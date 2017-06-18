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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 13 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 14 июня 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре из-за плохой погоды отменили скоростные рейсы по Волге

В Самаре из-за плохой погоды отменили скоростные рейсы по Волге

С 6 июня в Самаре изменился график работы скоростных судов «Восход». Причина – ухудшение погодных условий, сообщило Самарское речное пассажирское предприятие. Рейсы по маршруту Самара – Ширяево вообще отменили.

Из Самары в Тольятти «Восходы» будут ходить по понедельникам, пятницам, субботам и 

6 июня 2017, 03:15
Круизные теплоходы начнут останавливаться в Сызрани

Круизные теплоходы начнут останавливаться в Сызрани

Сызранский порт начнет принимать круизные теплоходы. Об этом говорится в сообщении на сайте департамента туризма Самарской области.
 
«В тестовом режиме предполагается реализация данного проекта в 2017 году, а в 2018 году планируется его включение в регулярное расписание движения круизных 

24 мая 2017, 07:03
Билеты на «Восходы» до Сызрани и Тольятти начнут продавать по паспортам

Билеты на «Восходы» до Сызрани и Тольятти начнут продавать по паспортам

«Самарское речное пассажирское предприятие» вводит ограничения на продажу билетов на скоростные суда «Восход» до Сызрани и Тольятти. С 15 мая продажа проездных документов будет производиться только при предъявлении документов, удостоверяющих личность, сообщается на сайте СРПП. Пассажирам при их покупке необходимо 

15 мая 2017, 10:33
Самарцев приглашают на бесплатные экскурсии по теплоходам

Самарцев приглашают на бесплатные экскурсии по теплоходам

Самарцы получат возможность бесплатно посетить четыре теплохода. Первая экскурсия пройдет сегодня, 15 мая, в 17-00. Гостей будет ждать теплоход «Дмитрий Фурманов».
Посетители смогут только пройтись по палубам и заглянуть во внутренние помещения корабля. Они осмотрят каюты и познакомятся с персоналом 

15 мая 2017, 09:03
С 14 апреля начнут ходить суда из Самары в Шелехметь и Гаврилову поляну (расписание)

С 14 апреля начнут ходить суда из Самары в Шелехметь и Гаврилову поляну (расписание)

С 14 апреля открываются пригородные маршруты «Самара-Шелехметь» и «Самара-Гаврилова поляна», информирует «Самарское речное пассажирское предприятие».
 
Транспорт будет ходить ежедневно из Самары до Шелехмети и Гавриловой поляны.
Из областной столицы в Шелехметь организуют два судна – в 8:15 и 16:00. 
12 апреля 2017, 10:58
Изменилось расписание теплоходов Самара - Зольное

Изменилось расписание теплоходов Самара - Зольное

На сайте Самарского речного пассажирского предприятия появилось обновленное расписание по маршруту Самара-Зольное. Теперь на этом пригородном маршруте теплоходы будут отправляться от речного вокзала вверх по течению в 8:30 минут утра и в 17:30. Обратно предусмотрен только один рейс в 2 
15 сентября 2016, 05:50
В блогах: об абсурдном ценообразовании на билеты

В блогах: об абсурдном ценообразовании на билеты

Блогер Владислав Харчев обвинил Самарское речное пассажирское предприятие в абсурдном ценообразовании. Как известно, эта компания осуществляет рейсы теплоходов от пристани Осипенко до Гавриловой Поляны, что напротив Красной Глинки. Суда по пути останавливаются и на Поляне Фрунзе. Так вот, билет 
5 августа 2016, 06:23
Правительство Самарской области продает теплоход по цене металлолома

Правительство Самарской области продает теплоход по цене металлолома

Правительство Самарской области в очередной раз пытается продать стоящий на балансе регионального бюджета теплоход "Буревестник - 01". Об этом сообщается на сайте главного управления организации торгов.
Судно было включено в план приватизации губернского имущества еще в 2008 году, когда его 

11 июля 2016, 03:46
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