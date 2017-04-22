В полицию Самары обратился 25-летний местный житель. По словам потерпевшего, на улице Ерошевского его ограбили двое молодых парней, которым на вид было не больше 18 лет. Злоумышленники отобрали у мужчины рюкзак с личными вещами.
Через некоторое время подозреваемых удалось задержать возле одного из домов по проезду Митирева. Как выяснили сотрудники полиции, оба 16-летних подростка являются студентами колледжа, один из них уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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