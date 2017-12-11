В Самаре двое водителей устроили драку из-за парковочного места. Одному из них потребовалась медицинская помощь. На его обидчика завели уголовное дело. Инцидент произошел на улице Солнечной в дневное время.
«Завязавшаяся вначале словесная перепалка вскоре закончилась тем, что один из ее участников ударил своего оппонента, после чего мужчины разошлись. Спустя несколько часов пострадавший почувствовал себя плохо и обратился в медицинское учреждение. Оказалось, что 43-летний мужчина получил серьезные травмы», - сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Медики сообщили о пострадавшем сотрудникам правоохранительных органов. Выяснилось, что между двумя водителями произошел конфликт их-за парковочного места возле дома. Вскоре был установлен подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Полицейские задержали 33-летнего мужчину. Идет расследование.
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