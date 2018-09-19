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В блогах: загранпаспорт за 15 минут!
Самарчанка Алена Давидова также в ВК спела хвалебную оду «Госуслугам» и новому «Многофункциональному миграционному центру Советского района».
«Задумала я сделать ребенку загранпаспорт. Оформила заявку на сайте «Госуслуг» и через 3 недели получила приглашение явиться с оригиналами документов в …
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19 сентября 2018, 08:40
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В блогах: молодая работница АвтоВАЗа лишилась руки во время штамповки
В паблике «Рабочие АвтоВАЗа» соцсети ВКонтакте сообщили, что 17 сентября молодая работница автозавода лишилась руки во время штамповки ЧП случилось в цеха № 22 прессового производства. Девушке оторвало руку по локоть. По словам очевидцев, ее недавно приняли на работу …
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19 сентября 2018, 08:32
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Самарец стал миллионером, выиграв в лотерею
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19 сентября 2018, 05:30
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В Самаре автомобилисты смогут один день кататься в транспорте бесплатно
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19 сентября 2018, 05:05