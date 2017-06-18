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В Самаре из-за плохой погоды отменили скоростные рейсы по Волге
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6 июня 2017, 03:15
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Круизные теплоходы начнут останавливаться в Сызрани
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24 мая 2017, 07:03
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Билеты на «Восходы» до Сызрани и Тольятти начнут продавать по паспортам
«Самарское речное пассажирское предприятие» вводит ограничения на продажу билетов на скоростные суда «Восход» до Сызрани и Тольятти. С 15 мая продажа проездных документов будет производиться только при предъявлении документов, удостоверяющих личность, сообщается на сайте СРПП. Пассажирам при их покупке необходимо …
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15 мая 2017, 10:33
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Самарцев приглашают на бесплатные экскурсии по теплоходам
Самарцы получат возможность бесплатно посетить четыре теплохода. Первая экскурсия пройдет сегодня, 15 мая, в 17-00. Гостей будет ждать теплоход «Дмитрий Фурманов».
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15 мая 2017, 09:03
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С 14 апреля начнут ходить суда из Самары в Шелехметь и Гаврилову поляну (расписание)
С 14 апреля открываются пригородные маршруты «Самара-Шелехметь» и «Самара-Гаврилова поляна», информирует «Самарское речное пассажирское предприятие».
Транспорт будет ходить ежедневно из Самары до Шелехмети и Гавриловой поляны.
Из областной столицы в Шелехметь организуют два судна – в 8:15 и 16:00. …
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12 апреля 2017, 10:58
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Изменилось расписание теплоходов Самара - Зольное
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15 сентября 2016, 05:50
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В блогах: об абсурдном ценообразовании на билеты
Блогер Владислав Харчев обвинил Самарское речное пассажирское предприятие в абсурдном ценообразовании. Как известно, эта компания осуществляет рейсы теплоходов от пристани Осипенко до Гавриловой Поляны, что напротив Красной Глинки. Суда по пути останавливаются и на Поляне Фрунзе. Так вот, билет …
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5 августа 2016, 06:23
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Правительство Самарской области продает теплоход по цене металлолома
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11 июля 2016, 03:46