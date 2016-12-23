В Самаре парень умер от ножевого ранения, а его брат выпал с 9-го этажа Кровавая драма случилась в Самаре в одном из домов на проспекте Кирова. Врачам позвонил 32-летний мужчина и сообщил, что его 26-летний родственник получил ножевые ранения. Медики прибыли на место оперативно, однако им оставалось лишь констатировать смерть молодого человека.

Тем временем, …