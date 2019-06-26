Эксперты рассказали, какие нарушения находят в самарских детских лагерях … Этим летом в Самарской области работают более 600 лагерей дневного пребывания. В них отдыхают почти 53 тысячи детей - это на две тысячи больше, чем в прошлом году. Насколько там безопасно, проверяют не только надзорные органы, но и общественный контроль.