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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 21 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

Невыносимая жестокость: в Тольятти школьники избили 13-летнюю девочку

Невыносимая жестокость: в Тольятти школьники избили 13-летнюю девочку

Несовершеннолетняя жительница Тольятти стала жертвой сверстников. Происшествие случилось в понедельник, 10 апреля.

В скорую помощь обратилась мама 13-летней девочки, сообщив о многочисленных травмах дочери. Медики выехали на вызов в Центральный район города. У ребенка диагностировали черепно-мозговую травму, вывих плечевого сустава и 

12 апреля 2017, 11:18
В Самаре четверо подростков уплыли на дрейфующей льдине

В Самаре четверо подростков уплыли на дрейфующей льдине

Вечером во вторник, 21 марта, спасатели получили сообщение, что на стрелке рек Волги и Самары четверо подростков 16-17 лет дрейфуют на льдине. На место происшествия в 18:22 был направлен отряд на судне-амфибии «Нептун». Подплыть к льдине, на которой находились подростки, 
22 марта 2017, 09:47
Российские партии могут получить 16-летних подростков

Российские партии могут получить 16-летних подростков

Вступать в политические партии могут разрешить с 16 лет. Соответствующий законопроект поступил на рассмотрение в Госдуму. По мнению депутатов, это поможет вовлечению в партийную жизнь молодежи, формированию у юношей и девушек активной гражданской позиции, патриотизма, значительно уменьшит влияние на них 

25 января 2017, 03:45
Соцсети: в Самаре подростки на «шестерке» устроили ДТП

Соцсети: в Самаре подростки на «шестерке» устроили ДТП

В среду, 25 января, в социальных сетях появились фотографии с места ДТП, произошедшего в Самаре на пересечении улиц Авроры и Гагарина. Судя по снимку и комментариям пользователей, в аварию попала вазовская «шестерка».

«Пьяный водитель вылетел на обочину», - сообщил 
25 января 2017, 09:05
В Тольятти ограбили офис быстрых займов (фото момента преступления)

В Тольятти ограбили офис быстрых займов (фото момента преступления)

Вчера, 14 октября, в 19:40 в Тольятти был ограблен офис быстрых займов "Деньги мигом", расположенном по улице Карла Маркса, дом 78 (напротив ТРЦ «Космос»). «Кто располагает какой-либо информацией, просьба сообщить в полицию», - обращаются к горожанам в группе «Паблик Тольятти» 
15 октября 2016, 06:16
В Чапаевске «гопник» вырвал у школьника планшет прямо на улице

В Чапаевске «гопник» вырвал у школьника планшет прямо на улице

27-летнего жителя Чапаевска подозревают в хищении планшета у школьника одной из местных школ, передает ГУ МВД по Самарской области.
По версии полицейских, инцидент случился в сквере. «Гопник» в открытую вырвал гаджет у мальчика из рук. Подросток пожаловался о случившемся в 

24 августа 2016, 11:07
В Самаре 16-летний пацан ограбил магазин: взял товар и убежал

В Самаре 16-летний пацан ограбил магазин: взял товар и убежал

Инцидент случился еще в начале июля, пацан забежал в один из магазинов на улице Советской Армии, схватил с полки некий «продукт» и после этого скрылся в неизвестном направлении. Покупку он, естественно, не оплатил. Продавцы торговой точки по факту произошедшего написали 

13 августа 2016, 05:17
В Самаре сотрудника «Курумоча» ограбил собутыльник-рецидивист

В Самаре сотрудника «Курумоча» ограбил собутыльник-рецидивист

Вчера, 8 августа, в Промышленном районе областного центра было возбуждено уголовное дело по факту грабежа, передает портал «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры.

По предварительной информации, преступление было совершено 6 августа в районе Барбошиной поляны. По версии сотрудников полиции, примерно 

9 августа 2016, 11:21
В Самаре перекроют улицы Советской Армии и Ерошевского

В Самаре перекроют улицы Советской Армии и Ерошевского

Сегодня, 9 июня, в Самаре планируют ограничить движение транспорта по двум улицам – на ул. Советской Армии (от ул. Промышленности до ул. Стандартной) и на ул. Ерошевского (от ул. Маломосковской до ул. Гая). Информация об этом размещена на портале «Транспортный 

9 июня 2016, 05:24
«Балконному стрелку» с Ерошевского предъявили обвинение в хулиганстве

«Балконному стрелку» с Ерошевского предъявили обвинение в хулиганстве

В четверг, 22 января, в Самаре было предъявлено обвинение подозреваемому по делу о стрельбе на ул. Ерошевского. Инцидент произошел 10 января. По версии следствия, управляющий рестораном "Чешский дворик" Сергей Борисов открыл стрельбу с балкона 20-го этажа дома №18 по ул. 
23 января 2015, 09:46
В Самаре на ул. Ерошевского сгорел автомобиль Range Rover

В Самаре на ул. Ерошевского сгорел автомобиль Range Rover

В Октябрьском районе областной столицы ночью 7 мая в период с 0:00 по 1:00 сгорел автомобиль Range Rover.
Хозяин машины на своей странице в соцсетях просит откликнуться свидетелей поджога на ул. Ерошевского и гарантирует вознаграждение.

Фото: "ВКонтакте".
 
7 мая 2014, 10:53
В Самаре из-за провалов дорог за день пострадало 8 машин

В Самаре из-за провалов дорог за день пострадало 8 машин

С наступлением весны самарские дороги вновь ушли под воду, а местами - и под землю. Очередной провал зафиксирован на улице Ерошевского, между Мичурина и Скляренко. Дыру на половину проезжей части 19 марта оперативно устранили, однако прошло лишь несколько часов, как 

20 марта 2013, 09:40
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