В Сызрани 12-летнюю девочку полиция и органы опеки забрали у тяжелобольных родственников 14 января в службу семьи поступила информация, что жильцы квартиры одного из домов по улице Декабристов продолжительное время не открывают дверь и не выходят из квартиры. По данному адресу проживает 12-летняя девочка вместе со своими 41-летней матерью и ее отцом. …