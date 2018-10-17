4
40
58
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 16.10.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 16.10.2018 
Все видео

Материалы по теме:

В Самаре квадратный метр жилья в новостройках подешевел на 6%

В Самаре квадратный метр жилья в новостройках подешевел на 6%

Специалисты проанализировали ситуацию со стоимостью недвижимости в Самаре. Выяснилось, что в сентябре квадратный метр в новостройках подешевел на 6,39%, или на 3251 рубль. По словам руководителя отдела по связям с общественностью Самарского областного Фонда жилья и ипотеки Нины Шумковой, это 

17 октября 2018, 03:29
В Самарской области обещают теплую, но дождливую погоду в выходные

В Самарской области обещают теплую, но дождливую погоду в выходные

Погода на этой неделе в Самарской области будет теплой, но во второй ее половине над Поволжьем восстановит свое господство антициклон, и поэтому осадки не ожидаются. Дожди возможны ближе к выходным.

В ночь на четверг, 18 октября, переменная облачность, северо-западный 
17 октября 2018, 02:51
Самарский байкер получил травмы в ДТП у «Скалы»

Самарский байкер получил травмы в ДТП у «Скалы»

Во вторник вечером, 16 октября, произошла авария в районе торгового центра «Скала» в Самаре. В 21:45 26-летний водитель иномарки Nissan Primera ехал по Московскому шоссе в направлении улицы Мичурина. Напротив дома № 4 по Московскому шоссе он нарушил правила дорожного 
17 октября 2018, 02:03
Самарцы стащили резиновое покрытие для детской площадки

Самарцы стащили резиновое покрытие для детской площадки

В Сети появился ролик, на котором видно, как во дворе многоэтажки местные жители похитили резиновое покрытие для детской площадки. В соцсетях говорят, что это дом № 298 по Московскому шоссе в Самаре. На записи запечатлены двое мужчин, которые затаскивают куски 
17 октября 2018, 12:46
Попал в реанимацию: в Самаре «Гранта» сбила 14-летнего подростка

Попал в реанимацию: в Самаре «Гранта» сбила 14-летнего подростка

Во вторник, 16 октября, в Самаре случилась авария, в которой серьезно пострадал пешеход. В 20:10 28-летний водитель «Лады Гранты» ехал по улице Авроры в направлении Балаковской. Около дома № 139 по Промышленности он сбил 14-летнего подростка, который пересекал проезжую часть 
17 октября 2018, 11:47
Обломки упавшего «Союза» привезли в Самару

Обломки упавшего «Союза» привезли в Самару

Обломки ступеней ракеты-носителя "Союз-ФГ" в воскресенье доставили в Самару на РКЦ "Прогресс". Как сообщает госкорпорация "Роскосмос", в том числе, на основании данных, полученных при их обследовании, комиссия по летным испытаниям сделает выводы о причинах происшествия. Напомню, 11 октября ракета стартовала 

15 октября 2018, 01:27
До выяснения причин аварии приостановят все пуски ракет «Союз-ФГ»

До выяснения причин аварии приостановят все пуски ракет «Союз-ФГ»

ЧП в космической отрасли. На этот раз оно напрямую касается Самары. В четверг в 11 часов 40 минут московского времени с космодрома Байконур был совершен запуск космического корабля "Союз МС-10", на борту которого находились члены очередной экспедиции на МКС. На 
11 октября 2018, 10:12
РКЦ «Прогресс» возобновит работу над «Рысачком»

РКЦ «Прогресс» возобновит работу над «Рысачком»

РКЦ "Прогресс" возобновит работы над созданием самолета "Рысачок", пишут региональные СМИ. В ближайшее время входящее в Союзмаш России предприятие намерено завершить сертификацию судна и начать предлагать его заказчикам. Получение необходимых сертификатов - достаточно длительная и дорогостоящая процедура, оцениваемая в сотни 

14 августа 2018, 10:54
Директору РКЦ «Прогресс» Кирилину объявят выговор за ошибки при запуске «Союза»

Директору РКЦ «Прогресс» Кирилину объявят выговор за ошибки при запуске «Союза»

Комиссия по оценке должностных лиц Роскосмоса обнародовала на официальном сайте ведомства имена виновников неудачного запуска 28 ноября с дальневосточного космодрома «Восточный» ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», космическим аппаратом «Метеор-М» и попутной полезной нагрузкой. Спутник рухнул в океан.
 
27 декабря 2017, 10:55
СМИ: «Роскосмос» и NASA обсуждают совместную миссию на Венеру

СМИ: «Роскосмос» и NASA обсуждают совместную миссию на Венеру

Космическое ведомство Соединенных Штатов заинтересовалось планами «Роскосмоса» по отправке к Венере автоматической станции. Об особенностях проекта «Венера Д» рассказал «Известиям» руководитель Совета РАН по космосу Лев Зеленый. Как утверждается, переговоры уже состоялись, и даже есть наброски разных вариантов совместных исследований.

1 ноября 2016, 09:36
NASA: США не планируют продлевать контракт с Роскосмосом

NASA: США не планируют продлевать контракт с Роскосмосом

США не планируют продлевать контракт с Роскосмосом на доставку астронавтов к Международной космической станции после 2019 года, однако обсуждение такой возможности до сих пор продолжается, говорится на сайте Американского космического агентства NASA.
14 июля 2016, 09:55
«Самарские коммунальные системы» требуют 16 миллионов рублей у РКЦ «Прогресс»

«Самарские коммунальные системы» требуют 16 миллионов рублей у РКЦ «Прогресс»

ООО «Самарские коммунальные системы» начинает новый судебный спор с самарским ракетно-космическим центром «Прогресс». Ресурсоснабжающая организация в арбитражном суде Самарской области требует взыскать с одного из крупнейших производителей космических аппаратов более 16 миллионов рублей. Дата рассмотрения иска по существу пока не 

7 июня 2016, 03:11
Российские двигатели РД-181 для ракеты Antares успешно прошли испытания в США, есть фото и видео

Российские двигатели РД-181 для ракеты Antares успешно прошли испытания в США, есть фото и видео

31 мая компания Orbital АТК провела второе испытание ракеты-носителя среднего класса Antares, оснащенной двигателями российского производства РД-181. Тридцатисекундный наземный огневой тест прошел успешно. В ближайшие две недели команда инженеров будет изучать полученные данные, чтобы подтвердить соответствие заявленным параметрам. В случае 
1 июня 2016, 10:56
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх