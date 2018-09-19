В блогах: загранпаспорт за 15 минут!



«Задумала я сделать ребенку загранпаспорт. Оформила заявку на сайте «Госуслуг» и через 3 недели получила приглашение явиться с оригиналами документов в … Самарчанка Алена Давидова также в ВК спела хвалебную оду «Госуслугам» и новому «Многофункциональному миграционному центру Советского района».«Задумала я сделать ребенку загранпаспорт. Оформила заявку на сайте «Госуслуг» и через 3 недели получила приглашение явиться с оригиналами документов в