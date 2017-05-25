Вскоре с официального сайта госзакупок может исчезнуть информация о приобретении комплектующих для оружия, военной и спецтехники. Как пишут "Известия", соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы членами Совета Федерации. По их мнению, это оградит промышленность от раскрытия данных о военной технике, которые …