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В блогах: форвард

В блогах: форвард "КС" стал голосом "Яндекс.Навигатора"

Паблик самарских "Крыльев Советов" в соцети "ВКонтакте" сообщает, что нападающий клуба Сергей Корниленко стал голосом "Яндекс.Навигатора". Белорусский форвард теперь новый диктор одного из самых популярных приложений. Футболист записал более 120 фраз, с помощью которых приложение ведет водителя по маршруту. 
27 ноября 2018, 07:02
В блогах: Похоже, вопрос с мэром Жигулевска решен

В блогах: Похоже, вопрос с мэром Жигулевска решен

Самарец Сидор Молотов пишет, что, похоже, вопрос с мэром Жигулевска решен. "Дмитрий Азаров рекомендовал и. о. руководителя администрации губернатора Дмитрию Холину принять участие в конкурсе. Вакансия образовалась еще в конце октября, когда по собственному желанию пост главы Жигулевска покинул 
27 ноября 2018, 06:53
В Новокуйбышевске пассажир «заплатил» таксисту 20 ударами кирпичом

В Новокуйбышевске пассажир «заплатил» таксисту 20 ударами кирпичом

В дежурную часть Новокуйбышевска обратились медики. Они рассказали, что в больницу поступила 45-летняя женщина — жительница Самары с ранами на голове и сотрясением мозга. Пострадавшая смогла вызвать «скорую» самостоятельно.

Полицейские навестили пациентку в больнице. Женщина-водитель такси рассказала, что молодой 
27 ноября 2018, 05:13
Самарца отправили под арест на 10 суток из-за долга перед сыном

Самарца отправили под арест на 10 суток из-за долга перед сыном

Житель Самарской области отправится за решетку на десять суток из-за долга перед собственным ребенком. Мужчина не поддерживал своего сына финансово, и в итоге задолжал 150 тысяч рублей. Судебные приставы Хворостянского района завели в отношении алиментщика исполнительное производство. Мужчину привлекли к 
27 ноября 2018, 04:50
Главой Жигулевска может стать и.о. руководителя администрации губернатора

Главой Жигулевска может стать и.о. руководителя администрации губернатора

Глава Самарской области Дмитрий Азаров предложил и. о. руководителя администрации губернатора Дмитрию Холину принять участие в конкурсе на замещение должности главы Жигулевска. Такое решение было принято по итогам их рабочей встречи. Напомним, что кресло стало вакантным после отставки Владимира Классена, 
27 ноября 2018, 04:27
Депутаты Самарской губдумы предложили увеличить финансирование сферы промышленности

Депутаты Самарской губдумы предложили увеличить финансирование сферы промышленности

В начале декабря депутаты Самарской губернской думы будут принимать во втором, окончательном чтении, бюджет региона. Сейчас парламентарии занимаются распределением денег по конкретным статьям. В четверг главный финансовый документ области обсуждался на комитете по промышленности, предпринимательству и торговле.

На заседании 
23 ноября 2018, 10:57
На самарском заводе «Кузнецов» начались работы по возведению корпуса производства ротора компрессора

На самарском заводе «Кузнецов» начались работы по возведению корпуса производства ротора компрессора

На самарском заводе «Кузнецов» стартовали работы по возведению самого большого объекта федеральной целевой программы на предприятии - корпуса 111А, где разместится производство ротора компрессора. Новый корпус - один из пяти проектов, направленных на увеличение пропускной способности подразделений предприятия, задействованных в 
23 ноября 2018, 09:48
В Самаре взяли под стражу депутата Минахмета Халиуллова

В Самаре взяли под стражу депутата Минахмета Халиуллова

Сегодня Самарский районный суд принял решение об аресте на два месяца - до 20 января 2019 года председателя Совета депутатов Промышленного внутригородского района Самары Минахмета Халиуллова. Его задержали накануне.
 
Ранее он был вовлечен в скандал, связанный с «Фондом капитального ремонта». По 
22 ноября 2018, 08:54
Форум «Инженеры будущего-2019» может пройти в Самарской области

Форум «Инженеры будущего-2019» может пройти в Самарской области

Один из крупнейших современных образовательных проектов России - форум "Инженеры будущего" может уже в 2019-м году пройти в Самарской области. С просьбой помочь в этом к первому заместителю председателя комитета Госдумы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, 
6 сентября 2018, 09:47
В Самарской области подвели итоги стратегических сессий

В Самарской области подвели итоги стратегических сессий

В Тольятти завершилась заключительная сессия "Стратегия лидерства 2030", призванная сформировать долгосрочный план развития региона. В течение лета по инициативе Дмитрия Азарова прошло 7 таких мероприятий в самых крупных городах области. После каждой сессии десятки тысяч жителей присылали свои предложения по 
5 сентября 2018, 06:36
Пути решения проблем с очистными сооружениями в Тольятти обсудил с горожанами Владимир Гутенев

Пути решения проблем с очистными сооружениями в Тольятти обсудил с горожанами Владимир Гутенев

В четверг в Тольятти с рабочим визитом прибыл первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев. Он наградил грамотами федерального медико-биологического агентства и благодарностями депутата Госдумы участников донорского 
16 августа 2018, 09:00
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