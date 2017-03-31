Директор завода «Салют» Николай Поролло найден мертвым у себя дома утром в пятницу, 31 марта. Эту информацию подтвердили следователи. В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа. Согласно предварительной версии, причина смерти – самоубийство. На теле погишего обнаружено одно огнестрельное ранение в грудь. Выстрел был сделан из ружья, найденного на месте происшествия. Кому оно принадлежит, сейчас выясняется. Следователи также устанавливают информацию о наличии хронических заболеваний, которые могли бы стать причиной суицида. Подробности - в выпуске новостей на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ» в 18:45.
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