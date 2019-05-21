В Самаре произошло ДТП с двумя пострадавшими. Примерно в 08:13 24-летний водитель на «Мицубиси Лансер» двигался по улице Красноармейской в сторону Спортивной. На одном из участков мужчина нарушил ПДД, выехав на трамвайные пути встречного направления. Там легковушка врезалась в «Шевроле Авео» под управлением водителя женщины 1983 года рождения, которая, двигалась в попутном направлении, выполняла поворот налево с трамвайных путей попутного направления.
В результате аварии пострадали пассажирка и водитель второй машины. Женщин госпитализировали. Сотрудники полиции продолжают разбираться в обстоятельствах произошедшего, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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