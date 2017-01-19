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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 января 2017г 
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Материалы по теме:

В Сызрани 12-летнюю девочку полиция и органы опеки забрали у тяжелобольных родственников

В Сызрани 12-летнюю девочку полиция и органы опеки забрали у тяжелобольных родственников

14 января в службу семьи поступила информация, что жильцы квартиры одного из домов по улице Декабристов продолжительное время не открывают дверь и не выходят из квартиры. По данному адресу проживает 12-летняя девочка вместе со своими 41-летней матерью и ее отцом.
15 января 2017, 03:18
На М-5 спасатели вырезали из «Газели» погибшего водителя, есть фото

На М-5 спасатели вырезали из «Газели» погибшего водителя, есть фото

Вчера, 7 января, около 15:00 на 913-м километре автомагистрали М-5 в Самарской области столкнулись грузовая фура, «Газель» и «Приора». По предварительной версии, причиной ДТП стали в том числе установившиеся неблагоприятные погодные условия. Водитель «Газели» скончался на месте. Столкновение было настолько 
8 января 2017, 12:28
В Самарской области на Волге спасен потерявший сознание рыбак

В Самарской области на Волге спасен потерявший сознание рыбак

В среду, 14 декабря, спасатели города Октябрьск Самарской области спасли на Волге рыбака. При 20-градусном морозе мужчина потерял сознание в районе острова Большое Толовое. В поисковую службу позвонил очевидец, заметивший неподвижно лежащего на льду человека. В 13 часов 34 минуты 

15 декабря 2016, 10:12
Спасатели эвакуировали из Рождествено 58-летнего мужчину в состоянии комы

Спасатели эвакуировали из Рождествено 58-летнего мужчину в состоянии комы

В воскресенье, 20 ноября, около 15 часов спасатели эвакуировали в Самару с правого берега Волги 58-летнего мужчину. Он находился в состоянии комы, сообщили в поисково-спасательной службе Самарской области.

Вызов на спасательную станцию «Центральная» поступил в 13 часов 59 минут. Требовалась эвакуация 

21 ноября 2016, 09:50
В Самарской области водолазы достали «ВАЗ-2109» со дна Волги, есть фото

В Самарской области водолазы достали «ВАЗ-2109» со дна Волги, есть фото

В Сызрани водолазы поисково-спасательной службы провели работы по подъему затонувшего в Волге автомобиля «ВАЗ-2109». При каких обстоятельствах машина оказалась под водой и сколько времени  она там находилась – не сообщается. О проведении «спасательных работ» в ПСС сообщили в четверг, 10 
11 ноября 2016, 01:31
Пропавшего под Новой Бинарадкой грибника нашли мертвым

Пропавшего под Новой Бинарадкой грибника нашли мертвым

В понедельник, 26 сентября, около 20:00 специалисты тольяттинского Поисково-спасательного отряда выезжали на поиски пропавшего 68-летнего грибника, сообщает ПСС Самарской области.

Поиски проводились в лесном массиве рядом с Новой Бинарадкой Ставропольского района на основании заявления родственников. Поисковые работы велись до полуночи, однако 

28 сентября 2016, 12:07
В Самарской области утонули двое мужчин и одна женщина

В Самарской области утонули двое мужчин и одна женщина

Вчера, 13 августа, спасатели областной ПСС принимали участие в поисках тел трех утонувших граждан. В числе погибших – двое мужчин и одна женщина.

В 17:50 в Ставропольском районе Самарской области было обнаружено тело 54-летнего мужчины. Трагедия произошла на одном из водоёмов 

14 августа 2016, 05:56
В Самарской области легковушка опрокинула цементовоз, есть фото

В Самарской области легковушка опрокинула цементовоз, есть фото

В жестком ДТП с участием трех автомобилей пострадал только один водитель – он повредил руку. Авария произошла сегодня, 8 августа, на Южном шоссе рядом с поселком Преображенка.

По предварительной информации, водитель Hyundai Solaris потеряв управление и выехал на встречную 
8 августа 2016, 11:50
19 января православные отмечают праздник Крещения Господня

19 января православные отмечают праздник Крещения Господня

В  этот день верующие вспоминают, как тридцатилетний Иисус Христос крестился в водах реки Иордан от Иоанна Предтечи, чем положил начало одному из семи церковных таинств – таинству крещения. Христиане отмечают праздник еще с апостольских времен. 18 января, в сочельник, и 

19 января 2015, 04:09
В Самарской области не будут оборудованы купели для купания в Крещение

В Самарской области не будут оборудованы купели для купания в Крещение

По недавним замерам толщина льда Волги у Самары составляет от 5 до 7 сантиметров. Для сравнения: традиционно в середине января он на реке был больше 20 сантиметров. Купели для традиционного омовения в этом году не оборудуются, рассказал на брифинге Евгений 

16 января 2015, 05:36
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