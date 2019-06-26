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Бункер S

Илья Табуев , Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей. Сегодня в программе:
- В России может измениться методика расстановки дорожных камер.
- В 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 24.06.2019 
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Материалы по теме:

В Самаре депутаты выступили за введение обязательного ЕГЭ по истории

В Самаре депутаты выступили за введение обязательного ЕГЭ по истории

В эти минуты в городской Думе Самары проходит заседание Совета по патриотическому воспитанию под руководством спикера Алексея Дегтева. Уже прозвучало несколько предложений, которые касаются воспитания любви к Родине среди молодежи. В частности, парламентарии выступили за введение обязательного ЕГЭ по истории. 
26 июня 2019, 03:06
Эксперты рассказали, какие нарушения находят в самарских детских лагерях

Эксперты рассказали, какие нарушения находят в самарских детских лагерях

Этим летом в Самарской области работают более 600 лагерей дневного пребывания. В них отдыхают почти 53 тысячи детей - это на две тысячи больше, чем в прошлом году. Насколько там безопасно, проверяют не только надзорные органы, но и общественный контроль. 
26 июня 2019, 02:34
В Самаре уничтожат более 34 километров сетей, которые забрали у браконьеров

В Самаре уничтожат более 34 километров сетей, которые забрали у браконьеров

В Самаре должны уничтожить более 3000 незаконных орудий добычи рыбы. Все эти предметы, в том числе 34 километра сетей, хранились на складах Средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству. Их изъяли у нарушителей во время рейдов сотрудники ведомства. Куйбышевский районный 
26 июня 2019, 02:07
В Самарской области 81-летний пенсионер без прав попал в ДТП на мини-тракторе

В Самарской области 81-летний пенсионер без прав попал в ДТП на мини-тракторе

Во вторник, 25 июня, легковушка не смогла разъехаться с мини-трактором в Самарской области. В 22:21 27-летний водитель ехал по 21 километру трассы Борма – Кошки - Погрузная на ВАЗ 2105. Парень направлялся со стороны Самары в Кошки, но нарушил правила, 
26 июня 2019, 01:44
Более 200 пассажиров четыре часа ждали вылета рейса Самара - Анталья

Более 200 пассажиров четыре часа ждали вылета рейса Самара - Анталья

Во вторник, 25 июня, в самарском аэропорту задержали вылет рейса Самара - Анталья авиакомпании Onur Air (Турция). Пассажирам пришлось ждать четыре часа, прежде чем они смогли занять свои места в самолете. По словам помощника Куйбышевского транспортного прокурора Кристины Кулик, на 
25 июня 2019, 05:01
В Самаре из-за строительства Фрунзенского моста временно не будет ходить троллейбус № 6

В Самаре из-за строительства Фрунзенского моста временно не будет ходить троллейбус № 6

С понедельника, 24 июня, в столице 63-го региона до 24:00 1 августа не будут курсировать троллейбусы маршрута № 6 «Губернский рынок - Грозненская». Между тем, с 1 июля до 1 августа в Куйбышевском районе будет ограничено движение транспорта по улице 
24 июня 2019, 10:47
Добавили остановок: в Самаре продлят маршрут автобусов № 261

Добавили остановок: в Самаре продлят маршрут автобусов № 261

В столице 63-го региона увеличат автобусный маршрут № 261, транспорт будет делать несколько дополнительных остановок. Глава Самары Елена Лапушкина внесла соответствующие изменения в реестр муниципальных перевозок. Напомним, что маршрутки курсируют от остановки «Завод «Экран» до 6-го причала. В скором времени 
24 июня 2019, 08:56
На Троицкую родительскую субботу в Самаре пустят автобусы к кладбищам

На Троицкую родительскую субботу в Самаре пустят автобусы к кладбищам

На Троицкую родительскую субботу, 15 июня, в Самаре не будут курсировать автобусы в садово-дачные массивы, транспорт будет выполнять другую задачу - доставлять горожан на кладбища. Автобусы будут ходить по следующим маршрутам: 4к «поселок Управленческий — кладбище «Лесное»; 27к «площадь имени 
13 июня 2019, 04:46
В Тольятти из-за ремонта изменился маршрут автобусов № 136

В Тольятти из-за ремонта изменился маршрут автобусов № 136

В Тольятти из-за ремонта на магистральной теплосети изменился маршрут одного из автобусов. Ремонтные работы ведутся в районе кольца 40 лет Победы - Ленинский - Ворошилова — Жукова. Автобусы № 136 будут ездить от остановки «Жигулевская долина» через Южное шоссе, Заставную, 
6 июня 2019, 01:29
В Самаре трамваи снова ходят по улице Ново-Вокзальной

В Самаре трамваи снова ходят по улице Ново-Вокзальной

В понедельник, 3 июня, в Самаре возобновилось движение трамваев № 7 и 19 на улице Ново-Вокзальной. Как сообщили в МП «Трамвайно-троллейбусное управление» Самары, движение трамваев по этой улице восстановлено, пассажиров приглашают на борт.

Напомним, что общественный транспорт изменил 
3 июня 2019, 10:57
Из-за провала на Ново-Вокзальной автобусы № 38 и 55 ходят в объезд

Из-за провала на Ново-Вокзальной автобусы № 38 и 55 ходят в объезд

В Самаре изменили схему движения автобусов № 38 и 55. Их пустили в объезд из-за провала, который образовался на пересечении улиц Стара-Загора и Ново-Вокзальной. Сейчас транспорт этих маршрутов курсирует в сторону проспекта Кирова в объезд по проспекту Карла Маркса, 
31 мая 2019, 04:29
Пилотов рейса «Сочи - Самара» попытались ослепить зеленым лазером

Пилотов рейса «Сочи - Самара» попытались ослепить зеленым лазером

Сотрудники Куйбышевской транспортной прокуратуры выясняют обстоятельства ЧП, которое случилось в минувшие входные в нашем регионе.  В субботу, 25 мая, в  21:21 кабину пассажирского самолета Boeing 738 М рейса 331 «Сочи - Самара»  авиакомпании «Победа» осветили зеленым лазером. В этот момент 
27 мая 2019, 09:52
В Самаре 76-летний водитель Volkswagen спровоцировал ДТП на Солнечной

В Самаре 76-летний водитель Volkswagen спровоцировал ДТП на Солнечной

В четверг, 23 мая, в областной столице произошла авария, в которой пострадала пассажирка иномарки. В 15:30 76-летний водитель на автомобиле Volkswagen Passat ехал по улице Солнечной в направлении 8-ой просеки. На регулируемом перекрестке улиц Солнечной и 7-ой просеки при повороте 
24 мая 2019, 02:39
Что сможет решить проблему пробок у Фрунзенского моста

Что сможет решить проблему пробок у Фрунзенского моста

6-полосный мост упрется в 4-полосную улицу Фрунзе.
21 мая 2019, 11:06
Работы по сбору металлических конструкций Фрунзенского моста завершены

Работы по сбору металлических конструкций Фрунзенского моста завершены

Движение по Фрунзенскому мосту в Самаре должны открыть к концу 2019 года. Сейчас работы по сбору металлических конструкций завершены на 100 %. Впереди - бетонирование основного створа. Напомним, строительство объекта стартовало в 2015 году. Его совокупная длина 2,16 км. 
20 мая 2019, 11:52
Самарцев поразил фонтан высотой с 4-этажный дом у Фрунзенского моста

Самарцев поразил фонтан высотой с 4-этажный дом у Фрунзенского моста

В пятницу, 3 мая, изумленные жители столицы 63-го региона могли наблюдать непривычное зрелище — фонтан воды высотой с дом. По словам очевидцев, гейзер забил в районе строящегося Фрунзенского моста в Самарском районе.
ЧП случилось на стройплощадке объекта: во время работ расшатались 
3 мая 2019, 11:19
В Самаре с 1 мая стартует сезон дачных перевозок

В Самаре с 1 мая стартует сезон дачных перевозок

Со среды, 1 мая, в столице 63-го региона начинается сезон дачных перевозок. В этом году они будут организованы по 29 маршрутам. Основные пункты отправления автобусов будут находиться на улице Георгия Димитрова, площади имени Кирова, автостанции «Аврора», Хлебной площади, Пригородном автовокзале 
29 апреля 2019, 03:07
Проблемы транспортной компании «Ратэк» коснулись и самарцев

Проблемы транспортной компании «Ратэк» коснулись и самарцев

Серьезные проблемы компании "Ратэк" докатились и до Самары. Это одна из крупнейших транспортных организаций России, имеющая более 120 филиалов по России и Казахстану. На рынке грузоперевозок она уже 20 лет, с 1998 года, о чем гордо сообщается на логотипе организациии. 
16 октября 2018, 09:16
В Самаре прекращено дело о банкротстве «Пассажиравтотранс»

В Самаре прекращено дело о банкротстве «Пассажиравтотранс»

Региональный арбитражный суд прекратил банкротить самарского муниципального перевозчика «Пассажиравтотранс». Дело было возбуждено по иску частной компании «Волгратрансавто», которой МП задолжало около14 млн рублей. Как говорится в сообщении на сайте арбитража, решение о прекращении производства связано с тем, что долг передали 
1 сентября 2018, 10:11
Автобусный маршрут №77 отменили в Самаре

Автобусный маршрут №77 отменили в Самаре

Администрация Самары внесла изменения в сеть маршрутов муниципального транспорта. Из нее было решено убрать автобусный маршрут №77. Сделано это в связи с тем, что на линии работает коммерческий маршрут №77Д, который полностью дублирует городской. На нем курсируют 15 автобусов, сообщает 
18 июня 2018, 02:25
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