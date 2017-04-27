Ученые: За последние 500 лет пищевые привычки людей не изменились Международная группа ученых, изучив картины эпохи Возрождения, пришла к выводу, что вкусовые пристрастия людей в течение последних 500 лет остались прежними. Как и теперь, люди предпочитали употреблять вкусную, но вредную еду, главным образом жирное мясо и хлеб. Свой вывод ученые сделали …