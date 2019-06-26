|
В Самаре депутаты выступили за введение обязательного ЕГЭ по истории
В эти минуты в городской Думе Самары проходит заседание Совета по патриотическому воспитанию под руководством спикера Алексея Дегтева. Уже прозвучало несколько предложений, которые касаются воспитания любви к Родине среди молодежи. В частности, парламентарии выступили за введение обязательного ЕГЭ по истории. …
|
26 июня 2019, 03:06
|
Эксперты рассказали, какие нарушения находят в самарских детских лагерях
|
26 июня 2019, 02:34
|
В Самаре уничтожат более 34 километров сетей, которые забрали у браконьеров
В Самаре должны уничтожить более 3000 незаконных орудий добычи рыбы. Все эти предметы, в том числе 34 километра сетей, хранились на складах Средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству. Их изъяли у нарушителей во время рейдов сотрудники ведомства. Куйбышевский районный …
|
26 июня 2019, 02:07
|
В Самарской области 81-летний пенсионер без прав попал в ДТП на мини-тракторе
|
26 июня 2019, 01:44
|
Более 200 пассажиров четыре часа ждали вылета рейса Самара - Анталья
|
25 июня 2019, 05:01
|
В Самаре из-за строительства Фрунзенского моста временно не будет ходить троллейбус № 6
|
24 июня 2019, 10:47
|
Добавили остановок: в Самаре продлят маршрут автобусов № 261
В столице 63-го региона увеличат автобусный маршрут № 261, транспорт будет делать несколько дополнительных остановок. Глава Самары Елена Лапушкина внесла соответствующие изменения в реестр муниципальных перевозок. Напомним, что маршрутки курсируют от остановки «Завод «Экран» до 6-го причала. В скором времени …
|
24 июня 2019, 08:56
|
На Троицкую родительскую субботу в Самаре пустят автобусы к кладбищам
|
13 июня 2019, 04:46
|
В Тольятти из-за ремонта изменился маршрут автобусов № 136
|
6 июня 2019, 01:29
|
В Самаре трамваи снова ходят по улице Ново-Вокзальной
В понедельник, 3 июня, в Самаре возобновилось движение трамваев № 7 и 19 на улице Ново-Вокзальной. Как сообщили в МП «Трамвайно-троллейбусное управление» Самары, движение трамваев по этой улице восстановлено, пассажиров приглашают на борт.
Напомним, что общественный транспорт изменил …
|
3 июня 2019, 10:57
|
Из-за провала на Ново-Вокзальной автобусы № 38 и 55 ходят в объезд
В Самаре изменили схему движения автобусов № 38 и 55. Их пустили в объезд из-за провала, который образовался на пересечении улиц Стара-Загора и Ново-Вокзальной. Сейчас транспорт этих маршрутов курсирует в сторону проспекта Кирова в объезд по проспекту Карла Маркса, …
|
31 мая 2019, 04:29
|
Пилотов рейса «Сочи - Самара» попытались ослепить зеленым лазером
|
27 мая 2019, 09:52
|
В Самаре 76-летний водитель Volkswagen спровоцировал ДТП на Солнечной
|
24 мая 2019, 02:39
|
Что сможет решить проблему пробок у Фрунзенского моста
|
21 мая 2019, 11:06
|
Работы по сбору металлических конструкций Фрунзенского моста завершены
Движение по Фрунзенскому мосту в Самаре должны открыть к концу 2019 года. Сейчас работы по сбору металлических конструкций завершены на 100 %. Впереди - бетонирование основного створа. Напомним, строительство объекта стартовало в 2015 году. Его совокупная длина 2,16 км. …
|
20 мая 2019, 11:52
|
Самарцев поразил фонтан высотой с 4-этажный дом у Фрунзенского моста
|
3 мая 2019, 11:19
|
В Самаре с 1 мая стартует сезон дачных перевозок
|
29 апреля 2019, 03:07
|
Проблемы транспортной компании «Ратэк» коснулись и самарцев
|
16 октября 2018, 09:16
|
В Самаре прекращено дело о банкротстве «Пассажиравтотранс»
Региональный арбитражный суд прекратил банкротить самарского муниципального перевозчика «Пассажиравтотранс». Дело было возбуждено по иску частной компании «Волгратрансавто», которой МП задолжало около14 млн рублей. Как говорится в сообщении на сайте арбитража, решение о прекращении производства связано с тем, что долг передали …
|
1 сентября 2018, 10:11
|
Автобусный маршрут №77 отменили в Самаре
|
18 июня 2018, 02:25
Мы Вам перезвоним!