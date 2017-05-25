Сегодня, 25 мая, дорожный пылесос спровоцировал серьезное ДТП с участием нескольких транспортных средств в районе ул. Ленинградской. По словам водителя спецмашины, у нее отказали тормоза. В результате пылесос покатился назад и задел сразу четыре автомобиля. Как сообщают свидетели инцидента в социальных сетях, машины, среди которых заметили иномарки Hyundai и Nissan X-Trail, были припаркованы у обочины. Сведений о пострадавших нет.
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В Самаре автобус №24 «притёр» Mercedes с «правительственными» номерами ААР
Вчера, 24 мая, днем в Самаре произошла авария с участием общественного транспорта и правительственной иномарки, сообщают очевидцы в группе «Новости Самара - Samara life» соцсети «ВКонтакте».
На пересечении улиц Вилоновской и Молодогвардейской автобус 24-го маршрута задел «Мерседес» с правительственными номерами …
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25 мая 2017, 07:45
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В Самаре автоледи на Land Cruiser сбила пешехода
Сотрудники самарской полиции в настоящее время выясняют обстоятельства аварии, произошедшей в Железнодорожном районе. На улице Промышленности 30-летняя женщина, управляя Toyota Land Cruiser, сбила пешехода. По предварительной информации, 57-летняя женщина переходила проезжую часть в неположенном месте.
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24 мая 2017, 03:01
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В Самаре Chevrolet провалился под асфальт на улице Фрунзе
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24 мая 2017, 11:21
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В Тольятти 15-летняя девочка попала под колеса Renault Logan
Полиция Автограда устанавливает детали дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал подросток.
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23 мая 2017, 02:30
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ДТП на Московском шоссе парализовало половину города
Сегодня утром на Московском шоссе возле СНИУ им. Королева случилось дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись трамвай и легковушка.
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23 мая 2017, 11:01
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В Самаре Lada XRay провалилась под асфальт
Это дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня утром. На Зубчаниновском шоссе машина провалилась под асфальт.
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22 мая 2017, 03:31
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Самара потратит 83 миллиона рублей на новую технику
Самарская мэрия закупит дорожную технику почти на 83 миллиона рублей. В пятницу стало известно имя победителя объявленного администрацией тендера. Единственным участиком торгов был "Поволжский региональный автоцентр КАМАЗ", он в итоге и должен будет до 31 мая следующего года поставить спецтехнику, …
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20 ноября 2015, 03:53
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Самарские власти истратят 200 млн рублей на закупку спецтехники
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11 марта 2015, 03:09
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В Самаре на Вилоновском спуске под асфальт провалилась фреза (ФОТО)
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2 июля 2014, 04:43
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С сайта госзакупок может исчезнуть информация о приобретении комплектующих для оружия
Вскоре с официального сайта госзакупок может исчезнуть информация о приобретении комплектующих для оружия, военной и спецтехники. Как пишут "Известия", соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы членами Совета Федерации. По их мнению, это оградит промышленность от раскрытия данных о военной технике, которые …
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4 марта 2014, 01:35