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«Бункер S» Эфир передачи от 7 ноября 2017г 
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Материалы по теме:

Компания СКС отсудила у РЖД 31 миллион рублей

Компания СКС отсудила у РЖД 31 миллион рублей

Компания «Самарские коммунальные системы» (СКС) выиграла у РЖД в суде более 31 миллиона рублей. Как уже сообщала «ТЕРРА», в арбитражном суде Самарской области ресурсоснабжающая организация требовала взыскать с РЖД почти 23,5 миллиона рублей за сброс сточных вод, в которых было 

8 ноября 2017, 05:11
1500 магазинов и парикмахерских Самары могут оставить без тепла

1500 магазинов и парикмахерских Самары могут оставить без тепла

Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» планирует приступить к прекращению поставки тепла в нежилые помещения в многоквартирных домах, указано в сообщении организации. Речь идет о фирмах и предпринимателях-должниках – магазинах, парикмахерских и пекарнях, которые c начала года задолжали энергетикам за «бездоговорное потребление 

7 ноября 2017, 04:10
Названа общая сумма долга лопнувших самарских банков

Названа общая сумма долга лопнувших самарских банков

Суммарная задолженность ликвидированных самарских региональных банков перед вкладчиками и кредиторами на настоящий момент превышает 36 миллиардов рублей. Такие данные содержатся в отчетах их конкурсных управляющих. При этом самый большой долг у тольяттинского «Фиа-Банка» - более 17 миллиардов рублей. На второй 

26 октября 2017, 04:45
Банкротство за долги

Банкротство за долги

Компания «ЭнергосбыТ Плюс Самара» подала иск о признании банкротом сызранского МУП «ЖЭС». По состоянию на 1 октября долг последнего перед поставщиком превышает 512 миллионов рублей - это примерная стоимость десятимесячного объема потребления тепла клиентами муниципального предприятия. Ранее существующие договоренности о 

9 октября 2017, 02:37
В Тольятти взыскали 870 000 рублей для рабочих

В Тольятти взыскали 870 000 рублей для рабочих

Последние 36 производств по взысканию задолженности на сумму почти 870 тысяч рублей с одной из дочек "АвтоВАЗагрегата" завершили приставы Комсомольского района Тольятти.

Напомним, тольяттинское предприятие «АвтоВАЗагрегат», которое ранее являлось одним из крупнейших поставщиков сидений на АвтоВАЗ, сейчас находится в последней стадии 

26 сентября 2017, 02:53
За год в Самаре сломали и украли более 500 колодезных крышек

За год в Самаре сломали и украли более 500 колодезных крышек

В 2017 году специалистами “Самарских коммунальных систем” было заменено 525 крышек водопроводных и канализационных люков.

Часть крышек ломаются и деформируются от повышенной нагрузки или в связи с истечением периода срока службы. Но со слов коммунальщиков, проблема большей части открытых колодцев связана 

18 августа 2017, 03:14
В Зубчаниновке прорвало трубу: 4,5 тысячи человек остались без воды

В Зубчаниновке прорвало трубу: 4,5 тысячи человек остались без воды

Сегодня, 13 августа, утром в Самаре произошла крупная коммунальная авария. В поселке Зубчаниновка прорвало магистральную трубу водопровода, сообщает 63.ru со ссылкой на «Самарские коммунальные системы».

Дежурная бригада выехала на место, произвела обследование участка. Сотрудники СКС выявили место утечки из 
13 августа 2017, 12:47
Мундиаль превыше всего: в Самаре канализационные люки раскрасили под футбольные мячи

Мундиаль превыше всего: в Самаре канализационные люки раскрасили под футбольные мячи

По информации "Самарских коммунальных систем", подобную футбольную окраску уже получили 16 люков.
 
"Мундиальные" крышки люков канализации появились на газонах по улице Красноармейской, сообщают в СКС. Сами крышки раскрашены под мячи, а горловины колодцев для укрепления выложены камнями.

В 
5 августа 2017, 05:44
Коммунальная авария на Кирова: 4 дома остались без холодной воды

Коммунальная авария на Кирова: 4 дома остались без холодной воды

Сегодня, 22 июля, в Самаре в районе дома № 371 по проспекту Кирова прорвало 600-миллиметровый водовод, сообщают в «Самарских коммунальных системах».

Из-за коммунальной аварии без холодной воды остались жители четырёх домов по проспекту Кирова: № 389, 389а, 391 и 
22 июля 2017, 04:28
За стоки недостроенной «Самара-Арены» уже переплатили 2,5 млн рублей

За стоки недостроенной «Самара-Арены» уже переплатили 2,5 млн рублей

Почти 5-километровый коллектор для сточных вод со стадиона «Самара-Арена» должен быть сдан в эксплуатацию в сентябре текущего года. Счётная палата Самарской области установила, что у чиновников отсутствуют правоустанавливающие документы на 20 из 86 земельных участков, по которым будут пролегать трубы. 

2 июня 2017, 02:47
В Самаре до 10 июня ограничили движение по Заводскому шоссе

В Самаре до 10 июня ограничили движение по Заводскому шоссе

Это связано со строительством ливневой канализации, сообщает мэрия областного центра. Ограничение будет действовать на участке от Авроры до дома № 13 на Заводском шоссе ежедневно до 10 июня с 22:00 до 6:00.
В связи ограничением движения автомобилистам рекомендуется заранее выбирать 

10 мая 2017, 10:22
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