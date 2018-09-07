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«Бункер S» Эфир передачи от 04.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 04.09.2018  
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Материалы по теме:

Для Самарской области закупят 15 машин скорой и 26 школьных автобусов

Для Самарской области закупят 15 машин скорой и 26 школьных автобусов

В Самарской области значительно расширится парк школьных автобусов и машин скорой помощи. 
 
- Подписано распоряжение Правительства России о закупке для регионов автомобилей скорой медицинской помощи и школьных автобусов. Согласно документу Самарской области выделят 26 школьных автобусов и 15 машин скорой помощи, 
7 сентября 2018, 01:21
«Крылья Советов» намерены формировать до половины своего бюджета за счет партнеров

«Крылья Советов» намерены формировать до половины своего бюджета за счет партнеров

Футбольный клуб «Крылья Советов» намерен формировать до половины своего бюджета за счет работы с партнерами. Об этом корреспонденту «ТЕРРЫ» рассказал начальник коммерческого отдела «КС» Руслан Хаяров.

Более подробно о том, как главный футбольный клуб региона намерен зарабатывать деньги мы 
7 сентября 2018, 12:42
Ученые из Самары создали двигатель для наноспутников, работающий на водке

Ученые из Самары создали двигатель для наноспутников, работающий на водке

Ученые из Самарского национального исследовательского университета имени С.П. Королева создали двигатель для наноспутников, который позволит создать надежную и недорогую систему   маневрирования на орбите. Как информирует пресс-служба вуза, в качестве рабочего тела установки предложена смесь из дистилированной воды и этилового спирта. 
7 сентября 2018, 12:41
В Самаре улица Куйбышева будет пешеходной и летом-2019

В Самаре улица Куйбышева будет пешеходной и летом-2019

Стало известно, что летом 2019 года улица Куйбышева в Самаре снова станет пешеходной. Напомним, что впервые ее перекрыли для транспорта во время чемпионата мира футболу 2018 года. После окончания мундиаля городские власти сделали ее пешеходной в выходные до 3 сентября. 
7 сентября 2018, 12:16
Капитан КВН «Сок» Дмитрий Колчин назначен советником губернатора

Капитан КВН «Сок» Дмитрий Колчин назначен советником губернатора

Капитан команды КВН «Сок» Дмитрий Колчин стал советником губернатора Самарской области. Во время игры юморист заметил, что  капитан команды «Вятка», которая соперничала с самарцами за Кубок губернатора, назначен советником главы Кировской области и заметил, что не прочь занять аналогичный пост. 
7 сентября 2018, 11:27
В Самаре с минуты на минуту начнется оглашение приговора экс-директору гимназии № 1

В Самаре с минуты на минуту начнется оглашение приговора экс-директору гимназии № 1

В Кировском районном суде областной столицы в ближайшие минуты начнется вынесение приговора по громкому делу бывшего директора гимназии № 1 Любови Картамышевой. Женщину обвиняют в получении крупной взятки. Однако, по информации одного из адвокатов обвиняемой Вячеслава Яблокова, вынесение приговора могут 
5 сентября 2018, 02:53
Сегодня в Самаре вынесут приговор бывшему директору гимназии № 1

Сегодня в Самаре вынесут приговор бывшему директору гимназии № 1

В эту среду, 5 сентября, суд Кировского района Самары должен вынести приговор бывшему директору гимназии № 1 Любови Картамышевой. Напомним, ее обвиняют в получении взятки в 800 тысяч рублей за перевод в подведомственное ей учреждение двоих детей.
 
Картамышеву задержали в начале 
5 сентября 2018, 12:29
В Самаре мошенники продали чужие квартиры на 35 млн рублей

В Самаре мошенники продали чужие квартиры на 35 млн рублей

В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении трех жителей областной столицы. Они обвиняются в мошенничестве, связанном с незаконным приобретением права на чужое имущество в крупном и особо крупном размере. По версии следствия, подозреваемые незаконно переоформили и перепродали 14  квартир, от 
5 сентября 2018, 12:04
Самарец выдавал себя за правоохранителя и похищал деньги тестя за коммуналку

Самарец выдавал себя за правоохранителя и похищал деньги тестя за коммуналку

Перед судом в Самаре предстанет местный житель, который выдавал себя за  полицейского и похищал деньги у тестя. В мошенничестве подозревается 29-летний молодой человек.

По версии следствия, с 2013 года парень жил с девушкой, с которой у них родился совместный 
4 сентября 2018, 09:45
В Тольятти учителя накажут за подарок от родителей выпускников

В Тольятти учителя накажут за подарок от родителей выпускников

В Тольятти родители одного из учеников выпускного класса гимназии № 35 обратились в прокуратуру с жалобой якобы на то, что бывший учитель их ребенка получил дорогой подарок. Оказалось, что родители учасщихся сами «скинулись» и подарили классному руководителю 10 000 рублей, 
29 августа 2018, 09:00

"Ненасытные черви!": В Самаре нашли 15-метровую яму-монстра

В Самаре на пересечении улиц Береговой с проспектом Кирова обнаружили 15-метровую яму. По данным прокуратуры Промышленного района, длина дыры в дорожном покрытии составляет 15 метров, ширина - 2, 2 метра, глубина - 14 см. Яму-монстра нашли на межрельсовом настиле перекрестка 
9 августа 2018, 05:44
Бывшего прокурора Кировского района Самары отправили в Костромскую область

Бывшего прокурора Кировского района Самары отправили в Костромскую область

Прокурор Кировского района Самары Денис Авдеев переведен на новое место работы. Свою карьеру в надзорной службе он продолжит на посту заместителя прокурора Костромской области. О том, кто станет преемником Авдеева в Самаре, пока информации нет.

Денис Авдеев работает в системе прокуратуры 

7 августа 2018, 10:34
Прокуратура уличила МП из Самары в неправильном хранении отходов

Прокуратура уличила МП из Самары в неправильном хранении отходов

Прокуратура Промышленного района уличила самарский «Спецремстройзеленхоз» в нарушении законов при хранении отходов. Предприятие, расположенное по улице 22 Партсъезда, организовало на своей территории 7 временных свалок, говорится в сообщении областного надзорного ведомства.

Проверка показала, что «зеленхоз», вопреки всем нормам и 
19 июля 2018, 04:41
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