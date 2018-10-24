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«Бункер S» Эфир передачи от 23.10.2018 
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В Самаре рухнул кран на стройплощадке: пострадал рабочий

В Самаре рухнул кран на стройплощадке: пострадал рабочий

В Самаре следователи выясняют все подробности ЧП на строительной площадке, в результате которого пострадал крановщик. В среду, 24 октября, примерно в 11:20 на стройплощадке на улице Карла Маркса в Промышленном районе подломились опоры у строительного крана и он рухнул вниз. 
24 октября 2018, 12:46
В Самарской области водитель ПАЗа сбил насмерть 77-летнюю пенсионерку

В Самарской области водитель ПАЗа сбил насмерть 77-летнюю пенсионерку

Накануне в Кошкинском районе произошла смертельная авария. В 09:13 52-летний мужчина (у которого не было прав на управление автобусом) ехал за рулем ПАЗа задним ходом по улице Октябрьской в селе Орловка. По пути водитель не убедился в безопасности маневра, и 
24 октября 2018, 12:25
Тольяттинка воткнула нож в спину мужа из-за его аморального поведения

Тольяттинка воткнула нож в спину мужа из-за его аморального поведения

В Тольятти суд рассмотрел уголовное дело в отношении 34-летней женщины, которую обвиняли в нападении на мужа. Она стала фигурантом дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия».

Во время судебного заседания выяснилось, что женщина напала на 
24 октября 2018, 11:29
На обновленном поле «Металлурга» сыграют ветераны сборной России и «Крыльев»

На обновленном поле «Металлурга» сыграют ветераны сборной России и «Крыльев»

В воскресенье, 28 октября, официально откроется обновленное основное поле стадиона «Металлург». Первый матч на новом искусственном покрытии сыграют сборная ветеранов России и команда ветеранов «Крыльев Советов». На поле выйдут прославленные ветераны в возрастной категории 50+.

За сборную России будут 
24 октября 2018, 08:32
Автостоянку уничтожили на проспекте Карла Маркса в Самаре

Автостоянку уничтожили на проспекте Карла Маркса в Самаре

Прокуратура Железнодорожного района областной столицы проверила работу местных автостоянок. В частности, сотрудники надзорного ведомства обращали внимание на наличие у владельцев парковок правоустанавливающих документов. Автостоянка на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Тверской, расположенная напротив дома № 55 работала незаконно. Сейчас 
21 августа 2018, 09:37
На улице Дзержинского в Самаре ликвидировали незаконную автостоянку

На улице Дзержинского в Самаре ликвидировали незаконную автостоянку

Предприимчивые граждане огородили небольшой земельный участок забором и взимали плату с автолюбителей, желающих оставить здесь свою машину. О том, какова дальнейшая судьба этого места, расскажем в нашем репортаже.

Умывальник, холодильник и «ГАЗель» в качестве сторожки. Автостоянка на улице Дзержинского обосновалась здесь 

11 мая 2018, 02:59
Незаконные гаражи и автостоянку уберут из Советского района Самары

Незаконные гаражи и автостоянку уберут из Советского района Самары

В Самаре из Советского района уберут незаконные гаражи, а также незаконную стоянку на улице Партизанской. Об этом сообщил глава администрации Советского района Вадим Бородин в ходе встречи местных жителей и главы Самары Елены Лапушкиной.

«Весной планируется демонтировать и вывезти 25 объектов 

29 марта 2018, 10:47
Житель Самары задержан за ограбление «Газели» на автостоянке

Житель Самары задержан за ограбление «Газели» на автостоянке

32-летнего самарца подозревают в совершении преступления на территории автомобильной стоянки на пр. Карла Маркса. Злоумышленник открыто похитил из автомобиля «Газель» ящик с зажимами для установки электропроводов. Это произошло в субботу, 6 декабря, около восьми часов вечера.

Преступника заметила женщина – охранник 

8 декабря 2014, 11:38
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