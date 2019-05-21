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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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Материалы по теме:

В Тольятти 11-летнего мальчика сбили, когда он шел на «зеленый» по «зебре»

В Тольятти 11-летнего мальчика сбили, когда он шел на «зеленый» по «зебре»

В среду, 22 мая, под колеса легковушки в Тольятти угодил ребенок. Примерно в 19:00 водитель автомобиля «Лада Калина» двигался по парковочной площадке. При выезде на улице Дзержинского в районе дома № 16а он сбил 11-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть 
23 мая 2019, 04:21
В ДТП в Тольятти пострадал годовалый мальчик, которого перевозили без автокресла

В ДТП в Тольятти пострадал годовалый мальчик, которого перевозили без автокресла

В Автограде произошла авария, в которой по вине взрослых пострадал маленький ребенок. Как сообщили в отделе ГИБДД У МВД России по г. Тольятти, примерно в 19:00 21 мая водитель автомобиля «Лада Калина» ехал по Южному шоссе в районе дома № 
23 мая 2019, 09:37
На трассе под Самарой фура сбила насмерть пешехода на «зебре»

На трассе под Самарой фура сбила насмерть пешехода на «зебре»

В среду, 22 мая, произошла смертельная авария на трассе около поселка Новосемейкино в Красноярском районе области. Как рассказал очевидец в группе «ДТП Самара», около Новосемейкино водитель фуры сбил насмерть мужчину на пешеходном переходе. На месте работают сотрудники ГИБДД. Автомобилисты, 
22 мая 2019, 05:05
В Самаре патрульная машина ДПС столкнулась с иномаркой

В Самаре патрульная машина ДПС столкнулась с иномаркой

В среду, 22 мая, примерно в час дня в столице 63-го региона случилось ДТП с участием служебной машины. Как рассказали в группе «ДТП Самара» очевидцы, на пересечении Волжского проспекта и улицы Маяковского столкнулись «Шевроле Кобальт» и полицейская «Шкода Октавия». 
22 мая 2019, 04:16
В Похвистнево водителю стало плохо: после ДТП иномарка протаранила гараж и снесла ограждения

В Похвистнево водителю стало плохо: после ДТП иномарка протаранила гараж и снесла ограждения

В Похвистнево произошла серьезная дорожная авария: легковушка протаранила гараж, водитель попал в больницу. По предварительным данным, в среду, 22 мая, автомобиль KIA ехал по улице Суходольной. Внезапно шоферу стало плохо, возможно, произошел сердечный приступ и он на скорости протаранил «Лада 
22 мая 2019, 12:25
В Самарской области «десятка» перевернулась в кювете: три человека в больнице

В Самарской области «десятка» перевернулась в кювете: три человека в больнице

В понедельник, 20 мая, авария с пострадавшими произошла в Ставропольском районе области. Ночью, в 03:30 24-летний водитель ехал на ВАЗ-21102 по трассе село Сосновый Солонец - Севрюкаево в направлении последнего. На 5 километре автодороги автомобилист не смог выбрать безопасную скорость 
21 мая 2019, 03:49
В Новокуйбышевске лоб в лоб столкнулись «десятка» и Kia Soul: есть пострадавшие

В Новокуйбышевске лоб в лоб столкнулись «десятка» и Kia Soul: есть пострадавшие

Во вторник, 21 мая, произошла жесткая дорожная авария в Новокуйбышевске. На улице Промышленной, неподалеку от Новокуйбышевского НПЗ столкнулись вазовская «десятка» и иномарка Kia Soul. На месте работают сотрудники «скорой помощи» и Госавтоинспекции. У иномарки полностью разбита передняя часть, снесен бампер, 
21 мая 2019, 12:51
Видео: в тоннеле на Московском шоссе 4 машины столкнулись «паровозиком»

Видео: в тоннеле на Московском шоссе 4 машины столкнулись «паровозиком»

В понедельник, 20 мая, в Самаре произошла массовая авария в тоннеле на пересечении Московского и Ракитовского шоссе. Там «паровозиком» на крайней левой полосе по направлению из города столкнулись четыре машины. Как рассказали в соцсети очевидцы, в ДТП участвовали три легковушки 
20 мая 2019, 03:00
Водитель иномарки сбил велосипедиста в Тольятти

Водитель иномарки сбил велосипедиста в Тольятти

В Тольятти произошло ДТП, участником которого стал велосипедист. 33-летний водитель «КИА Рио» ехал по дворовой территории со стороны проспекта Степана Разина в направлении ул. Юбилейная. В районе дома №55 по Юбилейной автомобилист сбил 23-летнего велосипедиста, пересекавшего проезжую часть. В результате 

8 мая 2019, 10:13
В Самаре водитель «Весты» сбил на «зебре» 16-летнюю девочку

В Самаре водитель «Весты» сбил на «зебре» 16-летнюю девочку

6 мая в Самаре произошло ДТП с участием ребенка. 61-летний водитель «Лады Весты» ехал по Московскому шоссе в сторону улицы Советской Армии. Поворачивая на улицу XXII Партсъезда, водитель не пропустил 16-летнюю девушку, которая переходила дорогу. В итоге она оказалась под 

7 мая 2019, 02:16
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