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В Самарской области во время взрыва боеприпаса были ранены четыре человека

В Самарской области во время взрыва боеприпаса были ранены четыре человека

В пятницу, 9 ноября, в результате взрыва боеприпаса в Самарской области были ранены четыре человека. По предварительным данным, это случилось во время утилизации снаряда на полигоне. При разгрузке один из боеприпасов внезапно сдетонировал. Пострадали четыре человека. Подробности уточняются.
 
9 ноября 2018, 05:21
В Самаре 10 ноября перекроют дороги около стадиона

В Самаре 10 ноября перекроют дороги около стадиона

В субботу, 10 ноября, будет ограничено движение транспорта около стадиона «Самара Арена». Это будет сделано из-за проведения матча между «Крыльями Советов» и «Ахматом».
10 ноября с 15.00 до 23.00 запрещается движение по улицам Дальней, Арене 2018, 1-ой стадионной, по проездам № 
9 ноября 2018, 04:38
В Самарской области в озере нашли труп новорожденного

В Самарской области в озере нашли труп новорожденного

В пятницу, 9 ноября, в 12:00 в озере Сарма  в поселке Березовый Гай в Волжском районе области нашли тело новорожденной девочки. Следственный отдел по Новокуйбышевску начал доследственную проверку. Сейчас на месте происшествия работает следственно-криминалистическая группа, специалисты осматривают озеро и выясняют 
9 ноября 2018, 02:59
В Самаре избрали нового главу Общественной палаты

В Самаре избрали нового главу Общественной палаты

В областной столице выбрали нового председателя Общественной палаты. Им стал председатель комиссии по экономике, промышленности и предпринимательству, бывший глава администрации Самарского района Сергей Семченко. Члены палаты поддержали его кандидатуру единогласно. Напомним, что с 2011 года главой Общественной палаты был почетный 
9 ноября 2018, 02:37
Взяли с поличным: в Самаре за взятку задержали трех силовиков

Взяли с поличным: в Самаре за взятку задержали трех силовиков

Второй отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СКР по Самарской области завел уголовное дело в отношении старшего оперуполномоченного группы по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности и старшего оперуполномоченного отделения по обслуживанию оперативных зон отдела уголовного 
9 ноября 2018, 10:38
В Самаре четырех сотрудников угрозыска поймали на получении взятки в 600 тысяч рублей

В Самаре четырех сотрудников угрозыска поймали на получении взятки в 600 тысяч рублей

В четверг, 8 ноября, в Самаре представители УФСБ России задержали четырех сотрудников уголовного розыска. По словам депутата Госдумы по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александра Хинштейна, силовиков взяли с поличным при получении взятки в 600 тысяч рублей. 

- Деньги (первый 
8 ноября 2018, 10:17
Труп тольяттинки в жилом доме нашли по запаху

Труп тольяттинки в жилом доме нашли по запаху

В дежурную часть отдела полиции в Тольятти пожаловались жители дома, расположенного на улице 50 Октября. Они рассказали, что из соседней квартиры распространяется ужасный запах. По этому адресу выехала оперативно-следственная группа.

Когда полицейские вскрыли дверь квартиры, то в помещении нашли 
8 ноября 2018, 04:45
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