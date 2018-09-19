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«Бункер S» Эфир передачи от 18.09.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 18.09.2018 
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Материалы по теме:

В блогах: загранпаспорт за 15 минут!

В блогах: загранпаспорт за 15 минут!

Самарчанка Алена Давидова также в ВК спела хвалебную оду «Госуслугам» и новому «Многофункциональному миграционному центру Советского района».

«Задумала я сделать ребенку загранпаспорт. Оформила заявку на сайте «Госуслуг» и через 3 недели получила приглашение явиться с оригиналами документов в 
19 сентября 2018, 08:40
В блогах: молодая работница АвтоВАЗа лишилась руки во время штамповки

В блогах: молодая работница АвтоВАЗа лишилась руки во время штамповки

В паблике «Рабочие АвтоВАЗа» соцсети ВКонтакте сообщили, что 17 сентября молодая работница автозавода лишилась руки во время штамповки ЧП случилось в цеха № 22 прессового производства. Девушке оторвало руку по локоть. По словам очевидцев, ее недавно приняли на работу 
19 сентября 2018, 08:32
Самарец стал миллионером, выиграв в лотерею

Самарец стал миллионером, выиграв в лотерею

Житель Самары выиграл 1 миллион рублей в лотерею, а счастливый билет он купил на почте. В первом полугодии этого года более 7,5 миллионов победителей лотерей приобрели выигрышные билеты в отделениях Почты России. По лотерейным билетам выплатили 6 млн выигрышей на 
19 сентября 2018, 05:30
В Самаре автомобилисты смогут один день кататься в транспорте бесплатно

В Самаре автомобилисты смогут один день кататься в транспорте бесплатно

22 сентября так отметят День без автомобиля.
19 сентября 2018, 05:05
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