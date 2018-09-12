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«Бункер S» Эфир передачи от 11.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 11.09.2018  
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Материалы по теме:

В Самаре болельщикам предлагают забрать газон с поля «Металлурга»

В Самаре болельщикам предлагают забрать газон с поля «Металлурга»

В четверг, 13 сентября, болельщиков самарских «Крыльев Советов» зовут сыграть вместе с ветеранами, тренерами и административным составом команды на стадионе «Металлург». Начало матча в 17:00. В ближайшие дни на старейшем стадионе областной столицы начнется реконструкция основного поля, и его заменят 
12 сентября 2018, 05:41
Самарцам не хватает биотуалетов и душевых на пляжах

Самарцам не хватает биотуалетов и душевых на пляжах

Жители областной столицы поделились своими впечатлениями от городских пляжей во время опроса на портале «Вместе». В нем участвовали 1732 человека. 29% респондентов признали любимым пляж на второй очереди набережной (от KinUp до Маяковского спуска). 26% голосов набрал пляж от Вилоновской 
12 сентября 2018, 04:57
В Самаре изменится расписание дачных автобусов

В Самаре изменится расписание дачных автобусов

Со среды, 12 сентября, в Самаре изменится расписание дачных автобусов. Из-за уменьшения светового дня для удобства пассажиров первые из них будут отправляться в путь из города на час позже,  но и последние рейсы от дачных массивов будут отъезжать на час 
12 сентября 2018, 04:33
Вратарь Гиорги Лория ушел из «Крыльев Советов»

Вратарь Гиорги Лория ушел из «Крыльев Советов»

Самарские «Крылья Советов» внесли в заявку на сезон российской премьер-лиги 29-летнего французского полузащитника Йоана Молло. Напомним, что он уже выступал за нашу команду и перешел в клуб на правах свободного агента. Комитет Российского футбольного союза разрешил  «Крыльям» дозаявить футболиста вне 
12 сентября 2018, 03:29
Россиянам запретят брать кредиты, на погашение которых уйдет 50% дохода

Россиянам запретят брать кредиты, на погашение которых уйдет 50% дохода

Уже через месяц Госдума планирует принять закон, который ограничит уровень максимальной долговой нагрузки россиян. Считается, что на погашение своих займов человек может тратить не более половины от дохода, иначе начинаются проблемы с выплатами. Поэтому микрофинансовым организациям хотят запретить давать в 
11 сентября 2018, 10:40
Самозанятых граждан в России будут облагать новым налогом

Самозанятых граждан в России будут облагать новым налогом

Самозанятых граждан начнут облагать 4% налогом на прибыль уже с 1 января 2019 года. Соответствующий закон сейчас готовят к принятию депутаты Госдумы. Пока это коснется только четырех регионов страны: Москвы, Московской и Калужской областей, а также Татарстана. Если эксперимент окажется 
11 сентября 2018, 10:21
Кредитная задолженность россиян перед банками увеличилась в 2,5 раза

Кредитная задолженность россиян перед банками увеличилась в 2,5 раза

Ситуация с долгами населения, действительно, серьезная. Причем настолько, что эксперты заговорили о раздувающемся "кредитном пузыре", который рискует лопнуть и привести к кризису банковского сектора уже в ближайшие 2 года. 
 
Итак, по данным экспертов ОНФ, которые сделали расчеты на основании данных 
5 сентября 2018, 06:51
В Самарской области подвели итоги стратегических сессий

В Самарской области подвели итоги стратегических сессий

В Тольятти завершилась заключительная сессия "Стратегия лидерства 2030", призванная сформировать долгосрочный план развития региона. В течение лета по инициативе Дмитрия Азарова прошло 7 таких мероприятий в самых крупных городах области. После каждой сессии десятки тысяч жителей присылали свои предложения по 
5 сентября 2018, 06:36
В Самаре приставы арестовали погрузчик организации, которая задолжала налоговикам миллион рублей

В Самаре приставы арестовали погрузчик организации, которая задолжала налоговикам миллион рублей

В пятницу, 24 августа, судебные приставы арестовали погрузчик организации, которая накопила внушительный долг перед налоговой. Задолженность юридического лица составляет 1 млн 200 тысяч рублей.
 
- В межрайонном отделе судебных приставов по исполнению постановлений налоговых органов по Самаре было возбуждено исполнительное производство 
24 августа 2018, 05:04
В Самаре бывшие налоговики отправятся в колонию за мошенничество с НДС

В Самаре бывшие налоговики отправятся в колонию за мошенничество с НДС

Двое бывших налоговиков из Самарской области стали ответчиками в делах о мошенничестве. Суд Ленинского района Самары вынес приговор 40-летнему и 49-летнему мужчинам. Во время расследования и суда правоохранители насчитали 11 преступных эпизодов. С 2007 по 2014 годы двое бывших налоговиков, 
15 августа 2018, 10:16
Житель Сызрани заплатил 108 тысяч налогов после ареста авто

Житель Сызрани заплатил 108 тысяч налогов после ареста авто

Неплательщик из Самарской области погасил свою задолженность после того, как судебные приставы Сызрани выписали ему исполнительный сбор и арестовали машину. Приставы должны были взыскать с этого человека 108 тысяч рублей налогов. В отделе должник не появлялся, несмотря на вызовы, и 
14 августа 2018, 10:27
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