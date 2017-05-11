Жители 10 крупнейших городов России смогут привести своих кошек и собак на бесплатный профосмотр у ветеринаров.
Акция «День здоровья» пройдет в мае в ветклиниках Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Казани, Самары, Волгограда, Нижнего Новгорода и Омска при поддержке одного из брендов кормов для кошек и собак. Цель проекта – призвать хозяев ответственно относиться к здоровью своих четвероногих питомцев.
Зачастую владельцы собак и кошек пренебрегают осмотрами у ветеринаров, в то время как для поддержания здоровья питомца подобные посещения врачей имеют огромное значение. В течение 4 дней - 13, 14, 20 и 21 мая - у жителей Самары будет возможность бесплатно попасть на прием к ветеринарному врачу.
Специалист осмотрит животное, даст необходимые рекомендации по правильному уходу и предотвращению заболеваний, ответит на все вопросы хозяев, поможет подобрать корм. Все владельцы кошек и собак, заполнившие анкету, получат подарочный набор корма.
Прием осуществляется по предварительной записи. Узнать адреса клиник, участвующих в акции, и записаться на консультацию можно по телефону бесплатной горячей линии: 8-800-555-59-75.
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