры проверили, как соблюдаются правила и санитарные нормы на предприятиях, которые производят хлеб и торгуют бакалейными товарами. Во время проверки в одном из ООО выяснилось, что покупателям не предоставлялась полная и достоверная информация о качестве и безопасности …
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22 ноября 2018, 01:49
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Круглосуточные автостоянки снесут на улице Тухачевского в Самаре
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18 июля 2018, 12:55
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Парковочные войны: В Самаре обещают «расквасить рожу» автоледи из-за места на стоянке
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14 декабря 2017, 11:34
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Машины самарцев массово уничтожают: кому выгодно?
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27 апреля 2017, 09:25
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В Самаре прокуратура назвала адреса незаконных автостоянок
В Кировском районе Самары возбуждено уголовное дело по факту незаконной организации автомобильных стоянок. Они работали без каких-либо правоустанавливающих документов, договора на аренду земли не заключали, и соответственно, за её использование и налоги не платили, сообщили в районной прокуратуре. Адреса указаны …
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24 марта 2017, 09:35