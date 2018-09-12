В Самаре изменится расписание дачных автобусов Со среды, 12 сентября, в Самаре изменится расписание дачных автобусов. Из-за уменьшения светового дня для удобства пассажиров первые из них будут отправляться в путь из города на час позже, но и последние рейсы от дачных массивов будут отъезжать на час …