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В Самаре добавят автобусы на маршруты № 26 и 66
Жителям Куйбышевского района Самары пообещали увеличить количество транспорта, курсирующего до исторического центра. По информации городского департамента транспорта, речь идет о двух маршрутах.
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26 июня 2019, 04:03
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Эксперты рассказали, какие нарушения находят в самарских детских лагерях
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26 июня 2019, 02:34
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В Самаре уничтожат более 34 километров сетей, которые забрали у браконьеров
В Самаре должны уничтожить более 3000 незаконных орудий добычи рыбы. Все эти предметы, в том числе 34 километра сетей, хранились на складах Средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству. Их изъяли у нарушителей во время рейдов сотрудники ведомства. Куйбышевский районный …
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26 июня 2019, 02:07
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В США мальчик случайно застрелил брата-близнеца
Беспечность родителей привела к трагедии в США. Все произошло в понедельник в городе Сан-Бернардино. Двое братьев-близнецов остались дома одни. В какой-то момент в руках одного из мальчиков оказалось заряженное ружье, принадлежащее родителям. Почему оружие хранилось в открытом доступе, неизвестно. Парнишка …
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26 июня 2019, 01:53
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В Самарской области 81-летний пенсионер без прав попал в ДТП на мини-тракторе
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26 июня 2019, 01:44
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Школьникам могут разрешить пользоваться интернетом во время ЕГЭ
В недалеком будущим школьникам могут разрешить пользоваться Интернетом во время ЕГЭ и ОГЭ. Об этом сообщила газета «Известия».
"Для гуманитарных предметов компьютерная форма позволит привнести в экзамен поиск информации в интернете, работу с разнообразными справочными данными", - рассказала …
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26 июня 2019, 11:19
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В России может быть снижен порог совершеннолетия
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26 июня 2019, 10:58
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В Самарской области выпускника удалили с ЕГЭ за тест, выложенный в соцсети
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24 июня 2019, 09:03
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В Сызрани одиннадцатиклассница родила малыша после ЕГЭ
Выпускница 11-го класса из Сызрани стала мамой после ЕГЭ по математике. 29 мая она пришла сдавать экзамен на последнем месяце беременности, поэтому около школы в районе Образцовской площадки дежурила бригада «скорой помощи». По информации Западного управления регионального министерства образования, обучающаяся …
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4 июня 2019, 09:37
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В Самарской области могут ввести двойной налог на частные дома
Владельцы частных домов в нашем регионе, возможно, будут платить двойной налог - комитет по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Самарской губдумы рассмотрел идею администрации Новокуйбышевска. Чиновники предлагают внести изменения в федеральное законодательство в части сбора имущественных налогов.
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3 июня 2019, 10:40
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Специалисты рассказали о нововведениях в сдаче ЕГЭ в Самарской области
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30 мая 2019, 09:15
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В Самаре на месте снесенных гаражей могут сделать стоянки
В столице 63-го региона рассматривают идею размещать на месте снесенных гаражей новые автомобильные стоянки. Накануне, 23 мая, эту тему обсуждала рабочая группа комитета по вопросам строительства, имущественным и земельным отношения гордумы. Лидер по количеству незаконных гаражей - Советский район, там …
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24 мая 2019, 01:40
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Александр Нефедов может стать депутатом Самарской губдумы
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23 мая 2019, 11:44
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УФНС России по Самарской области впервые возглавила женщина
В пятницу, 26 апреля, депутатам представили нового руководителя УФНС России по Самарской области. С 3 апреля ведомство возглавила Ольга Крикова, ранее бывшая заместителем руководителя налоговой службы. Отметим, в нашем регионе впервые этот пост заняла представительница прекрасного пола. До 11 января …
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26 апреля 2019, 11:36
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