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В Самаре за падение 17-летнего подростка в лифтовую шахту ответит инженер
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19 сентября 2018, 03:31
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В Самарской области грузовик протаранил стоящую легковушку
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19 сентября 2018, 02:37
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В Самаре дефицит кондукторов и водителей трамваев и троллейбусов
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19 сентября 2018, 02:09
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В Самарской области с должников по налогам взыскали 1,5 млрд рублей
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19 сентября 2018, 01:38
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Гендиректор «Нефтегорского газоперерабатывающего завода» стал фигурантом еще одного дела
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19 сентября 2018, 10:53
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Попытка не удалась: в Сызрани 4 грабителей пытались украсть рельсы
В Сызрани сотрудники полиции на транспорте помешали злоумышленникам похитить крупную партию рельсов. В августе четверо местных жителей разработали настоящую криминальную операцию - кражу и дальнейшую продажу отрезков рельсов, которые лежали на складе в селе Репьевка в Новоспасском районе Ульяновской области.
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19 сентября 2018, 08:18
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Тольяттинец заказал 4-х свидетелей по своему делу
Следователи задержали в Самарской области мужчину, который пыталс организовать убийство четырех человек.
По данным следствия, 20 декабря прошлого года злоумышленник был осужден за преступления экстремистского характера. Его наказали 2 годами и 1 месяцем лишения свободы условно с испытательным сроком …
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18 сентября 2018, 05:36
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Двух тольяттинок будут судить за попытку передать взятку приставам
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17 сентября 2018, 01:42
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В Самарской области сын «настучал» на отца, который угрожал его зарезать
В полицию обратился 21-летний житель поселка Чекалино Самарской области. Он рассказал правоохранителям, что отец угрожал ему убийством. Полицейские задержали 51-летнего мужчину.
Оказалось, он постоянно пьет и терроризирует всю семью. Соседи подтвердили слова родных семейного тирана. По словам злоумышленника, после …
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17 сентября 2018, 11:49
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В Самаре будут судить администратора кафе, который пытался избежать проверки
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14 сентября 2018, 02:11
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В школьной столовой в Тольятти работал повар с уголовным прошлым
Прокуратура Автозаводского района Тольятти проверила школы и выяснилось, что в одном из образовательных учреждений работал повар, имевший судимость. Ранее женщина была осуждена по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия».
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14 сентября 2018, 11:37