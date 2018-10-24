|
В Самаре рухнул кран на стройплощадке: пострадал рабочий
|
24 октября 2018, 12:46
|
В Самарской области водитель ПАЗа сбил насмерть 77-летнюю пенсионерку
|
24 октября 2018, 12:25
|
Тольяттинка воткнула нож в спину мужа из-за его аморального поведения
|
24 октября 2018, 11:29
|
На обновленном поле «Металлурга» сыграют ветераны сборной России и «Крыльев»
В воскресенье, 28 октября, официально откроется обновленное основное поле стадиона «Металлург». Первый матч на новом искусственном покрытии сыграют сборная ветеранов России и команда ветеранов «Крыльев Советов». На поле выйдут прославленные ветераны в возрастной категории 50+.
За сборную России будут …
|
24 октября 2018, 08:32
|
Автостоянку уничтожили на проспекте Карла Маркса в Самаре
Прокуратура Железнодорожного района областной столицы проверила работу местных автостоянок. В частности, сотрудники надзорного ведомства обращали внимание на наличие у владельцев парковок правоустанавливающих документов. Автостоянка на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Тверской, расположенная напротив дома № 55 работала незаконно. Сейчас …
|
21 августа 2018, 09:37
|
На улице Дзержинского в Самаре ликвидировали незаконную автостоянку
Предприимчивые граждане огородили небольшой земельный участок забором и взимали плату с автолюбителей, желающих оставить здесь свою машину. О том, какова дальнейшая судьба этого места, расскажем в нашем репортаже.
Умывальник, холодильник и «ГАЗель» в качестве сторожки. Автостоянка на улице Дзержинского обосновалась здесь …
|
11 мая 2018, 02:59
|
Незаконные гаражи и автостоянку уберут из Советского района Самары
|
29 марта 2018, 10:47
|
Житель Самары задержан за ограбление «Газели» на автостоянке
32-летнего самарца подозревают в совершении преступления на территории автомобильной стоянки на пр. Карла Маркса. Злоумышленник открыто похитил из автомобиля «Газель» ящик с зажимами для установки электропроводов. Это произошло в субботу, 6 декабря, около восьми часов вечера.
Преступника заметила женщина – охранник …
|
8 декабря 2014, 11:38