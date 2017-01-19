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В Сызрани 12-летнюю девочку полиция и органы опеки забрали у тяжелобольных родственников
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15 января 2017, 03:18
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На М-5 спасатели вырезали из «Газели» погибшего водителя, есть фото
Вчера, 7 января, около 15:00 на 913-м километре автомагистрали М-5 в Самарской области столкнулись грузовая фура, «Газель» и «Приора». По предварительной версии, причиной ДТП стали в том числе установившиеся неблагоприятные погодные условия. Водитель «Газели» скончался на месте. Столкновение было настолько …
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8 января 2017, 12:28
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В Самарской области на Волге спасен потерявший сознание рыбак
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15 декабря 2016, 10:12
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Спасатели эвакуировали из Рождествено 58-летнего мужчину в состоянии комы
В воскресенье, 20 ноября, около 15 часов спасатели эвакуировали в Самару с правого берега Волги 58-летнего мужчину. Он находился в состоянии комы, сообщили в поисково-спасательной службе Самарской области.
Вызов на спасательную станцию «Центральная» поступил в 13 часов 59 минут. Требовалась эвакуация …
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21 ноября 2016, 09:50
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В Самарской области водолазы достали «ВАЗ-2109» со дна Волги, есть фото
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11 ноября 2016, 01:31
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Пропавшего под Новой Бинарадкой грибника нашли мертвым
В понедельник, 26 сентября, около 20:00 специалисты тольяттинского Поисково-спасательного отряда выезжали на поиски пропавшего 68-летнего грибника, сообщает ПСС Самарской области.
Поиски проводились в лесном массиве рядом с Новой Бинарадкой Ставропольского района на основании заявления родственников. Поисковые работы велись до полуночи, однако …
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28 сентября 2016, 12:07
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В Самарской области утонули двое мужчин и одна женщина
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14 августа 2016, 05:56
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В Самарской области легковушка опрокинула цементовоз, есть фото
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8 августа 2016, 11:50
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19 января православные отмечают праздник Крещения Господня
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19 января 2015, 04:09
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В Самарской области не будут оборудованы купели для купания в Крещение
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16 января 2015, 05:36