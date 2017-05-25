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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 23 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 мая 2017г 
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Вчера, 24 мая, днем в Самаре произошла авария с участием общественного транспорта и правительственной иномарки, сообщают очевидцы в группе «Новости Самара - Samara life» соцсети «ВКонтакте».
На пересечении улиц Вилоновской и Молодогвардейской автобус 24-го маршрута задел «Мерседес» с правительственными номерами 
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В Самаре автоледи на Land Cruiser сбила пешехода

В Самаре автоледи на Land Cruiser сбила пешехода

Сотрудники самарской полиции в настоящее время выясняют обстоятельства аварии, произошедшей в Железнодорожном районе. На улице Промышленности 30-летняя женщина, управляя Toyota Land Cruiser, сбила пешехода. По предварительной информации, 57-летняя женщина переходила проезжую часть в неположенном месте.
Водитель сама доставила пострадавшую в 

24 мая 2017, 03:01
В Самаре Chevrolet провалился под асфальт на улице Фрунзе

В Самаре Chevrolet провалился под асфальт на улице Фрунзе

Накануне в районе дома № 84 на улице Фрунзе прорвало теплотрассу диаметром 100 мм. Коммунальная авария стала причиной провала на проезжей части. В него передним правым колесом угодил автомобиль «Шевроле».
Как поясняют в пресс-службе ПТС, этот участок теплосети не имеет 

24 мая 2017, 11:21
В Тольятти 15-летняя девочка попала под колеса Renault Logan

В Тольятти 15-летняя девочка попала под колеса Renault Logan

Полиция Автограда устанавливает детали дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал подросток.
По сведениям Госавтоинспекции, 47-летний водитель автомобиля Renault Logan (стаж – 28 лет) двигался по жилой зоне со стороны улицы Автостроителей в направлении Ворошилова. Он допустил наезд на школьницу 2002 

23 мая 2017, 02:30
ДТП на Московском шоссе парализовало половину города

ДТП на Московском шоссе парализовало половину города

Сегодня утром на Московском шоссе возле СНИУ им. Королева случилось дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись трамвай и легковушка.
Все произошло в утренний час пик, поэтому из-за аварии сразу возникла огромная пробка в сторону Центрального автовокзала. По словам очевидцев, из-за ДТП были перекрыты 

23 мая 2017, 11:01
В Самаре Lada XRay провалилась под асфальт

В Самаре Lada XRay провалилась под асфальт

Это дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня утром. На Зубчаниновском шоссе машина провалилась под асфальт.
Информацию об инциденте распространили региональные агентства со ссылкой на очевидцев произошедшего. Как сообщается, авария произошла поблизости от школы №86. Lada XRay была припаркована вдоль дороги. Передняя часть 

22 мая 2017, 03:31
Самара потратит 83 миллиона рублей на новую технику

Самара потратит 83 миллиона рублей на новую технику

Самарская мэрия закупит дорожную технику почти на 83 миллиона рублей. В пятницу стало известно имя победителя объявленного администрацией тендера. Единственным участиком торгов был "Поволжский региональный автоцентр КАМАЗ", он в итоге и должен будет до 31 мая следующего года поставить спецтехнику, 
20 ноября 2015, 03:53
Самарские власти истратят 200 млн рублей на закупку спецтехники

Самарские власти истратят 200 млн рублей на закупку спецтехники

Об этом сообщил в ходе первой в должности пресс-конференции глава администрации г.о. Самара Олег Фурсов.

Сейчас в городе работает лишь около 220 единиц современной спецтехники. Плюс 80 – подлежащей списанию. До конца года будет закуплено 52 машины, на покупку 
11 марта 2015, 03:09
В Самаре на Вилоновском спуске под асфальт провалилась фреза (ФОТО)

В Самаре на Вилоновском спуске под асфальт провалилась фреза (ФОТО)

2 июля в Самаре на Вилоновском спуске под асфальт ушла фрезерная машина, сообщает группа "ВКонтакте" doroga63.
2 июля 2014, 04:43
С сайта госзакупок может исчезнуть информация о приобретении комплектующих для оружия

С сайта госзакупок может исчезнуть информация о приобретении комплектующих для оружия

Вскоре с официального сайта госзакупок может исчезнуть информация о приобретении комплектующих для оружия, военной и спецтехники. Как пишут "Известия", соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы членами Совета Федерации. По их мнению, это оградит промышленность от раскрытия данных о военной технике, которые 

4 марта 2014, 01:35
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