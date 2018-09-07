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Для Самарской области закупят 15 машин скорой и 26 школьных автобусов
В Самарской области значительно расширится парк школьных автобусов и машин скорой помощи.
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7 сентября 2018, 01:21
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«Крылья Советов» намерены формировать до половины своего бюджета за счет партнеров
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7 сентября 2018, 12:42
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Ученые из Самары создали двигатель для наноспутников, работающий на водке
Ученые из Самарского национального исследовательского университета имени С.П. Королева создали двигатель для наноспутников, который позволит создать надежную и недорогую систему маневрирования на орбите. Как информирует пресс-служба вуза, в качестве рабочего тела установки предложена смесь из дистилированной воды и этилового спирта.
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7 сентября 2018, 12:41
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В Самаре улица Куйбышева будет пешеходной и летом-2019
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7 сентября 2018, 12:16
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Капитан КВН «Сок» Дмитрий Колчин назначен советником губернатора
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7 сентября 2018, 11:27
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В Самаре с минуты на минуту начнется оглашение приговора экс-директору гимназии № 1
В Кировском районном суде областной столицы в ближайшие минуты начнется вынесение приговора по громкому делу бывшего директора гимназии № 1 Любови Картамышевой. Женщину обвиняют в получении крупной взятки. Однако, по информации одного из адвокатов обвиняемой Вячеслава Яблокова, вынесение приговора могут …
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5 сентября 2018, 02:53
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Сегодня в Самаре вынесут приговор бывшему директору гимназии № 1
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5 сентября 2018, 12:29
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В Самаре мошенники продали чужие квартиры на 35 млн рублей
В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении трех жителей областной столицы. Они обвиняются в мошенничестве, связанном с незаконным приобретением права на чужое имущество в крупном и особо крупном размере. По версии следствия, подозреваемые незаконно переоформили и перепродали 14 квартир, от …
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5 сентября 2018, 12:04
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Самарец выдавал себя за правоохранителя и похищал деньги тестя за коммуналку
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4 сентября 2018, 09:45
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В Тольятти учителя накажут за подарок от родителей выпускников
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29 августа 2018, 09:00
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"Ненасытные черви!": В Самаре нашли 15-метровую яму-монстра
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9 августа 2018, 05:44
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Бывшего прокурора Кировского района Самары отправили в Костромскую область
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7 августа 2018, 10:34
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Прокуратура уличила МП из Самары в неправильном хранении отходов
Прокуратура Промышленного района уличила самарский «Спецремстройзеленхоз» в нарушении законов при хранении отходов. Предприятие, расположенное по улице 22 Партсъезда, организовало на своей территории 7 временных свалок, говорится в сообщении областного надзорного ведомства.
Проверка показала, что «зеленхоз», вопреки всем нормам и …
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19 июля 2018, 04:41