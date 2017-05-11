В Самаре собака растерзала иномарку во дворе на Димитрова, есть фото В Интернете появились фотографии иномарки Opel Mokka, которая, по словам очевидца, получила серьезные повреждения в результате нападения собаки. Инцидент произошел в Самаре во дворе на улице Георгия Димитрова утром во вторник, 17 января. Машина была припаркована на улице. Автовладелец сначала …