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«Бункер S» Эфир передачи от 18.09.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 18.09.2018 
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Материалы по теме:

В Самаре за падение 17-летнего подростка в лифтовую шахту ответит инженер

В Самаре за падение 17-летнего подростка в лифтовую шахту ответит инженер

В Самаре будут судить инженера по охране труда одного из ООО. Специалиста обвиняют в нарушении правил безопасности во время строительных работ, повлекших за собой гибель человека. 

По версии следствия, 27 ноября прошлого года 17-летний подросток находился на стройплощадке на 
19 сентября 2018, 03:31
В Самарской области грузовик протаранил стоящую легковушку

В Самарской области грузовик протаранил стоящую легковушку

Рано утром во вторник, 18 сентября, произошла авария в Красноярском районе. 34-летний водитель грузовика МАН ехал со стороны федеральной трассы М-5 «Урал» в направлении автодороги «Самара - Бугуруслан» по Обводной Самары. В 09:20 шофер врезался в стоящий автомобиль «Рено», за 
19 сентября 2018, 02:37
В Самаре дефицит кондукторов и водителей трамваев и троллейбусов

В Самаре дефицит кондукторов и водителей трамваев и троллейбусов

Сейчас в Самаре наблюдается тотальная нехватка водителей трамваев (нужен 161 человек, недокомплект  штата - 27,8%) и троллейбусов (требуется 156  сотрудников, то есть 39,5%). Сложнее всего обстоят дела с кондукторами в трамваях. По данным ТТУ Самара, не хватает 351 сотрудника, то 
19 сентября 2018, 02:09
В Самарской области с должников по налогам взыскали 1,5 млрд рублей

В Самарской области с должников по налогам взыскали 1,5 млрд рублей

За 8 месяцев этого года судебные приставы в нашем регионе взыскали с должников по налоговым платежам почти 1,5 млрд рублей. Арестована собственность неплательщиков на сумму 71 млн рублей. По данным УФССП России по Самарской области, в бюджеты  всех уровней перечислили штрафы, 
19 сентября 2018, 01:38
Гендиректор «Нефтегорского газоперерабатывающего завода» стал фигурантом еще одного дела

Гендиректор «Нефтегорского газоперерабатывающего завода» стал фигурантом еще одного дела

В Самарской области завели еще одно уголовное дело в отношении генерального директора АО «Нефтегорский газоперерабатывающий завод» («НГПЗ»). Этого человека подозревают в коммерческом подкупе в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2016 году он незаконно получил от двух представителей 
19 сентября 2018, 10:53
Попытка не удалась: в Сызрани 4 грабителей пытались украсть рельсы

Попытка не удалась: в Сызрани 4 грабителей пытались украсть рельсы

В Сызрани сотрудники полиции на транспорте помешали злоумышленникам похитить крупную партию рельсов. В августе четверо местных жителей разработали настоящую криминальную операцию -  кражу и дальнейшую продажу отрезков рельсов, которые лежали на складе в селе Репьевка в Новоспасском районе Ульяновской области.
19 сентября 2018, 08:18
Тольяттинец заказал 4-х свидетелей по своему делу

Тольяттинец заказал 4-х свидетелей по своему делу

Следователи задержали в Самарской области мужчину, который пыталс организовать убийство четырех человек.

По данным следствия, 20 декабря прошлого года злоумышленник был осужден за преступления экстремистского характера. Его наказали 2 годами и 1 месяцем лишения свободы условно с испытательным сроком 
18 сентября 2018, 05:36
Двух тольяттинок будут судить за попытку передать взятку приставам

Двух тольяттинок будут судить за попытку передать взятку приставам

В Тольятти завершено расследование уголовного дела в отношении двух женщин 33 и 47 лет. Их обвиняют в предложении и посредничестве во взяточничестве в крупном размере.

По версии следствия, 26 декабря прошлого года 33-летняя женщина около одной из школ на 
17 сентября 2018, 01:42
В Самарской области сын «настучал» на отца, который угрожал его зарезать

В Самарской области сын «настучал» на отца, который угрожал его зарезать

В полицию обратился  21-летний житель поселка Чекалино Самарской области. Он рассказал правоохранителям, что отец угрожал ему убийством. Полицейские задержали 51-летнего мужчину. 

Оказалось, он постоянно пьет и терроризирует всю семью. Соседи подтвердили слова родных семейного тирана. По словам злоумышленника, после 
17 сентября 2018, 11:49
В Самаре будут судить администратора кафе, который пытался избежать проверки

В Самаре будут судить администратора кафе, который пытался избежать проверки

Куйбышевский следственный отдел завел уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвиняют в даче взятки. По версии следствия, в  июне этого года мужчина работал администратором  одного из кафе в областной столице. Он передал взятку в 200 тысяч рублей эксперту отдела 
14 сентября 2018, 02:11
В школьной столовой в Тольятти работал повар с уголовным прошлым

В школьной столовой в Тольятти работал повар с уголовным прошлым

Прокуратура Автозаводского района Тольятти проверила школы и выяснилось, что в одном из образовательных учреждений работал повар, имевший судимость. Ранее женщина была осуждена по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия».
14 сентября 2018, 11:37
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