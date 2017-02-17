C начала года в Самаре произошла 131 дорожная авария, в которых 5 человек погибли и 157 получили ранения. Почти половина от общего количества ДТП - наезды на пешеходов. Пятница принесла новые новые происшествия. В этом году уровень детского травматизма вырос, констатируют сотрудники дорожной полиции. Накануне в Сызранском районе сбили двух школьниц, которые перебегали дорогу в неположенном месте. Обе госпитализированы. В Самаре с начала года зафиксировано уже 20 ДТП с участием несовершеннолетних. Пострадали 23 ребенка."Особенно у нас опасны нерегулируемые пешеходные переходы, когда водитель зачастую бывает невнимательным и когда у нас ребенок неожиданно появляется. К сожалению, такое бывает, когда у нас водители покидают место ДТП", - рассказывает начальник отдела пропаганды ОГИБДД УМВД России по г.о. Самара Ольга Блохина.
Сегодня сотрудники ГИБДД во всех районах города вышли в рейд для профилактики подобных ЧП. Даже на высокоаварийных участках хватает нарушителей. Стремление сэкономить время оказывается для пешеходов сильнее чувства самосохранения. Тех, кто игнорирует зебру, ждет штраф - 500 рублей. С детьми в возрасте до 16 лет проводят профилактические беседы. Автолюбителя, не пропускающего пешеходов ждет штраф в размере полутора тысяч рублей. В ходе профилактического рейда выявлено более 100 нарушителей - свыше 60 пешеходов и 40 водителей.
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За новогодние каникулы к офтальмологам обратились 509 самарцев
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