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«Бункер S» Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

По Самаре колонной проехали Деды Морозы-байкеры с МотоСнегурочками

По Самаре колонной проехали Деды Морозы-байкеры с МотоСнегурочками

В канун Нового года по Самаре мотопробегом проехались Деды Морозы на байках, передает портал 63.ru. Мотодедушки создали на улицах города новогоднее настроение. Чтобы усилить атмосферу праздника, своих железных коней сказочные волшебники украсили новогодней мишурой. Некоторых Дедушек сопровождали Снегурочки. Горожанам 
2 января 2018, 01:31
В Самаре катание с горки на пл. Куйбышева сделали полностью бесплатным

В Самаре катание с горки на пл. Куйбышева сделали полностью бесплатным

Катание с горки, установленной на площади Куйбышева в Самаре, сделали полностью бесплатным. Не только в новогоднюю ночь, но и на весь период работы – с 31 декабря 2017 года до первого марта 2018-го. Вход на аттракцион будет доступен с десяти 
29 декабря 2017, 09:19
Самарцы могут посетить дом Деда Мороза бесплатно до 8 января

Самарцы могут посетить дом Деда Мороза бесплатно до 8 января

Во вторник, 26 декабря, в Самаре откроется дом Деда Мороза, возведенный на площади Куйбышева. Самарцы могут посетить усадьбу новогоднего волшебника бесплатно до 8 января. Режим работы – с 12 часов до 20:30.

«Усадьба самарского Деда Мороза представляет собой деревянный срубовой дом, 

21 декабря 2017, 05:28
В блогах: «Почему Дед Мороз принесет в подарке немного самарских конфет?»

В блогах: «Почему Дед Мороз принесет в подарке немного самарских конфет?»

Блогер Игорь Кондратьев разбирался в вопросе, почему Дед Мороз принесет в подарке очень мало самарских конфет?

«Выяснилось, что глобальная «катастрофа» произошла и с самарской кондитерской, - сообщил автор.

«То, что выпускает фабрика «Россия», к сожалению, знают все. 
21 декабря 2017, 09:23
В Самаре побывал Дед Мороз из Великого Устюга и зажег главную елку

В Самаре побывал Дед Мороз из Великого Устюга и зажег главную елку

В понедельник, 18 декабря, в Самаре побывал Дед Мороз из Великого Устюга. Главный волшебник страны поздравил маленьких пациентов детской больницы и открыл новогодний комплекс на площади Куйбышева, где зажег елку. Во время ЧМ-2018 там пройдет фестиваль болельщиков ФИФА.

В рамках визита 

19 декабря 2017, 01:10
Самара: памятник гусару начнут устанавливать у пл. Куйбышева

Самара: памятник гусару начнут устанавливать у пл. Куйбышева

В Самаре у пл. Куйбышева появится памятник гусару, который создадут за счет пожертвований. Начнут установку с символической закладки камня. Церемония состоится возле здания ОДО на улице Шостаковича в среду, 29 ноября, 
28 ноября 2017, 12:00

В Самаре фонтан у пл. Куйбышева включат с подсветкой весной

В Самаре фонтан у пл. Куйбышева включат с подсветкой весной

В Самаре восстановили фонтан «Красное знамя». Он расположен у пл. Куйбышева, на углу улиц Красноармейской и Чапаевской с 1977 года, но долгое время не работал. 21 августа 2017 года начались работы по ремонту фонтана. В четверг, 9 ноября, был проведен 

10 ноября 2017, 03:43
В Самару приехал Йоуллупукки на собачьей упряжке

В Самару приехал Йоуллупукки на собачьей упряжке

Деды Морозы обсудили, нужно ли наказывать тех, кто поздно встает.

Вчера, 2 января, к домику на площади Куйбышева в Самаре прямо из Финляндии прибыл Йоуллупукки на собачьей упряжке. Финского Деда Мороза встретил самарский Дед Мороз вместе со своей внучкой 
3 января 2017, 05:18
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