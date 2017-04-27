Накануне в здании областного правительства наградили лауреатов губернской премии в сфере культуры и искусств, а также победителей конкурса на предоставление губернских грантов.
20 музыкантов и актеров, режиссеров и художников 63 региона стали лауреатами Губернских премий в области культуры и искусства. Их работу на самом высоком уровне оценило экспертное жюри. Каждого наградили медалью и вручили по 100 тысяч рублей.
Такие премии в Самарской области присуждаются с 2003 года. В 2014-м количество лауреатов выросло вдвое. Значительные изменения происходили и в культурной среде. Появилось множество новых фестивалей. Например, уже 4 года проводится праздник самодеятельного народного творчества "Рожденные в сердце России".
Каждый новый и интересный культурный проект заслуживает финансовой поддержки. Поэтому губернатор присуждает их организаторам еще 9 грантов. Размер каждого - до 250 тысяч рублей. В общей сложности из областного бюджета на эти цели было выделено почти 4 млн рублей.
Ведется работа по улучшению материально-технической базы учреждений культуры. Завершается реконструкция Самарского ТЮЗа и театра кукол. В ближайшее время определятся с концепцией реконструкции драматического, а у новокуйбышеской студии "Грань" появится новый зрительный зал.
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