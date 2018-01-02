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По Самаре колонной проехали Деды Морозы-байкеры с МотоСнегурочками
В канун Нового года по Самаре мотопробегом проехались Деды Морозы на байках, передает портал 63.ru. Мотодедушки создали на улицах города новогоднее настроение. Чтобы усилить атмосферу праздника, своих железных коней сказочные волшебники украсили новогодней мишурой. Некоторых Дедушек сопровождали Снегурочки. Горожанам …
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2 января 2018, 01:31
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В Самаре катание с горки на пл. Куйбышева сделали полностью бесплатным
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29 декабря 2017, 09:19
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Самарцы могут посетить дом Деда Мороза бесплатно до 8 января
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21 декабря 2017, 05:28
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В блогах: «Почему Дед Мороз принесет в подарке немного самарских конфет?»
Блогер Игорь Кондратьев разбирался в вопросе, почему Дед Мороз принесет в подарке очень мало самарских конфет?
«Выяснилось, что глобальная «катастрофа» произошла и с самарской кондитерской, - сообщил автор.
«То, что выпускает фабрика «Россия», к сожалению, знают все. …
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21 декабря 2017, 09:23
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В Самаре побывал Дед Мороз из Великого Устюга и зажег главную елку
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19 декабря 2017, 01:10
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Самара: памятник гусару начнут устанавливать у пл. Куйбышева
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28 ноября 2017, 12:00
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В Самаре фонтан у пл. Куйбышева включат с подсветкой весной
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10 ноября 2017, 03:43
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В Самару приехал Йоуллупукки на собачьей упряжке
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3 января 2017, 05:18