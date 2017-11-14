В Самаре должники отдали деньги после того, как им перекрыли канализацию.
«Более 2 миллионов рублей долгов удалось получить СКС благодаря процедуре тампонирования канализации», - сообщила пресс-служба компании «Самарские коммунальные системы».
С начала года, после получения уведомления о тампонировании канализации, долги на сумму около миллиона рублей погасил 81 самарец. 56 горожан отдали 1,2 миллиона рублей только после того, как лишились возможности пользоваться канализацией в своих квартирах.
Сейчас общая сумма долга самарцев и местных фирм за водоснабжение и водоотведение составляет боле 1,3 миллиарда рублей. Канализацию перекрывают абонентам, задолжавшим в среднем 10-20 тысяч рублей.
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