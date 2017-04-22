В Самаре четверо подростков уплыли на дрейфующей льдине Вечером во вторник, 21 марта, спасатели получили сообщение, что на стрелке рек Волги и Самары четверо подростков 16-17 лет дрейфуют на льдине. На место происшествия в 18:22 был направлен отряд на судне-амфибии «Нептун». Подплыть к льдине, на которой находились подростки, …