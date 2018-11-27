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В блогах: форвард "КС" стал голосом "Яндекс.Навигатора"
Паблик самарских "Крыльев Советов" в соцети "ВКонтакте" сообщает, что нападающий клуба Сергей Корниленко стал голосом "Яндекс.Навигатора". Белорусский форвард теперь новый диктор одного из самых популярных приложений. Футболист записал более 120 фраз, с помощью которых приложение ведет водителя по маршруту. …
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27 ноября 2018, 07:02
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В блогах: Похоже, вопрос с мэром Жигулевска решен
Самарец Сидор Молотов пишет, что, похоже, вопрос с мэром Жигулевска решен. "Дмитрий Азаров рекомендовал и. о. руководителя администрации губернатора Дмитрию Холину принять участие в конкурсе. Вакансия образовалась еще в конце октября, когда по собственному желанию пост главы Жигулевска покинул …
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27 ноября 2018, 06:53
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В Новокуйбышевске пассажир «заплатил» таксисту 20 ударами кирпичом
В дежурную часть Новокуйбышевска обратились медики. Они рассказали, что в больницу поступила 45-летняя женщина — жительница Самары с ранами на голове и сотрясением мозга. Пострадавшая смогла вызвать «скорую» самостоятельно.
Полицейские навестили пациентку в больнице. Женщина-водитель такси рассказала, что молодой …
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27 ноября 2018, 05:13
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Самарца отправили под арест на 10 суток из-за долга перед сыном
Житель Самарской области отправится за решетку на десять суток из-за долга перед собственным ребенком. Мужчина не поддерживал своего сына финансово, и в итоге задолжал 150 тысяч рублей. Судебные приставы Хворостянского района завели в отношении алиментщика исполнительное производство. Мужчину привлекли к …
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27 ноября 2018, 04:50
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Главой Жигулевска может стать и.о. руководителя администрации губернатора
Глава Самарской области Дмитрий Азаров предложил и. о. руководителя администрации губернатора Дмитрию Холину принять участие в конкурсе на замещение должности главы Жигулевска. Такое решение было принято по итогам их рабочей встречи. Напомним, что кресло стало вакантным после отставки Владимира Классена, …
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27 ноября 2018, 04:27
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Депутаты Самарской губдумы предложили увеличить финансирование сферы промышленности
В начале декабря депутаты Самарской губернской думы будут принимать во втором, окончательном чтении, бюджет региона. Сейчас парламентарии занимаются распределением денег по конкретным статьям. В четверг главный финансовый документ области обсуждался на комитете по промышленности, предпринимательству и торговле.
На заседании …
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23 ноября 2018, 10:57
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На самарском заводе «Кузнецов» начались работы по возведению корпуса производства ротора компрессора
На самарском заводе «Кузнецов» стартовали работы по возведению самого большого объекта федеральной целевой программы на предприятии - корпуса 111А, где разместится производство ротора компрессора. Новый корпус - один из пяти проектов, направленных на увеличение пропускной способности подразделений предприятия, задействованных в …
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23 ноября 2018, 09:48
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В Самаре взяли под стражу депутата Минахмета Халиуллова
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22 ноября 2018, 08:54
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Форум «Инженеры будущего-2019» может пройти в Самарской области
Один из крупнейших современных образовательных проектов России - форум "Инженеры будущего" может уже в 2019-м году пройти в Самарской области. С просьбой помочь в этом к первому заместителю председателя комитета Госдумы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, …
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6 сентября 2018, 09:47
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В Самарской области подвели итоги стратегических сессий
В Тольятти завершилась заключительная сессия "Стратегия лидерства 2030", призванная сформировать долгосрочный план развития региона. В течение лета по инициативе Дмитрия Азарова прошло 7 таких мероприятий в самых крупных городах области. После каждой сессии десятки тысяч жителей присылали свои предложения по …
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5 сентября 2018, 06:36
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Пути решения проблем с очистными сооружениями в Тольятти обсудил с горожанами Владимир Гутенев
В четверг в Тольятти с рабочим визитом прибыл первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев. Он наградил грамотами федерального медико-биологического агентства и благодарностями депутата Госдумы участников донорского …
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16 августа 2018, 09:00