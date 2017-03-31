В Сызрани 12-летний мальчик пытался покончить с собой В Сызрани 1 февраля пытался покончить с собой 12-летний мальчик. Попытку суицида удалось предотвратить родителям ребенка. Они вызвали «скорую», которая доставила его в горбольницу № 2 на Образцовской площадке. Оттуда сигнал о случившемся поступил в местную полицию.

В настоящее время …