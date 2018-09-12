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В Самаре болельщикам предлагают забрать газон с поля «Металлурга»
В четверг, 13 сентября, болельщиков самарских «Крыльев Советов» зовут сыграть вместе с ветеранами, тренерами и административным составом команды на стадионе «Металлург». Начало матча в 17:00. В ближайшие дни на старейшем стадионе областной столицы начнется реконструкция основного поля, и его заменят …
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12 сентября 2018, 05:41
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Самарцам не хватает биотуалетов и душевых на пляжах
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12 сентября 2018, 04:57
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В Самаре изменится расписание дачных автобусов
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12 сентября 2018, 04:33
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Вратарь Гиорги Лория ушел из «Крыльев Советов»
Самарские «Крылья Советов» внесли в заявку на сезон российской премьер-лиги 29-летнего французского полузащитника Йоана Молло. Напомним, что он уже выступал за нашу команду и перешел в клуб на правах свободного агента. Комитет Российского футбольного союза разрешил «Крыльям» дозаявить футболиста вне …
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12 сентября 2018, 03:29
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Россиянам запретят брать кредиты, на погашение которых уйдет 50% дохода
Уже через месяц Госдума планирует принять закон, который ограничит уровень максимальной долговой нагрузки россиян. Считается, что на погашение своих займов человек может тратить не более половины от дохода, иначе начинаются проблемы с выплатами. Поэтому микрофинансовым организациям хотят запретить давать в …
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11 сентября 2018, 10:40
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Самозанятых граждан в России будут облагать новым налогом
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11 сентября 2018, 10:21
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Кредитная задолженность россиян перед банками увеличилась в 2,5 раза
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5 сентября 2018, 06:51
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В Самарской области подвели итоги стратегических сессий
В Тольятти завершилась заключительная сессия "Стратегия лидерства 2030", призванная сформировать долгосрочный план развития региона. В течение лета по инициативе Дмитрия Азарова прошло 7 таких мероприятий в самых крупных городах области. После каждой сессии десятки тысяч жителей присылали свои предложения по …
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5 сентября 2018, 06:36
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В Самаре приставы арестовали погрузчик организации, которая задолжала налоговикам миллион рублей
В пятницу, 24 августа, судебные приставы арестовали погрузчик организации, которая накопила внушительный долг перед налоговой. Задолженность юридического лица составляет 1 млн 200 тысяч рублей.
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24 августа 2018, 05:04
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В Самаре бывшие налоговики отправятся в колонию за мошенничество с НДС
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15 августа 2018, 10:16
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Житель Сызрани заплатил 108 тысяч налогов после ареста авто
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14 августа 2018, 10:27