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В Самарской области во время взрыва боеприпаса были ранены четыре человека
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9 ноября 2018, 05:21
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В Самаре 10 ноября перекроют дороги около стадиона
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9 ноября 2018, 04:38
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В Самарской области в озере нашли труп новорожденного
В пятницу, 9 ноября, в 12:00 в озере Сарма в поселке Березовый Гай в Волжском районе области нашли тело новорожденной девочки. Следственный отдел по Новокуйбышевску начал доследственную проверку. Сейчас на месте происшествия работает следственно-криминалистическая группа, специалисты осматривают озеро и выясняют …
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9 ноября 2018, 02:59
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В Самаре избрали нового главу Общественной палаты
В областной столице выбрали нового председателя Общественной палаты. Им стал председатель комиссии по экономике, промышленности и предпринимательству, бывший глава администрации Самарского района Сергей Семченко. Члены палаты поддержали его кандидатуру единогласно. Напомним, что с 2011 года главой Общественной палаты был почетный …
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9 ноября 2018, 02:37
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Взяли с поличным: в Самаре за взятку задержали трех силовиков
Второй отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СКР по Самарской области завел уголовное дело в отношении старшего оперуполномоченного группы по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности и старшего оперуполномоченного отделения по обслуживанию оперативных зон отдела уголовного …
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9 ноября 2018, 10:38
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В Самаре четырех сотрудников угрозыска поймали на получении взятки в 600 тысяч рублей
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8 ноября 2018, 10:17
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Труп тольяттинки в жилом доме нашли по запаху
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8 ноября 2018, 04:45