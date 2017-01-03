Инцидент произошел в Самаре в ночь с 2 на 3 января в квартире одного из домов на пересечении Авроры с Аэродромной.
По предварительным данным, мужчина и женщина в возрасте около 38 лет, а также 8-летняя девочка скончались в результате отравления газом.
На данный момент устанавливаются все обстоятельства и подробности произошедшего.
|
Ученые рассказали о способе воскрешения людей из мертвых
Английские ученые считают, что технология воскрешения людей может оказаться вполне реальной. О соответствующих экспериментах рассказывается на страницах издания The Daily Telegraph. Автор статьи доктор Макс Мор сам собирается принять участие в криогенной заморозке. Как говорит исследователь, голову нужно будет поместить …
|
30 декабря 2016, 02:14
|
Ученые признали январь самым смертоносным месяцем года
|
29 декабря 2016, 09:37
|
В Самаре муж и жена найдены мертвыми в квартире
|
28 декабря 2016, 04:57
|
Самарец замерз насмерть возле продуктового магазина
|
26 декабря 2016, 11:55
|
В Саратове директор УК осужден на 6 лет за гибель 4 человек от угарного газа
Служители Фемиды вынесли приговор главе ООО «Гольфстрим» 37-летнему Матвею Смирнову по делу о смерти четырех человек в многоэтажке на улице Аронова.
|
27 мая 2016, 05:43
|
В Самаре семья с ребенком отравилась газом в доме на Аэродромной
|
20 февраля 2016, 12:35
|
В Нижнем Новгороде идет проверка по факту смерти трех человек от отравления газом
|
28 декабря 2015, 04:51
|
Топ-новости: как повысить IQ, полноприводная Lada XRay Cross, гибель троих самарцев
Ученые назвали самый простой способ повысить IQ. Английские специалисты в ходе исследований установили: употребление простой воды увеличивает продуктивность работы мозга на 14%. Подробности здесь.
|
23 ноября 2015, 06:21