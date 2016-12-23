Сегодня, 23 декабря, около Самарского драмтеатра на улице Фрунзе загорелся одноэтажный деревянный дом. Об этом сообщили региональные информагентства со ссылкой на ГУ МЧС РФ по Самарской области.
Информация о чрезвычайном происшествии поступила к огнеборцам в 11:18. Пламя бушевало на площади 150 квадратных метров. На ликвидации пожара были задействованы 55 спасателей и 14 единиц техники.
В результате пожара никто не пострадал. По предварительной информации, воспламенение началось в нежилой квартире этой старой постройки. Не исключено, что произошло короткое замыкание электропроводки. Впрочем, точную причину случившегося должны установить специалисты в ходе проводимой проверки.
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