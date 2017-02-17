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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 16 февраля 2017г 
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«КамАЗ» сбил насмерть мужчину на территории МП в Самаре

В воскресенье, 12 февраля, на территории одного из муниципальных предприятий в Промышленном районе Самары погиб мужчина. Примерно 8:30 грузовой автомобиль «КамАЗ», которым управлял 54-летний водитель, наехал на человека. 62-летний пешеход в результате ДТП получил серьезные травмы. Его забрала бригада скорой 

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27 несовершеннолетних Самарской области стали жертвами преступлений

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Ученые: Рыба способствует интеллектуальному развитию детей

Ученые: Рыба способствует интеллектуальному развитию детей

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Под Самарой в ДТП с «перевертышем» пострадали 3 человека, есть фото

В Похвистневском районе Самарской области в четверг, 2 февраля, произошло ДТП, в котором пострадали три человека. На 138-м километре дороги Самара - Бугуруслан столкнулись две иномарки: «Шевроле Круз» и Nissan X-Trail. 

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Российские психологи установили, что гаджеты не мешают школьной успеваемости

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Под Самарой перевернулась скорая помощь, есть пострадавшие

Под Самарой перевернулась скорая помощь, есть пострадавшие

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11 января 2017, 03:22
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