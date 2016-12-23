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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 декабря 2016г 
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Материалы по теме:

Под Уфой неизвестный в медицинской маске расстрелял пассажирский автобус

Под Уфой неизвестный в медицинской маске расстрелял пассажирский автобус

Чрезвычайное происшествие случилось в башкирском поселке Ново-Булгаково. Под обстрел попал пассажирский автобус. Неизвестный мужчина в медицинской маске высказал возмущения в адрес водителей маршруток, достал оружие и сделал несколько выстрелов в автобусы.
Затем злоумышленник сел в стоявшую поблизости «пятерку» и ухал 

23 декабря 2016, 11:27
В Тольятти мужчина ради денег пытал свою мать раскаленным утюгом

В Тольятти мужчина ради денег пытал свою мать раскаленным утюгом

Беспрецедентное преступление произошло в квартире дома на улице Жукова в Автограде. 63-летнюю жительницу Тольятти пытали раскаленным утюгом ради денег.
Стражей порядка вызвал старший сын потерпевшей, который пришел ее навестить и стал свидетелем жуткой картины. Как выяснилось, на мать напал брат 

22 декабря 2016, 01:04
Следственный комитет выясняет обстоятельства смерти 5-месячного малыша в Волжском районе

Следственный комитет выясняет обстоятельства смерти 5-месячного малыша в Волжском районе

Следственный комитет региона выясняет обстоятельства смерти 5-месячного малыша. В полицию обратились врачи скорой помощи, которых вызвали родственники ребенка в поселке Рассвет. По предварительным данным, его смерть в этот понедельник могла наступить от вирусной инфекции. Данных о следах насилия нет.
Известно, 

20 декабря 2016, 04:55
В Самаре парень умер от ножевого ранения, а его брат выпал с 9-го этажа

В Самаре парень умер от ножевого ранения, а его брат выпал с 9-го этажа

Кровавая драма случилась в Самаре в одном из домов на проспекте Кирова. Врачам позвонил 32-летний мужчина и сообщил, что его 26-летний родственник получил ножевые ранения. Медики прибыли на место оперативно, однако им оставалось лишь констатировать смерть молодого человека.
Тем временем, 

19 декабря 2016, 04:09
В Самаре при пожаре на Арцыбушевской пострадали два человека

В Самаре при пожаре на Арцыбушевской пострадали два человека

Возгорание произошло сегодня в четвертом часу утра в Ленинском районе Самары. На ул. Арцыбушевской, 90 и 92, загорелась кровля частного дома, а также воспламенился еще один двухэтажный частный дом с надворными постройками.
Пламя распространилось на площади в 250 кв. м. 

19 декабря 2016, 03:04
В Самаре на Победе горел «Теремок», есть фото

В Самаре на Победе горел «Теремок», есть фото

Сегодня, 17 декабря, около 10 часов утра в Самаре на улице Победы загорелся торговый центр «Теремок»
 
Пожару был присвоен уровень сложности 1-«Бис». На тушение выезжали 28 человек личного состава на 8 единицах спецтехники.
 
Причиной инцидента стало возгорание резиновых 
17 декабря 2016, 02:27
В центре Саратова горит здание военного госпиталя

В центре Саратова горит здание военного госпиталя

Сегодня, 15 декабря, в центре Саратова произошел пожар на территории военного госпиталя. Сведения об этом распространили региональные информагентства.
По данным ГУ МЧС, воспламенение произошло в кирпичном ангаре по адресу: улица Рахова, 89. Информация о чрезвычайном происшествии поступила в 11:41. На 

15 декабря 2016, 01:25
Формы для тротуарной плитки сгорели на Красноглинском шоссе в Самаре

Формы для тротуарной плитки сгорели на Красноглинском шоссе в Самаре

Во вторник, 13 декабря, в Самаре произошел пожар в ангаре, расположенном на 41 километре Красноглинского шоссе (Красноглинский район). Горели полимерные формы для изготовления тротуарной плитки. Площадь пожара составила 15 квадратрых метров.

Сообщение о происшествии поступило в МЧС в 12 часов 59 

14 декабря 2016, 07:25
Репертуар самарского драмтеатра хотят взять под общественный контроль

Репертуар самарского драмтеатра хотят взять под общественный контроль

Ситуация в Самарском академическом театре драмы снова вызвала бурные дискуссии. На очередном заседании комитета Губернской думы по культуре, спорту и молодежной политике депутаты сначала обсудили итоги контрольных мероприятий в учреждении культуры. Среди серьезных замечаний - перенос запланированной премьеры спектакля «Побег 
18 сентября 2015, 11:52
Вячеслав Гвоздков рассказал ТРК «ТЕРРА» о скандалах и расходах самарского драмтеатра

Вячеслав Гвоздков рассказал ТРК «ТЕРРА» о скандалах и расходах самарского драмтеатра

Через три недели в Самарском академическом театре драмы имени Горького стартует 165-й сезон. Самая ожидаемая премьера сезона - «Побег из Шоушенка».

Как решился вопрос с авторскими правами на произведение, которое написал всемирно известный король ужасов Стивен Кинг?
27 августа 2015, 12:29
В Самарском драмтеатре представят спектакль «Побег из Шоушенка» по Стивену Кингу

В Самарском драмтеатре представят спектакль «Побег из Шоушенка» по Стивену Кингу

На следующей неделе в Самарском академическом театре драмы имени Горького состоится пресс-конференция, посвященная премьере нового спектакля «Побег из Шоушенка», над которым труппа во главе с режиссером Вячеславом Гвоздковым работала с 2011 года.

Как уже сообщала «ТЕРРА», по предварительной 
19 августа 2015, 03:15
На реконструкцию Самарского театра драмы нужен 1 млрд рублей

На реконструкцию Самарского театра драмы нужен 1 млрд рублей

На реконструкцию Самарского академического театра драмы им. Горького по самым предварительным подсчётам уйдёт около одного миллиарда рублей. Об этом стало известно в ходе визита в учреждение культуры губернатора Самарской области Николая Меркушкина в четверг, 13 августа.

В драмтеатре планируется 
14 августа 2015, 01:09
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