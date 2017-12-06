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В Самарской области из-за снега ограничено движение по М-5
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6 декабря 2017, 09:37
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Появилась новая дата, когда в Самаре откроют участок Ново-Садовой
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4 декабря 2017, 04:01
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В Самарской области с 23 ноября изменилось движение по М-5
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23 ноября 2017, 08:04
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Участок Ново-Садовой в Самаре не успевают открыть до декабря
В Самаре участок Ново-Садовой не успевают открыть до зимы. Движение транспорта от Первомайской до Полевой откроют не раньше 1 декабря. Такая информация опубликована представителем министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области в социальной сети Twitter.
«Об открытии движения сообщим …
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23 ноября 2017, 03:07
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В Самаре 11 декабря 34 дома в районе пересечения Рабочей и Самарской остались без отопления
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11 декабря 2014, 11:14