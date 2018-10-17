В Самарской области обещают теплую, но дождливую погоду в выходные Погода на этой неделе в Самарской области будет теплой, но во второй ее половине над Поволжьем восстановит свое господство антициклон, и поэтому осадки не ожидаются. Дожди возможны ближе к выходным.



В ночь на четверг, 18 октября, переменная облачность, северо-западный …