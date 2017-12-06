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«Бункер S» Эфир передачи от 5 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

В Самарской области из-за снега ограничено движение по М-5

В Самарской области из-за снега ограничено движение по М-5

В Самарской области из-за снега ограничен проезд на участке М-5. В ночь на среду, 6 декабря, с 2:00 на федеральных дорогах Самарской области из-за снега срочно ограничили движение грузового транспорта. Речь идет о следующих участках: с 890 по 1194 км 
6 декабря 2017, 09:37
Появилась новая дата, когда в Самаре откроют участок Ново-Садовой

Появилась новая дата, когда в Самаре откроют участок Ново-Садовой

Появилась новая дата, когда в Самаре предполагается открыть движение транспорта по улице Ново-Садовой. Речь идет об участке от Первомайской до Полевой. Проезд там закрыт уже несколько лет в связи с работами по строительству метро. Предполагаемую дату открытия назвал источник в 
4 декабря 2017, 04:01
В Самарской области с 23 ноября изменилось движение по М-5

В Самарской области с 23 ноября изменилось движение по М-5

С 23 ноября изменилось движение по участку дороги М-5 в Самарской области. Это связано с открытием после ремонта моста через Волгу по плотине Жигулевской ГЭС.  Речь идет об участке от 943 километра до 972 километра трассы М-5 «Урал». Там с 
23 ноября 2017, 08:04
Участок Ново-Садовой в Самаре не успевают открыть до декабря

Участок Ново-Садовой в Самаре не успевают открыть до декабря

В Самаре участок Ново-Садовой не успевают открыть до зимы. Движение транспорта от Первомайской до Полевой откроют не раньше 1 декабря. Такая информация опубликована представителем министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области в социальной сети Twitter.

«Об открытии движения сообщим 
23 ноября 2017, 03:07
В Самаре 11 декабря 34 дома в районе пересечения Рабочей и Самарской остались без отопления

В Самаре 11 декабря 34 дома в районе пересечения Рабочей и Самарской остались без отопления

Прорыв специалисты зафиксировали около 7:30 утра в четверг. Сейчас на месте работает аварийная бригада.

К 13:00, по словам руководителя бригады теплосетей, тепло должно поступить в дома жителей.
11 декабря 2014, 11:14
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