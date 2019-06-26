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Бункер S

Илья Табуев , Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей. Сегодня в программе:
- В России может измениться методика расстановки дорожных камер.
- В 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 24.06.2019 
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Материалы по теме:

В Самаре добавят автобусы на маршруты № 26 и 66

В Самаре добавят автобусы на маршруты № 26 и 66

Жителям Куйбышевского района Самары пообещали увеличить количество транспорта, курсирующего до исторического центра. По информации городского департамента транспорта, речь идет о двух маршрутах. 
 
- Количество подвижного состава на маршрутах № 26, 66 будет увеличено, а на маршруте № 80 работают три автобуса, 
26 июня 2019, 04:03
Эксперты рассказали, какие нарушения находят в самарских детских лагерях

Эксперты рассказали, какие нарушения находят в самарских детских лагерях

Этим летом в Самарской области работают более 600 лагерей дневного пребывания. В них отдыхают почти 53 тысячи детей - это на две тысячи больше, чем в прошлом году. Насколько там безопасно, проверяют не только надзорные органы, но и общественный контроль. 
26 июня 2019, 02:34
В Самаре уничтожат более 34 километров сетей, которые забрали у браконьеров

В Самаре уничтожат более 34 километров сетей, которые забрали у браконьеров

В Самаре должны уничтожить более 3000 незаконных орудий добычи рыбы. Все эти предметы, в том числе 34 километра сетей, хранились на складах Средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству. Их изъяли у нарушителей во время рейдов сотрудники ведомства. Куйбышевский районный 
26 июня 2019, 02:07
В США мальчик случайно застрелил брата-близнеца

В США мальчик случайно застрелил брата-близнеца

Беспечность родителей привела к трагедии в США. Все произошло в понедельник в городе Сан-Бернардино. Двое братьев-близнецов остались дома одни. В какой-то момент в руках одного из мальчиков оказалось заряженное ружье, принадлежащее родителям. Почему оружие хранилось в открытом доступе, неизвестно. Парнишка 
26 июня 2019, 01:53
В Самарской области 81-летний пенсионер без прав попал в ДТП на мини-тракторе

В Самарской области 81-летний пенсионер без прав попал в ДТП на мини-тракторе

Во вторник, 25 июня, легковушка не смогла разъехаться с мини-трактором в Самарской области. В 22:21 27-летний водитель ехал по 21 километру трассы Борма – Кошки - Погрузная на ВАЗ 2105. Парень направлялся со стороны Самары в Кошки, но нарушил правила, 
26 июня 2019, 01:44
Школьникам могут разрешить пользоваться интернетом во время ЕГЭ

Школьникам могут разрешить пользоваться интернетом во время ЕГЭ

В недалеком будущим школьникам могут разрешить пользоваться Интернетом во время ЕГЭ и ОГЭ. Об этом сообщила газета «Известия».

"Для гуманитарных предметов компьютерная форма позволит привнести в экзамен поиск информации в интернете, работу с разнообразными справочными данными", - рассказала 
26 июня 2019, 11:19
В России может быть снижен порог совершеннолетия

В России может быть снижен порог совершеннолетия

Глава Росмолодежи Александр Бугаев рассказал о том, что в стране назревают предпосылки для того, чтобы снизить порог совершеннолетия. По его словам, смысл понятия «молодой человек» за последние 10 лет сильно изменился. За последнее время появилось множество новых способов коммуникаций и 
26 июня 2019, 10:58
В Самарской области выпускника удалили с ЕГЭ за тест, выложенный в соцсети

В Самарской области выпускника удалили с ЕГЭ за тест, выложенный в соцсети

В Самарской области подвели итоги Единых госэзаменов. Основной этап сдачи завершен. Сейчас, в резервные дни, испытание проходят те, кто не пришел в срок по уважительной причине, прервавшие сдачу из-за плохого самочувствия, а также те, кто закончил школу в предыдущие годы, 
24 июня 2019, 09:03
В Сызрани одиннадцатиклассница родила малыша после ЕГЭ

В Сызрани одиннадцатиклассница родила малыша после ЕГЭ

Выпускница 11-го класса из Сызрани стала мамой после ЕГЭ по математике. 29 мая она пришла сдавать экзамен на последнем месяце беременности, поэтому около школы в районе Образцовской площадки дежурила бригада «скорой помощи». По информации Западного управления регионального министерства образования, обучающаяся 
4 июня 2019, 09:37
В Самарской области могут ввести двойной налог на частные дома

В Самарской области могут ввести двойной налог на частные дома

Владельцы частных домов в нашем регионе, возможно, будут платить двойной налог - комитет по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Самарской губдумы рассмотрел идею администрации Новокуйбышевска. Чиновники предлагают внести изменения в федеральное законодательство в части сбора имущественных налогов.
3 июня 2019, 10:40
Специалисты рассказали о нововведениях в сдаче ЕГЭ в Самарской области

Специалисты рассказали о нововведениях в сдаче ЕГЭ в Самарской области

Основная волна Единого госэзамена в этом году продлится до 1 июля. Литературу с географией уже сдали. Результаты будут известны не позднее 11 июня. Математика была в минувший вторник. 31 мая - история, химия, 3 июня русский язык , 5 -го 
30 мая 2019, 09:15
В Самаре на месте снесенных гаражей могут сделать стоянки

В Самаре на месте снесенных гаражей могут сделать стоянки

В столице 63-го региона рассматривают идею размещать на месте снесенных гаражей новые автомобильные стоянки. Накануне, 23 мая, эту тему обсуждала рабочая группа комитета по вопросам строительства, имущественным и земельным отношения гордумы. Лидер по количеству незаконных гаражей - Советский район, там 
24 мая 2019, 01:40
Александр Нефедов может стать депутатом Самарской губдумы

Александр Нефедов может стать депутатом Самарской губдумы

В четверг, 23 мая, подтвердилась информация о том, что Александр Нефедов может войти в состав Самарской губернской думы в качестве депутата.

- На днях снял свои полномочия председатель правительства, вице-губернатор Александр Нефёдов. Губернатор назначил его советником. Скорее всего, Нефедов 
23 мая 2019, 11:44
УФНС России по Самарской области впервые возглавила женщина

УФНС России по Самарской области впервые возглавила женщина

В пятницу, 26 апреля, депутатам представили нового руководителя УФНС России по Самарской области. С 3 апреля ведомство возглавила Ольга Крикова,  ранее бывшая заместителем руководителя налоговой службы.  Отметим, в нашем регионе впервые этот пост заняла представительница прекрасного пола.  До 11 января 
26 апреля 2019, 11:36
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