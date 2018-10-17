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В Самаре квадратный метр жилья в новостройках подешевел на 6%
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17 октября 2018, 03:29
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В Самарской области обещают теплую, но дождливую погоду в выходные
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17 октября 2018, 02:51
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Самарский байкер получил травмы в ДТП у «Скалы»
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17 октября 2018, 02:03
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Самарцы стащили резиновое покрытие для детской площадки
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17 октября 2018, 12:46
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Попал в реанимацию: в Самаре «Гранта» сбила 14-летнего подростка
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17 октября 2018, 11:47
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Обломки упавшего «Союза» привезли в Самару
Обломки ступеней ракеты-носителя "Союз-ФГ" в воскресенье доставили в Самару на РКЦ "Прогресс". Как сообщает госкорпорация "Роскосмос", в том числе, на основании данных, полученных при их обследовании, комиссия по летным испытаниям сделает выводы о причинах происшествия. Напомню, 11 октября ракета стартовала …
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15 октября 2018, 01:27
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До выяснения причин аварии приостановят все пуски ракет «Союз-ФГ»
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11 октября 2018, 10:12
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РКЦ «Прогресс» возобновит работу над «Рысачком»
РКЦ "Прогресс" возобновит работы над созданием самолета "Рысачок", пишут региональные СМИ. В ближайшее время входящее в Союзмаш России предприятие намерено завершить сертификацию судна и начать предлагать его заказчикам. Получение необходимых сертификатов - достаточно длительная и дорогостоящая процедура, оцениваемая в сотни …
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14 августа 2018, 10:54
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Директору РКЦ «Прогресс» Кирилину объявят выговор за ошибки при запуске «Союза»
Комиссия по оценке должностных лиц Роскосмоса обнародовала на официальном сайте ведомства имена виновников неудачного запуска 28 ноября с дальневосточного космодрома «Восточный» ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», космическим аппаратом «Метеор-М» и попутной полезной нагрузкой. Спутник рухнул в океан.
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27 декабря 2017, 10:55
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СМИ: «Роскосмос» и NASA обсуждают совместную миссию на Венеру
Космическое ведомство Соединенных Штатов заинтересовалось планами «Роскосмоса» по отправке к Венере автоматической станции. Об особенностях проекта «Венера Д» рассказал «Известиям» руководитель Совета РАН по космосу Лев Зеленый. Как утверждается, переговоры уже состоялись, и даже есть наброски разных вариантов совместных исследований.
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1 ноября 2016, 09:36
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NASA: США не планируют продлевать контракт с Роскосмосом
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14 июля 2016, 09:55
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«Самарские коммунальные системы» требуют 16 миллионов рублей у РКЦ «Прогресс»
ООО «Самарские коммунальные системы» начинает новый судебный спор с самарским ракетно-космическим центром «Прогресс». Ресурсоснабжающая организация в арбитражном суде Самарской области требует взыскать с одного из крупнейших производителей космических аппаратов более 16 миллионов рублей. Дата рассмотрения иска по существу пока не …
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7 июня 2016, 03:11
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Российские двигатели РД-181 для ракеты Antares успешно прошли испытания в США, есть фото и видео
31 мая компания Orbital АТК провела второе испытание ракеты-носителя среднего класса Antares, оснащенной двигателями российского производства РД-181. Тридцатисекундный наземный огневой тест прошел успешно. В ближайшие две недели команда инженеров будет изучать полученные данные, чтобы подтвердить соответствие заявленным параметрам. В случае …
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1 июня 2016, 10:56