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«Бункер S» Эфир передачи от 5 декабря 2017г 
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В Самаре сотрудник Росгвардии спас молодого участника драки

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Возле больницы Пирогова появилась стоянка на 350 машин

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Фото в блогах: во что превратился газон на улице Советской Армии

Блогер Анна Носова обращает внимание властей, что участок напротив дома 153 по улице Советской Армии рядом с плановым университетом превратился в стихийную парковку. "Судя по высохшей траве и укатанной земле, данное место пользуется спросом у автолюбителей. Период дождей в самом 
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Ледовое побоище: появилось видео драки хоккеистов России и Канады в Сочи

Ледовое побоище: появилось видео драки хоккеистов России и Канады в Сочи

7 августа олимпийская сборная России одержала победу над национальной командой Канады в матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open со счетом 3:2.

Присутствующим на стадионе игра запомнилась и из-за инцидента, который случился на исходе второго периода. На канале ХК «Сочи» в YouTube 

8 августа 2017, 12:31
На въезде в Сызрань фанаты «Крыльев» устроили пьяный дебош

На въезде в Сызрань фанаты «Крыльев» устроили пьяный дебош

Совсем не спокойной выдалась рабочая смена вчера, 14 июля, у сотрудников АЗС на въезде в Сызрань, пишет КТВ-ЛУЧ.
 
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15 июля 2017, 03:46
В Самаре разрешат парковку на газонах?

В Самаре разрешат парковку на газонах?

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30 июня 2017, 10:07
В блогах: как «богатые дяди» подают самарцам очень плохой пример

В блогах: как «богатые дяди» подают самарцам очень плохой пример

Блогер Анна Носова пишет: "Решила опубликовать заметку о нашем местном «братстве избранных», которых сфотографировала в начале июня. Богатые дяди на дорогих "поповозках" продолжают парковаться на тротуарах. Вот только они забыли, что материальное положение человека никак не отражает его ценность 
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18 мая 2017, 03:21
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